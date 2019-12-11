 После драки в Раде нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Об этом на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила она.
"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила она, комментируя происшествие.
Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.
В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.
Клоунский колпак этому зебилу!
этот видать отпетлял, какой-то мозжечок зажал
ця "прислуга" точно не воїни.
І нічого, що обидва варіанти у 80 км від лінії фронту.
Бачив я таких вояк, але ж у них усіх є УБД
а вот судимсоть есть !
учите законы дебилы
Ну а за неимением состава преступления- сотрясти то чего отродясь не было Слуг Уродов- мозга, невозможно, а значит и белье и кружки понадобятся в скором времени самим Слугам.
ПыСы. Давайте сбрасываться друзья деньгами на занятия боксом для Свободы. Ну что это в самом деле за детский сад. Стыдно смотреть, тьфу.
("человек идти трясти" - це якесь диско 80-х... мен гоу шейк )
Хотя , если он в "СН", то мозгов нет!
Это еще впереди встречи СУк с представителями украинского фермерства. Там я думаю даже открытыми черепно-мозговыми травмами дело не ограничится).
- Господа, неужели Вы нас будете бить?
- Да ещё как!- 12 стульев,
А, ведь, еще Трамп, Вовин кумир, говорил: если вы не готовы оказаться с окровавленным лицом, то в политике вам делать нечего...
Некрасиво как-то, ведь за народ слуга пилюлей принял, а чуть что - сразу в больничку.
А там и заяву накатает, мол, "государственного деятеля и фейсом об тейбл".
Тьфу на вас.
Я пам'ятаю, як в сюжеті лікар ледве стримувався, щоб не розреготатися на камеру.
А я вам казав, що блаЗЄнської хуцпи буде позбутися нелегко.
Закінчив факультет комп'ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету (2006, диплом спеціаліста)[3].
Від 2014 р. працює заступником генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»[4].
Був фігурантом кількох кримінальних справ: побиття людини, невиплата аліментів[5] та має несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху[6]. Сам депутат побиття людини називає провокацією потерпілого та тяжким психологічним станом, пов'язаним зі службою в АТО[7]. Однак, колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомляє, що Богданець перебував в зоні проведення АТО трошки більше місяця і тільки одну ротацію, в 2015 році, тому побиття людини роком раніше не має до АТО жодного стосунку[8].
У всех прислуги урода липовые биографии.
владу наказать больше нечем.
Це як баба Жуля та політична цнотливість...
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Сотрясением чего?