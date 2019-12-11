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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (24130) драка (1765) Богданец Андрей (3) Кравчук Евгения (11)

 Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

Об этом на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила она.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила она, комментируя происшествие.

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Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции Слуга народа Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164762
 
 
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Люди недовольны пророссийской позицией прислуги урода, в чем проблема?
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"Люди недовольны пророссийской позицией"____________ на "аграрном комитете"?????????? КУПИ МОЗГИ!
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Мозг ? Ничего в Раде не поменялось . Зоопарк .
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Він же з зе ко, який мозок? Брешуть так брешуть Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2538
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думаешь он первый и последний с сотрясением у вас?наиМное,не позволит оно)))))))))))
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тєрпіла пішов відомою стежкою: сперше треба на лікарню та довести, що були травми.
ця "прислуга" точно не воїни.
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можу вгадати: десь у Межевій на клапані, або у Кромахі році у 17-18, в охороні аеродрому)).
І нічого, що обидва варіанти у 80 км від лінії фронту.
Бачив я таких вояк, але ж у них усіх є УБД
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за сотряс уже среднюю тяжесть не дают
учите законы дебилы
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Как может быть сотрясение мозга ???Если его нет..)))))))))))
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а это уже серьезно. советую клоунам из "свободы" купить комплект теплого белья и железную кружку...
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НЕ ВЕРЮ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА, АПРИОРИ
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Як можна отримати струс того чого нема? Там же суцільний вакуум.
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"Трісти" може по-різному... ось асортимент
("человек идти трясти" - це якесь диско 80-х... мен гоу шейк Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6744 )


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сотрясение мозга, плоскостопие и косоглазие
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Ругань, оскорбления украинцев, мат, разжигание ненависти, а теперь уже и дешевые драки неизвестных босяков, которых заводят в Раду. Ворье и мародёры уже в истерике и панике, не знают что делать и как к корыту вернуться.
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Это он еще с фермерами не встречался!
Хотя , если он в "СН", то мозгов нет!
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Який струс мозку ? Там була штурханина, а не бійка, це видно на відео. Певно зелень напише заяву в поліцію як у випадку з Ляшком. Будуть волочити по судам патріотів.
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Ахахах, чтобы подозревать сотрясение мозга, необходимо наличие самого головного мозга. А мозг и анэнцефалы из Слуги Урода это в общем-то антонимичные понятия.
Это еще впереди встречи СУк с представителями украинского фермерства. Там я думаю даже открытыми черепно-мозговыми травмами дело не ограничится).
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Людей бить нельзя. Слуг урода и медведчуков можно и нужно.
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