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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (24130) драка (1765) Богданец Андрей (3) Кравчук Евгения (12)

 После драки в Раде нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

Об этом на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила она.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила она, комментируя происшествие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

После драки в Раде нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, - замглавы фракции Слуга народа Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164762
 
 
 Топ комментарии
 
Люди недовольны пророссийской позицией прислуги урода, в чем проблема?
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тєрпіла пішов відомою стежкою: сперше треба на лікарню та довести, що були травми.
ця "прислуга" точно не воїни.
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Люди недовольны пророссийской позицией прислуги урода, в чем проблема?
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Они скоро дойдут до ситуации, - что когда их будут бить копы будут просто отворачиваться
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может сотрясение мозга включит у этого дауна мыслительный процесс? а не как сейчас "рефлекс бубочки" Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5664
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"Люди недовольны пророссийской позицией"____________ на "аграрном комитете"?????????? КУПИ МОЗГИ!
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Не вимагай неможливого!)))
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Ти би міг мізки продати, але у тебе чого немає - того немає.
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він зебіл, а мізки і зебілізм не сумісні Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7277 , воно не розуміє , що продаж с/г землі відкриє можливість купівлі землі і мокшанцям, особливо в північних регіонах Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9678 .
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Воно гірше, ніж зебіл. Воно - ольгінське лайно.
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Хуже зебила только порохобот, а уж потом ольгинские.
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Що, ти тільки стажер у ольгіно? Ще не достатньо відсосав у vadа, щоб було стільки "підписників"?
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Юра такое ляпнуть человеку которого не знаешь может только безмозглый, свои ты уже пропил.
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Безмоглість - це твоє друге ім'я, якщо ти навіть у своєму імені використовуєш ворога України. Одразу видно, ти - тупенький зелебот.
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Можна передати частину своїх денних мізків постраждалому.
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Молодець! Тримай!


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Ай молодець!!!

Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9353
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Черти из свободы с нулевым рейтингом на подтанцовке это люди? Не смеши. Кормушку свою хотят сохранить.
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Мозг ? Ничего в Раде не поменялось . Зоопарк .
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Він же з зе ко, який мозок? Брешуть так брешуть Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2538
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им всем мозг должны были в Трускавце вынуть.
этот видать отпетлял, какой-то мозжечок зажал Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7465
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думаешь он первый и последний с сотрясением у вас?наиМное,не позволит оно)))))))))))
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тєрпіла пішов відомою стежкою: сперше треба на лікарню та довести, що були травми.
ця "прислуга" точно не воїни.
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можу вгадати: десь у Межевій на клапані, або у Кромахі році у 17-18, в охороні аеродрому)).
І нічого, що обидва варіанти у 80 км від лінії фронту.
Бачив я таких вояк, але ж у них усіх є УБД
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насчет АТО - вопрос,

а вот судимсоть есть !
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за сотряс уже среднюю тяжесть не дают
учите законы дебилы
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Ты предлагаешь хлопцам добить "слугу",чтобы если и отвечать - то за дело?
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Как может быть сотрясение мозга ???Если его нет..)))))))))))
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а это уже серьезно. советую клоунам из "свободы" купить комплект теплого белья и железную кружку...
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Мало, мало дали безрукие неумехи-свободовцы. Поставьте им кто-нибудь хороший удар нокаутирующий. Тыкают кулачками, как дети ей Богу.

Ну а за неимением состава преступления- сотрясти то чего отродясь не было Слуг Уродов- мозга, невозможно, а значит и белье и кружки понадобятся в скором времени самим Слугам.
ПыСы. Давайте сбрасываться друзья деньгами на занятия боксом для Свободы. Ну что это в самом деле за детский сад. Стыдно смотреть, тьфу.
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Пропоную Кварталу 95 заспівати разом із хором Вірьовки пісню про те, що, а звідки у слуг мізки...
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НЕ ВЕРЮ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА, АПРИОРИ
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Як можна отримати струс того чого нема? Там же суцільний вакуум.
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"Трісти" може по-різному... ось асортимент
("человек идти трясти" - це якесь диско 80-х... мен гоу шейк Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6744 )


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Так мова ж про мозок Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6299 То мож пояните, як можна трясти вакуум?
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сотрясение мозга, плоскостопие и косоглазие
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Ругань, оскорбления украинцев, мат, разжигание ненависти, а теперь уже и дешевые драки неизвестных босяков, которых заводят в Раду. Ворье и мародёры уже в истерике и панике, не знают что делать и как к корыту вернуться.
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А що робити, ну не працювати ж йти!
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Это он еще с фермерами не встречался!
Хотя , если он в "СН", то мозгов нет!
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Який струс мозку ? Там була штурханина, а не бійка, це видно на відео. Певно зелень напише заяву в поліцію як у випадку з Ляшком. Будуть волочити по судам патріотів.
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Может сотрясение у него было еще до драки!
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Ахахах, чтобы подозревать сотрясение мозга, необходимо наличие самого головного мозга. А мозг и анэнцефалы из Слуги Урода это в общем-то антонимичные понятия.
Это еще впереди встречи СУк с представителями украинского фермерства. Там я думаю даже открытыми черепно-мозговыми травмами дело не ограничится).
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Людей бить нельзя. Слуг урода и медведчуков можно и нужно.
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чтоб поставить такой диагноз в первую очередь чтоб у пациента было наличие этого мозга кстати следует проверить на то же самое и того кто поставил диагноз Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6831
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А как вы думали, двуручничество все время прокатывать будет?
- Господа, неужели Вы нас будете бить?
- Да ещё как!- 12 стульев,

А, ведь, еще Трамп, Вовин кумир, говорил: если вы не готовы оказаться с окровавленным лицом, то в политике вам делать нечего...

Некрасиво как-то, ведь за народ слуга пилюлей принял, а чуть что - сразу в больничку.
А там и заяву накатает, мол, "государственного деятеля и фейсом об тейбл".
Тьфу на вас.
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У порохнявых дырявая свобода в кумиры попала,а были такие шатуны)))Потом будут про политические преследования кукарекать)))
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...шуфрича. хлібиною. на інавґурації Ющенка. струс.

Я пам'ятаю, як в сюжеті лікар ледве стримувався, щоб не розреготатися на камеру.
А я вам казав, що блаЗЄнської хуцпи буде позбутися нелегко.
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Зеленая контрреволюция в опасности!) И это только начало! Писить зеленых продавцов Родины надо всех!
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Андрій Богданець народився 13 липня 1983 року в смт Рокитне Рокитнівського району Рівненської області України.
Закінчив факультет комп'ютерних технологій Тернопільського національного економічного університету (2006, диплом спеціаліста)[3].
Від 2014 р. працює заступником генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська»[4].
Був фігурантом кількох кримінальних справ: побиття людини, невиплата аліментів[5] та має несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху[6]. Сам депутат побиття людини називає провокацією потерпілого та тяжким психологічним станом, пов'язаним зі службою в АТО[7]. Однак, колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомляє, що Богданець перебував в зоні проведення АТО трошки більше місяця і тільки одну ротацію, в 2015 році, тому побиття людини роком раніше не має до АТО жодного стосунку[8].
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Вот то то и оно!
У всех прислуги урода липовые биографии.
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Та є серед цих "слуг народу" хоча б одна порядна людина?
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Цікаво, що Цензор подав цю "новину" жирним шрифтом.
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ну,хорошо,что в больничку,а не в холодную..
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як раз це і погано (якщо не бути ханжею).
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В очередной раз убеждаюсь, что свобода полное барахло.
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Что бы получить сотрясение мозга - нужно наличие мозга!
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весело, хотя этих тягнивсраков надо просто уничтожить. распоясалось быдло.
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"Уничтожить"?Как вас,москалей, от "Свободы" корежит.
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мене не тільки від тягнивсраків, а від тебе, і від соєвих коряче. гидки харі у вас
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Нормандия закончилась, теперь начинаются будни. Такого не произошло бы, если бы эти ублюдки из слуг СИЛОЙ не пытались протянуть закон о земле. Без референдума, без того, чтобы осознать факт того, что большинство ПРОТИВ продажи. Теперь жалуются "на мозги". И это даже не начало. Это только так, разминка. Им нужен кредит МВФ, а потому будут давить всех и все. До тех пока "всех и все" не раздавят слуг. Этот конфликт только начинается. Напрасно они искры высекают. Искры летят, горит и выгорает все.
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Странно.... Неужели есть что сотрясать?
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Жаль, что не убили. Смотрите, от этого были бы одни плюсы: одним ЗЕскотом меньше и два свободовских дегенерата на нарах.
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НАдеюсь этих зеленых реально народ начнет мочить в сортирах!
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Сотрясение мозга? А он что, "слугу" в задницу накопал?
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Если виновных отдадут под суд, то другим неповадно будет. И неважно кто виноват. Свободовец или СН. Должна быть ответственность за поступки. И действующим и бывшим надо начинать с себя.
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Як шо влада порушуе процедедуры тогда народ мае право на повстання. Процедура это законы для влады.Санкция за прушення владою процедуры одна, повтання народу.Так как она стает не легетимной. И другог выхода нет. Як шо мы хочем правового государства.Бо
владу наказать больше нечем.
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За продаж Землі в тому вигляді, який хочуть протягнути, вам не тільки бошки повідбивають.
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Караул! Две Кончиты Вурст избили слугу! Это буллинг?
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Цього не може бути. У слуг немає мізків. Там тільки руки - щоб кнопку тиснути чи за голосування за на виклик повій.Макс руки для тогощо б конвертик з доларами в кишеню відкласти. І фсйьо. Мізків немає. Доведено Головним слугою у Парижі.
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с сотрясением чего?! откуда там мозг?! Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7391
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Пропоную Кварталу 95 заспівати разом із хором Вірьовки пісню про те, що, а звідки у слуг мізки...
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Щоб був струс мозгу,його треба мати.
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Андрей Богданец госпитализирован ? С подозрением на сотрясение мозга? Вы издеваетесь? Максимум, сотрясение туловища!!! Остальное откуда?...
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Я прошу прощения. Есть ещё ХАВАЛКА... Тудой едят ...
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Класний стьоб... депутат від Слуги народу і струс мозку.
Це як баба Жуля та політична цнотливість...
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КВН від партії "Трускавецькі Інтенсиви" витісняє "Скотів" із прайм тайму!
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После драки в Раде нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга

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Сотрясением чего?
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