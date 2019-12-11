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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (258) медицина (1892) медсестра (29) Зоряна Скалецкая (56)

 2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая

В Украине 2020 год будет объявлен годом медсестринства.

Об этом во время заседания лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующий год будет объявлен годом медсестринства. Поскольку эта тема более 20 лет не развивалась и не имела стратегического видения - что мы хотим, как мы хотим это развивать, что нам нужно, чтобы поддержать. Я надеюсь, что следующий год будет не просто объявлен, но и будут приняты решения, которые помогут, возможно, развивать больницы медсестринского ухода, возможно, иметь понимание как мы хотим вести подготовку медсестер", - заявила министр.

Скалецкая напомнила, что на следующий год Государственным бюджетом Украины на здравоохранение выделено 113 млрд грн, что на 20 млрд грн превышает бюджет предыдущего года. "72 млрд грн идут сразу непосредственно на оказание медицинской помощи, плюс есть отдельно финансирования мероприятий государственных, отдельно есть закупка, например, ангиографов или машин "скорой", то есть на самом деле комплиментарность. Плюс 30% от субвенции, которая приходит в область, доплачивает местная власть или доплатами по заведениям, или разным программам", - сообщила Скалецкая, добавив, что средств всегда не хватает, но главная задача Минздрава на 2020 год - показать, что даже при этих средствах, при условии приоритетного финансирования инфарктов, инсультов, родов и неонатальной помощи, отрасль сможет показать большую эффективность в уменьшении инвалидизации и сохранении жизни людей.

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Отвечая на вопрос об увеличении финансирования отрасли до уровня 5% от ВВП, министр подчеркнула: "Или дойдем мы в следующем году до 5% ВВП, как прописано в законе? Не уверена, скорее нет, но рост, динамика она будет. Следующий год является во многом сложным по нашим внешним долгам, но те расчеты, о которых мы можем сегодня говорить, дают нам возможность спасать больше жизней даже при этой сумме".

Она также выразила убеждение, что страховые компании в следующем году будут интенсивнее работать на рынке медицинских услуг.

Скалецкая сообщила, что вместе с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой договорились, что уровень финансирования здравоохранения в Госбюджете будет постепенно увеличиваться, и после расходов на армию медицинская сфера займет второе место среди правительственных приоритетов.

Также Скалецкая сообщила, что в 2020 году министерство определится с моделью медицинского страхования. "В следующем году будет ответ на вопрос о модели медицинского страхования, которая может быть дополнением к программе медицинских гарантий, которая со следующего года стартует. Это тоже дополнительные средства в больницу, в здравоохранение", - сообщила министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3164766
 
 
 Топ комментарии
 
Сцуко, год медсестринства, Вы серьезно? Паноптикум какой-то!
А 2021 год санитарства??! 2022 -год протезиста?! Что блеать за совковые Годы? Реформы продолжай юрыздка имбецильная!
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в 2020 теперь медсестры будут учительскую зарплату в 4000баксов получать?
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лишь бы не "Год ритуальных услуг"!
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Об этом во время заседания лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, Источник: https://censor.net.ua/n3164766\\\\\\\\\\\\\\

и это хватает - держи ногу, моли боха, а мы отпилим тебе челюстью

еще попов пригласите.
мудозвоны, надо реформировать..... о б*же ну да, реформировать надо....
и взять кредит - непременно 2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7594
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Эта Скалецкая не говорит о годе здоровья, а о годе медсестринства. Чушь какая-то. О страховой медицине молчит. Сказала что инфаркты, инсульты, роды и неонатология будет бесплатной. А онкобольные с дорогущим лечением пусть подыхают без него, так как оно не вошло в бесплатное. А онкология в Украине зашкаливает. А скорые помощи приезжают на вызова через 2 часа и не укомплектованность скорых и больниц ужасная. А у Скалецкой все ОК.
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ну то ясно. я раз иду себе и "скорая"("буханка") стоит, так вот - там тупо нету ни-че-го.
и поэтому все потуги "реформирования", когда в то же МОЗ надо миллиарды евро вложить(и взять персонал с Японии) - воспринимаю как и это должно быть - р.а.с.п.и.л.

Супрун может и добрая была, но **** ты сделаешь в белой шубке, когда тя в болото угораздило...
б*же, прям как поэт высрал написал то
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Оснащение скорых еще с СССР - это нищета и жах. Сотрудники безмозглые, антисанитария, машины разбитые. Но... хотя бы приезжали вовремя и отвозили в больницы нуждающихся.
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ну та ясно. зубы тоже "лечили".... но медицина в концлагере Гулага отличается от санчасти корабля сша - который имел каюту для, вы не поверите.... "чистки зубов"(морячков то)

я не знаю, но совок любить могут только мазохисты(это не говорится еще о молодеже, которая наслушалась воплей бабушек)
мрак короче.
Европа не примет, так как - заменять провода, трубы, делать чет с "хрущевками", делать дороги...... там выйдет триллионы+"откаты". жаль что раньше этого не понял.(бросается делать паспорт)
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Когда будет год медбратинства ? Очень переживаем за своё здоровье 1-го января . 2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3315
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Делать нечего людям.Зарплату лучше прибавьте.
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посмотри.те на машины возле больниц..... ну да - первым делом надо им зарплатку(на сигареты как раз выйдет)
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Кстати, я на месте той шо была ..... Супрун, нахохотался бы славно. там надо, условно, 150 млрд.(не гривен), а ей подают(как пудельку) - 15млрд. гривен..... Супрун - уважаю, выносливо не смеять через каждые две минуты, это хотя бы самообладание на высоком уровне
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*****, год медсестринства, Вы серьезно? Паноптикум какой-то!
А 2021 год санитарства??! 2022 -год протезиста?! Что блеать за совковые Годы? Реформы продолжай юрыздка имбецильная!
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в 2020 теперь медсестры будут учительскую зарплату в 4000баксов получать?
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Ні. Їх оптимузують. Уже попередили. До червня лише у нас в АЗПСМ із шести медсестер лишать одну.
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Судя по всему это последний год, когда у нас еще будут медсестры. А потом наверно уволят всех и сразу 2020 рік буде оголошено роком медсестринства, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2641
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Вау! Будуть оптимізовувати кількість медсестер?
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І медсестрам нарешті підвищать зарплату аж до 4200 грн, зараз у них 3500 грн. А міністр юстиції Малюська каже, якщо його зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, то "надовго мене не вистачить". https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819

2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1416
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