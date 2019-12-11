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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых

Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле об обвинении шести человек, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине, на 4 февраля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"11 декабря 2019 в Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе двух народных депутатов Украины VIII созыва, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Учитывая, что в суд по уважительным причинам не явились двое обвиняемых, в частности помощница бывшего депутата, коллегией судей принято решение об отложении заседания на 4 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

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Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых 01

Как сообщалось, в т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3164754
 
 
 Топ комментарии
 
И шо теперь они месяцами на суд не будут являться пока срок исковой давности не истечёт

Доставляйте принудительно
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По УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине, а вот какая УВАЖИТЕЛЬНАЯ, хотелось бы знать.
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Ну вот и нахрена он нужен, такой суд? Что Пещерский так же перенести не мог?
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И шо теперь они месяцами на суд не будут являться пока срок исковой давности не истечёт

Доставляйте принудительно
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у сваЄво_на_100%_прокурора нєт полномочій. Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых - Цензор.НЕТ 945
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да, такая она селяви..., а вы думали кто и для кого писал УПК Украины...
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Пишут что в суд «по уважительной причине» не явились двое подозреваемых
Оформили себе больничные наверное

Похоже этот антикоррупционный суд такая же фикция как и все прошлые 5 лет борьбы с коррупцией
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По УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине, а вот какая УВАЖИТЕЛЬНАЯ, хотелось бы знать.
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Таких утырков нужно брать на живца с заглотом! Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых - Цензор.НЕТ 6630
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Ну вот и нахрена он нужен, такой суд? Что Пещерский так же перенести не мог?
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Уже с командой коломойского договорились эти два очаровательных джентльмена. Конечно с такими фейсами они в черной (воровской) тюремной робе более органично смотрятся, но Украине их ждет Бриони в обозримом будущем, а там глядишь и депутатский значок запыленный напялят и медальку какую нибудь за трудовые подвиги.
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