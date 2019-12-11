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 Директора сгоревшего одесского колледжа Кочергу отправили под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

 Об этом сообщает "Думская" в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Женщине пока инкриминируют лишь служебную халатность с тяжкими последствиями - это до 5 лет лишения свободы. После получения результатов экспертиз ей могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности. До 8 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Директора сгоревшего одесского колледжа Кочергу отправили под домашний арест 01

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164755
 
 
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В 2017-м сгорел лагерь "Виктория" . Можно было сделать выводы ? Мне жаль эту женщину . Она сама себе подписала приговор .
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.
Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на ул. Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.
Таким образом он заблокировал проезд, и к месту трагедии не могли проехать пожарные машины.
Спасатели намеревались вызвать эвакуатор, но нардеп успел прибежать к месту инцидента и уехать.
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Юзик - он просто юзик . Вам никогда не кидалась под колёса собака ?
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Собаки помогают искать людей под завалами, а Юзик мешает собакам искать людей под завалами.
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О Юзике очень положительно отзывались общие знакомые. Его считали единственным порядочным сотрудником квартала. Оказалось что это не так. Просто раньше у него не было соблазна проявить свою гниль. Благодаря вхождению во власть она хлынула из него грязным потоком...
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Один мой знакомый, довольно богатый человек, как-то сказал: "Деньги не портят человека, они его проверяют".
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