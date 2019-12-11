 ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который якобы собирался устроить теракт в Мурманске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ
Так, ФСБ РФ заявила, что пресекла деятельность яковы сторонника "Правого сектора", который по ее информации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.
"10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.", - сказано в сообщении.
Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
Дела запоребриком очень плохи, раз шаман из Якутии второй раз идет из Кремля нечисть изгонять (шамана уже повязали). Не армия огромная, а просто шаман.
И не отбивать с боями, а просто изгонять, как бесов золотушных, сопливых.
Авторитет власти запоребриком падает, вот и поднимают, как могут.
Но на фоне грядущего еще одного поднятия пенсионного возраста мышебратьям ("по просьбам трудящихся"), мышебратьям как то стало не до "биндер".
Старший лейтенант ФСБ Нариков - в роли «правосека из Мурманска». Все хорошо получилось, вот только визитки Яроша для большей достоверности достать нигде не удалось. А такой классный план был.
надо было написать сторонника европейской солидарности
а чего отрицать
яж не глупый
они повсюду
возможно и за стенкой у которой щас сижу
так шо делись инфой, или просто так перднув?
Парни не бойтесь его!!!! Все равно поймают !!!
примітивне лайно
Бомбили или нет - не важно.
Это фото до теракта или после?!)))))))))))
На фото масса тому доказательств...
Наш правосек хотел лишить мурманчан этой скрепы?
Тогда...СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!))))
с тараканами...
Did Mitya
@Did_Mitya
Зедібіли... тут ваша бубочка Моніка, - домовилася з ****** про бізнес на крові. Кажете цукерки "Рошен" продаються на расіі? Вас звичайно не цікавить, що ваша бубочка торгує своєю хрипкою пикою, в кожній хаті лаптестану?
До Бубочки питань немає?