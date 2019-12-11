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 Политика Украины, Экономика
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Все про:валюта (3021) гривня (1780) Кабмин (11416) цены (2102) Антимонопольный комитет (352) Гончарук_Алексей (370)

 С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных.

 Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, от любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

"Укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит", - сообщил он.

В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета.

"Не каждое событие влияет с сегодня на завтра, отдельные вещи, такие как укрепление гривни, влияет постепенно", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги"

Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры.

"Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.

"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривни - это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте", - сообщил он.

Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. "И в целом для экономики Украины это очень хорошо", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3164768
 
 
 Топ комментарии
 
беда в том, что цены с уровня доллара в 30 грн так никогда и никуда не падали, а на продукты питания еще и выросли! И на коммуналку в связи с долларом да и вообще также стоят дубом или рамтут.
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та этому дятлу не объяснишь,почему при таком раскладе страдает экспортёр - оно деревянное по пояс,но сверху..
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Богатеем...

Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2018 года, Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161316
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Этого Гончарука в пробирке вырастили или его мама стоя родила?
Искусственно завышают курс для более выгодного обмена .Конечно лучше карманы набить долларами и евро!
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Согласен товары из США и Китая для нас стали дешевле, если покупать самому на заграничных торговых площадках, но все остальные товары внутри страны которые завозят или производят местные барыги остались на том же уровне или стали дороже... Уберите все ограничения на покупку товаров за границы и тогда и местным барыгам придется опускать цены !!! тогда реально люди станут богаче!!!
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Ні не стануть, бо тоді більшість не матиме де заробити, те що витрачає на закордонні покупки.
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Це має значення для певної категорії громадян. Хто заробляє у гривні (заробляє нормально) той може поїхати відпочити за кордон. Йому це вигідно. Для тих хто заробляє мало, нічого не змінилось. А ось для українського виробника це колосальна проблема. Особливо аграрії, які провели посівну по курсу 29, а жнива по курсу 25...
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И другие экспортеры, по тому же металлу, хавке, промышленной продукции...
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Найкращий курс - це стабільний курс!
Якщо він не змінюється багато років. В іншому випадку, незалежно від того чи він росте, чи падає, хтось програє.
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в развивающейся экономике , местная валюта должна все время падать . и так есть всегда если только её не поддерживают искуственно , но это уже не рынок
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По законам экономики, найкращий курс - это медленно ослабевающая нац.валюта. Если твоя валюта постепенно ослабевает, то ты можешь больше товара продавать за рубеж, в ущерб конкурентам из других стран. Ето конечно если есть что продавать.
Если страна типа Швейцарии которая ничего не производит, то им пофиг на курс.
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так, але дуже повільно! Це фактично і є стабільність.
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нда . много покупаете долларов , евро ? что так за курс переживаете , вы действительно думаете что низкий курс это хорошо ? год - полтора и настоящие инвесторы уйдут из Украины .уже не большие украинские фирмы которые работали на экспорт прикрыли свою деятельность , точнее не фирмы а чепешники .все работали на украинском сырье , производили продукт и продавали за границу . а суть в том что раньше я что бы заплатить работнику 12 000 обменивал 625 с чем то евро , теперь мне надо потратить 770 евро + сырье , оно не подешевело а стало дороже на сумму разницы в курсе . ((((
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колись совковий рупель бів дорощій за долар, якщо я не помиляюсь
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ни когда такого не было . разве только на бумаге . в 82-85 на черном рынке 5 рублей а в газетах 65 копеек . )))))) 100 финских марок 65 рублей и т.д.покупал , знаю .
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официально - можно на заборе "дрова" написать, но дрова от этого не появятся
Вон в Боливии "официально" установлен курс к доллару, но по нему долларов тебе никто не продаст.
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Никогда совковый рупь не был дороже доллара,потому что за его продажу сажали и даже расстреливали.
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Ксюша не любит математику, у нее с ней не сложилось.
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Такі багаті, що вже потрібно 2х тисячні бумажки друкувати
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У кого есть уши, послушайте, у кого есть мозги, подумайте. Я помню 2008 год, жил я в Раше, не жизнь, зефир, доллар по 6 рублей, зарплата в 1000 долларов, ну так, более менее, а потом дефолт, и жопа полная.
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Через жо..пы проходят на определённых исторических отрезках все страны, но большинство из них, в т.ч. Россия выкарабкиваются и становятся сильнее и богаче. Украина не в этом большинстве.
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зарабитчане разбогатели тоже неплоха чё
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Чи є сенс ЦЕ коментувати ? Ну визнав себе прем'єр некомпетентним ідіотом,що не розуміє елементарних речей ,але хіба це не очікувано ?
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Цікаво, що буде базікати цей самокат, коли гривня обвалиться, після цього штучного надування...
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вони вже якусь "денежну рехформу" готують, тіпа дефолту, мвф дулю з маком тільки ж дає
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"она больше весит"____________________может у гончарука "весы" сломаны???? АМК это конечно хорошо, но у нас же типа "рыночная экономика"? может что то в этом "рынке" подправить?????
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Сказочный *******.. Ну да они там все такие. Еще тупее чем азиров. Хотя тот был не дурак.. просто сволочь. Один хрен баксов по этому курсу хрен купишь, а если и купишь то по другому курсу. Отсюда и цены. На отечественные товары в том числе, ибо инфляция. Она никуда не делась и к курсу доллара имеет довольно косвенное отношение. Обьясните этому прохфесору экономики эти простые истины.
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95 квартал для олигархов прямо.
Экспорт сча просто загнется.
Заробитчане позабирают свои семьи и отчалят на всегда.
И только казнокрады которые крадут гривну и выводят в доллар подымутся.
Ну и держатели ОВГЗ который это представление и оплатили.
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вы ж теперь "великая аграрная страна" так ? Картофан почему пропал ? вывезли и продали. Продали за доллары, доллары обменяли на гривну и -5 гривен на долларе.
Так и по всей остальной сельхоз продукции и руде.
"Экспорт рабочей силы" это название для лохов. По умному - депопуляция.
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на якій клаві тикає бачиш, це лайно з динири , воно тільки за пенсїєю сюди в труселях на матні з кармахою їздить, бо маскалі тільки хлебушком з запахом руззькаго міра кормлять
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"С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче" но что-то пошло не так
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Прикольно как порохоботы даже в позитиве умудряются нарыть дерьмо.

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та ну нах, порохоботи все чакаладом обмазували а ти і тобі подібні тим, що зараз дизентерійною зеленою жижею називається, всі шість років, так що присядь пару раз
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Икусственно поддерживая гривню они наносят вред экономике, но поддерживают свой рейтинг у дураков. Дураки смотрят - доллар не растёт, вот хорошо!
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Может наоборот? Петя искусственно занижал гривну, что бы обворовывать украинцев!?
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АМКУ, а як же ринкова, збільшення збору місцевими, як же вони харчеваца будуть ?
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Согласен с Гочаруком на все 100%.Правда есть одно уточнение.Должны быть хорошо оплачиваемые рабочие места,и экспорт должен превышать импорт.Иначе,это мыльный пузырь,который обязательно лопнет.
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Хотя есть исключение,а именно США,где с 1976 года импорт превышает экспорт,и "сумашедший" бюджетный дефицит.
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США действительно исключение, потому что единственная кто экспортирует зеленую резаную бумагу..
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За последние пол года цены практически на все товары выросли на 20-50% некоторые в 2 раза выросли, бакс укрепился.
Теперь вопрос, что будет с баксом в будущем, когда в стране нет никакого производства, зато цены на выше чем в Германии? Овоща не напоминает с баксом по 8? Что потом было надеюсь рассказывать никому не надо?
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А можно примеры того что подорожало, или это просто соевый пердежь ?
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Теперь становится понятно каким образом у учителей будет зарплата 4 тыс.баксов.
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А если не трындеть в общем и целом?
А если похлопать себя по карману?
Вы ЛИЧНО стали богаче?
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ещё один трусняков - тот 0 приравнял бесконечности и всех полишал субсидий ))
а этот падения курса аж на 1 грн чуть не победой объявил)) а амку нам конечно ничем не должен - сам гуляет ;- ))) где хочет )) хочет продался ОПСОСАМ - хочет азерам водафон отдал ))
вот если бы бакс стал 10 - тогда да!!!
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