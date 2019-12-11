 Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Такая информация появилась в карточке акта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.
Документ предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.
В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.
Кроме того, законопроектом предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта и вводится обязательство на этот период о сохранению рабочих мест в размере 70% штата на приватизированных предприятиях.
Наступний крок - знищення монополії крупник лікеро-горілчаних виробників !
Вся інфа доступна в інеті))
тільки можна трохи Вас виправити: чача виробляється після того, як від вина залишається жом, тобто внаслідок вторинного зброжування.
А от водка - з перегравшого вінограду, тобто з молодого вина.
Ще дуже добре виходить з вишні, черешні, навіть зі смородини.
.Источник: https://censor.net.ua/n3164765
Быстро строятся 400 спиртовых заводиков, 400 стадионов подождут...
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ибо такого наварят ))))
За год станем самой непьющей страной!
то таки да! лишний... тогда два копача))))
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