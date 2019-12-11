 С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил Гончарук, от любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.
"Укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит", - сообщил он.
В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета.
"Не каждое событие влияет с сегодня на завтра, отдельные вещи, такие как укрепление гривни, влияет постепенно", - сообщил он.
Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры.
"Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.
"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривни - это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте", - сообщил он.
Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. "И в целом для экономики Украины это очень хорошо", - сказал он.
Искусственно завышают курс для более выгодного обмена .Конечно лучше карманы набить долларами и евро!
Якщо він не змінюється багато років. В іншому випадку, незалежно від того чи він росте, чи падає, хтось програє.
Если страна типа Швейцарии которая ничего не производит, то им пофиг на курс.
Вон в Боливии "официально" установлен курс к доллару, но по нему долларов тебе никто не продаст.
Экспорт сча просто загнется.
Заробитчане позабирают свои семьи и отчалят на всегда.
И только казнокрады которые крадут гривну и выводят в доллар подымутся.
Ну и держатели ОВГЗ который это представление и оплатили.
Так и по всей остальной сельхоз продукции и руде.
"Экспорт рабочей силы" это название для лохов. По умному - депопуляция.
Теперь вопрос, что будет с баксом в будущем, когда в стране нет никакого производства, зато цены на выше чем в Германии? Овоща не напоминает с баксом по 8? Что потом было надеюсь рассказывать никому не надо?
А если похлопать себя по карману?
Вы ЛИЧНО стали богаче?
а этот падения курса аж на 1 грн чуть не победой объявил)) а амку нам конечно ничем не должен - сам гуляет ;- ))) где хочет )) хочет продался ОПСОСАМ - хочет азерам водафон отдал ))
вот если бы бакс стал 10 - тогда да!!!