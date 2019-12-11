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 Политика Украины
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 Зеленский: Рассчитываю, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Европейский союз продлит санкций против РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Об сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства сообщил президенту Евросовета о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и основные итоги саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), который состоялся 9 декабря в Париже.

Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Шарль Мишель поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского совета обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Зеленский поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал ему успехов во главе высшего органа ЕС и пригласил посетить Украину в удобное время.

Как сообщалось, президент Евросовета Мишель поговорил с Зеленским по телефону.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164763
 
 
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Он СОКОЛ, а не БАРЫГА.
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А ты вспомни, кто присвоил девиз ИДУ НА ВЫ, а сам, храбрым, был за границей, вымаливал санкции, а этот маленький, дерзкий СОКОЛ вступил в битву с ДВУГЛАВЫМ ОРЛОМ, с открытым забралом. Как говорится лицом к лицу. Как то так.
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И вымаливал газ этот недоСокол?

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год.

"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю, что мы найдем что-то посредине", - пояснил он.
Зеленский сказал, что "в принципе, был снят вопрос о 3 миллиардах, которые мы выиграли".
"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно. Why not?" - сказал он.
В свою очередь президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи в «нормандском формате» сказал, что договориться действительно можно, и вспомнил стихи Михалкова.
«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?»


Так вот что означало "договориться посредине"?
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Он как та проститутка о которой он говорил, что готова принять с любой стороны.
Теперь Вовочка готов принять
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Так ты еще РАССЕЮ смотришь, ну тогда понятно. Ты оказывается еще дурнее, чем думал я, нашел кому верить. К стати, он не вымаливает, а договоряются. Есть какая то разница.
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Мені теж не зрозуміло, на чому ґрунтується оптимізм Зєлєнского. Він де-факто визнав, що кацапи не є воюючою стороною. Жодної згадки в офіційних документах, чи зустрічах про кацапську агресію. "КОНФЛІКТ, ТА СТОРОНА" і тому подібна риторика.
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Чучело ватное, начинай отвечать мне тогда, когда на этом форуме у тебя читателей будет больше чем "НОЛЬ".
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Кацап, прийми це, як фатум. Тобі буде спокійніше, якщо усвідомиш, що від тебе нічого не залежить. 😁
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Тогда надо було голосувати за другого президента...
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Браво, соевый идиот! "мы хотим" чужими руками все и сразу, а сами будем на диване смотреть. Зеленский: Рассчитываю, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины - Цензор.НЕТ 7860 Афигенная у вас логика! Зеленский: Рассчитываю, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины - Цензор.НЕТ 7343
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ЗЕлёный идиот, сопли подотри. Чтобы критиковать чужую логику надо хотя бы иметь свою. Логики у тебя нет НИ-КА-КОЙ
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Так в чем твоя "логика", соевая идиотина? В "мы требуем, чтобы НАТО расправилось с Росеей", а ты и далее будешь тыкать букафки по клавиатуре?
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Моя логика - здравый смысл и объективная реальность. А ты, ЗЕбильная ИДИОТИНА, именно - тыкаешь букафки.
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Т.е. это "здравый смысл" у тебе подобных идиотов требует, чтобы кто то иной вместо тебя поднял задницу и все вместо тебя делал? Обалденно, соевая идиотина! Пешы истчо!
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Ой, ой, ой!!! А это не ЗЕленая идиотина Зеленський: Розраховую, що ЄС продовжить санкції проти РФ до відновлення цілісності України - Цензор.НЕТ 4270 бостууга погнало ордынцев за поребрик? А, нет, показалось. Оно только пердит на форуме.
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Так какой имбецил выложил тот самый верхний пост, где он требует от кого то его проблемы решать? Это был ты или кто то иной?
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Президент России Владимир Путин пытается навязать Украине вариант объединения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих условиях.
На это обратил внимание в интервью «Апострофу» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует enovosty.com/news.
Эксперт считает, что украинская власть должна раз и навсегда отказаться от предложений объединится с ОРДЛО.
«Цель Путина - это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь - то есть внедрение раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел», - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, Украине не стоит ожидать в этой ситуации поддержки от международного сообщества, в частности от канцлера Германнии Ангелы Меркель.

«Меркель пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией», - заметил Пионтковский.
Эксперт считает, что международную поддержку Украина потеряла из-за неразумной внутренней политики приверженцев Зеленского.
«Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с «партией войны», то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была «партией войны», то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о «партии войны» очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе», - заявил он.
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The Washington Post, CША

«Переговоры, где встретились юморист, недавно ставший президентом, без опыта международной дипломатии и расчетливый бывший агент КГБ, который находится у власти уже несколько десятилетий, происходят в решающий момент украинского конфликта на востоке страны.

Гражданские лица и солдаты все еще гибнут на линии фронта, а Зеленский пришел к власти, пообещав обеспечить мир.


Но некоторые наблюдатели опасаются, что его могут подтолкнуть к уступкам, которые еще больше придадут смелости Путину.

Зеленский сейчас в глубоком одиночестве.
Некогда железная поддержка США сходит на нет.
Канцлер Германии Ангела Меркель стала посредником на нормандской встрече, но ее внимание отвлекают внутренние дела своей страны. Макрон, который пытался строить из себя лидера Европы, выступал за перезагрузку с Россией, заявляя, что хотя у него «нет иллюзий» по поводу поведения Кремля, он ему не враг».


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Интересно , зеля всё это читает ? Если нет , то дурак .
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Попробуй рассмешить комика.... ☹️
Поверь. Не читает.
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Та да) дурачки с ЕС пусть продлевает санкции а мы у росиюшки е/енергию будем покупать...
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И Слугу народа крутить

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря.
Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.
Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России. По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании - правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».
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так че сократил - " до полного выполнения минских договоренностей" украинской стороной и "восстановления территориальной целостности Украины" дылынырами,с кацапскими бандюгами,которые нам втюхает сказочное пуйло
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Он вообще очень дипломатично так убрал из лексикона такие слова, как "агрессия", "оккупанты", "война против Украины".
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Да уж ЕС должен продлить санкции и терпеть убытки,а ты Зеленский в это время будешь зарабатывать бабло в рашке на своих сериалах,ты барыга и зарабатываешь на крови украинцев
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Да, в рашке по ТНТ в прайм тайм запускают "Слугу народа", а немецкому и французским бизнесу надо подождать пока с рашкой торговать? А там, в ЕС, думаете не спросят со своих политиков, что это за цирк такой? Ещё как спросят!
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Санкции снимут,Макрон и плешивый кгбист выполняющий роль президента россии из кожи вылезет, но докажет что Украина сама напала на Украину ,повторив подвиг Саакашвили, который сам напал на Грузию.
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а по своим сусекам поскрести да о санкциях вспомнить?
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Просрал все, что можно, а теперь надеется. Надежды вьюношей питают. Да и ладно- пролетел как фанера над Парыжом, а то всю страну опустил до плинтуса.
А теперь еще и Слугу народа будут крутить в Расее.
Полное позорище.
Вова, может ты ради этого в Парыж ездил? Денюх не хватает?. Так от проката Слуги в расее мы, украинцы, всеравно ничего не будем иметь. Ты ж налоги от своих дел в Украине неплатишь
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а ще кацапія розтратиться на виплати гонорару блаЗЄнському за показ "слуги народу". І вважайте, що їй кінець. Зеленський: Розраховую, що ЄС продовжить санкції проти РФ до відновлення цілісності України - Цензор.НЕТ 2433
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Сказал зеля и пошел пересчитывать гонорар за прокат "сватов" на газпром-ТВ
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Кремль прокомментировал планы показа в России «Слуги народа» с Зеленским
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин смотреть сериал, в котором снялся Владимир Зеленский, не будет

Телеканал ТНТ не должен запрашивать у Кремля разрешение на показ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», - пояснил он.

Песков также выразил уверенность в том, что Путин смотреть «Слугу народа» не будет, так как у него нет на это времени.

Накануне стало известно, что первые три серии «Слуги народа» выйдут на ТНТ 11 декабря.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/12/2019/5df0b95b9a7947b312af53c3?from=from_main
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А нах...р? Он єнту порнографию вживую видел....
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а ти в Нормандській зустрічі хоч раз тявкнув про санкції чи тільки воду на халяву хлептав!
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Independent, Великобритания

<...> В беседе с The Independent на условиях анонимности высокопоставленный источник в Кремле заявил, что Москва понимает, у президента Зеленского мало шансов выполнить минские договоренности и остаться у власти.

«Ни один украинский президент не может выполнить минские соглашения так, как они написаны, не спровоцировав революцию, - сказал источник. - Нет никакого решения. Могут быть улучшения, все может стать еще хуже. Но растет понимание, что это замороженный конфликт и он останется с нами на ближайшие 100 лет».

И кто ж тебе, Вова, будет санкции 100лет продлевать?
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Дєда, можно? Он с вами, ...уки вы выхолощенные не на 100, а уже на много раз по 100 останется... Ну, как бы, Господи прости...
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Можно тысячу лет поднимать государство, но придет идиот и все разрушит за один миг
Грустно, печально
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Ну.... Доки клятий Порох сере в штани "новьім лицам", зустрічаючись з політиками різних країни по всьому світу, зберігаючи антиросійську коаліцію, то ще є надія на збереження санкцій... А "відосиками" ти її не збережеш... Добре, шо хоч в Парижі не дуже сильно обдєлався... Але після імплементації "формули штангенциркуля" на рівні керівників держав нормандського формату... Все ж випри штани...
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Что Вова, ты "добился", заглянул в глаза путену? Посмотрел в глаза кровопийцы? Убийцы украинского народа? Ты удовлетворен, что осуществил свою мечту?
Может теперь просто уйдешь, будешь мемуары пейсать на эту тему?
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот дорвавшийся до власти.
Теперь Украина точно один на один и с войной, и с путеном, и с всякими абрахамиями
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Да, Зє!дурень, ты там авторские права на Сватов будешь косить, нелох ты девственный, а лохи санкции продлевать?... Ох ты ж небарыга, ...ука...
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...закрой и ты "бизнес" инвесторов в" расейскую экономику"Фирташ-газ,титан, Порошенко- "цукерки" и ремонт кораблей ЧФ в Севастополе,Ахметов-уголь, Медведчук -нефть...Чего ещё требовать от Европы??
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Люті новини
Про "нормандську зустріч".
Представники РФ Лавров і Сурков дуже нервували під час зустрічі в "нормандському форматі".
Сурков постійно гнув матом, а Лавров пригрозив, що РФ покине "нормандський саміт".
А потім - "тепленька пішла": Коболєв заявив, що на нормандському саміті ніяких домовленостей по газу досягнуто не було.
***** їхало уламати Моніку на все його забаганки щодо газу - обламалося.
Все інше залишено за станом на 2016 рік.
Що робити далі - ніхто не знає.
За підсумками нормандської зустрічі, сторони домовилися, що українська сторона продовжить чинний закон про особливий статус Донбасу.
Підсумковий документ - декларація ні про що.
Ні "зрада", ні "перемога". Все, як було в 2016-му.
Моє комюніке:
1) Гордий син термоса і порноактриси, здійснив мрію дитинства - зустрівся з *****м.
Війна не закінчилася, і ЗЕ визнав, що закінчиться вона не скоро - явно не в 2020 р.
У зв'язку з цим, до нього питання - "Вова, ............., хто тепер наживається на війні?"
Маючи такі прекрасні стартові позиції (Расія ногами в тазику, залитим бетоном), Порох цей саміт перетворив би в розрив ********* на клапті.
А ми, маємо ось це ось х"й знає що.
Три роки - в звизду.
Власне, тактика зеленої соплі, стара як світ - зроби спочатку гірше, ніж було, а потім поверни все, як було раніше. І бидло буде кричати, що ти - великий молодець.

2) Підсрачник ***** вдогонку. Сьогодні Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ, яка об'єднує парламенти країн ЄС і Східного партнерства, прийняла резолюцію, в якій "Північний потік-2" названий таким, що перешкоджає реалізації принципів спільної енергетичної політики. Американський конгрес має намір затвердити проект, в якому будуть включені санкційні заходи проти російського газопроводу "Північний потік-2", до Нового року. Погоджено усіма учасниками процесу NDAA і буде проголосований в найближчі дні (в Палаті представників очікується в четвер, Сенат на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня, він буде підписаний Президентом США, і він стане законом. "Північний потік-2" буде зупинено.
Правильно, вводити санкції потрібно на останньому кілометрі - так труба ФРН обійдеться за ціною металобрухту.

3) У МОК заявили, що підтримають найжорсткіші санкції щодо Росії, включаючи відсторонення збірної від Олімпіад. Медведєв заявив, що "все це нагадує нескінченний антиросійський серіал".
Діма, за вас всерйоз ще навіть не бралися. У Гаазі розкажеш про "антиросійський серіал". Гаазький трибунал зафіксував 1,2 тис. військових злочинів бойовиків на Донбасі.

4) Японці винайшли апарат, який по краплі крові визначає 13 видів раку. Американець вивів вірус, який вбиває ракові клітини. Інший американець проїхався Лос-Анджелесом на прототипі Cybertruck.
А які досягнення у росіян?
У Росії боротьба за збереження традицій Дідова, епісь вони конем, та біда, коней мало розводять.
Крим - вкрали, Донбас - розвалили, Сирію - розбомбили, вбили сотні тисяч мирного населення.

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
І.Лютий

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2834481.html



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А хти падлючє... Як би ти справді на це розраховував, то ти би поїхав на зустріч до Нормандії після розгляду цього питання, а не за два тижні перед!
Брехлива, лицемірна зелена потвора!
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ты мудило криворожское все делаешь для того, чтобы санкции с ***** быстрее сняли!
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Слуга народа вышел в 2015 году ,а как же санкции к рф когда его крутят на нтн?
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кто ему тексты пишет? С одной стороны-с врагом по-дружески глаза в глаза, а с другой-санкции и чужими руками. Сам что ни будь делать будет, этот собиратель чужих идей
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