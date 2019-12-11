 Президент Евросовета Мишель поговорил с Зеленским по телефону: Евросоюз продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне завтрашнего саммита лидеров ЕС я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому", - написал Мишель.

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Президент Совета Европы также добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать не только украинский путь реформ, но и суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, лидеры стран ЕС соберутся 12-13 декабря на саммит в Брюсселе. Среди прочего, в контексте санкций будет заслушан доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины. Текущий срок действия санкций заканчивался 31 января 2019 года.

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