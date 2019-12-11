 Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Об этом на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила она.
"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", - заявила она, комментируя происшествие.
Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.
В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.
ця "прислуга" точно не воїни.
І нічого, що обидва варіанти у 80 км від лінії фронту.
Бачив я таких вояк, але ж у них усіх є УБД
учите законы дебилы
("человек идти трясти" - це якесь диско 80-х... мен гоу шейк )
Хотя , если он в "СН", то мозгов нет!
Это еще впереди встречи СУк с представителями украинского фермерства. Там я думаю даже открытыми черепно-мозговыми травмами дело не ограничится).