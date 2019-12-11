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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5568) ФСБ (1418) Правый сектор (777)

 ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который якобы собирался устроить теракт в Мурманске

ФСБ России заявила о задержании гражданина РФ, якобы сторонника "Правого сектора", который по их информации собирался устроить теракт в Мурманске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ

Так, ФСБ РФ заявила, что пресекла деятельность яковы сторонника "Правого сектора", который по ее информации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.

"10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.", - сказано в сообщении.

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Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.

Источник: https://censor.net.ua/n3164750
 
 
 Топ комментарии
 
- Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по заданию «Правого сектора» готовил взрыв в здании администрации Мухосранска.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
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Лякалки для ватної наволочі.
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так вроде сезон мухоморов закончился.... ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 4181
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- Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по заданию «Правого сектора» готовил взрыв в здании администрации Мухосранска.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
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а чому не в Еврейской автономной области России и е затрымалы какого Еврея от Слуги Народа???? ФСБ не успевает обновлять Методички вот в каком то ролике вчера был задан сакраментальный вопрос- если Путин и ********* боролись с фашизмом и бандеровцами с 2014 года оправдвая свою агрессию анексию и оккупацию...то с кем они борятся с мая 2019 года, когда власть в стране захапали евреи??? И разве могут евреии быть фашистами и бандеровцами какой то нонсенс и рельно вопрос по делу...так с кем и против кого продолжают бороться ********* во главе с Ху..лом???!!!
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🤣 Не ставте таких запитань. Бо у кацапів будуть в бухати мізки і рватися шаблони. Заляпають ватою всю підораху.
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З світовим сіонізмом. "У верблюда два горба потому что жизнь борьба" - їм без боротьби ну ніяк! А то ще вата почне думати...
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Думати під час похмілля боляче і заважає вставанню з колін!
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В путинской россии лайкнуть чужой коммент, где ругают их царя, это уже теракт.
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Сами создали т.н. "правый сектор" и сами же задерживают этих никчем
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пуйло ловит невиновных,чтоб шмаркле вместе с рудковским обменять на преступников
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Може просто для підтримання градусу свого кацапського бидла в тонусі. А насправді там взагалі могло нічого не бути. Або якогось вбивцю "маскують" під ПС.
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А также для поднятия авторитета властей.
Дела запоребриком очень плохи, раз шаман из Якутии второй раз идет из Кремля нечисть изгонять (шамана уже повязали). Не армия огромная, а просто шаман.
И не отбивать с боями, а просто изгонять, как бесов золотушных, сопливых.
Авторитет власти запоребриком падает, вот и поднимают, как могут.
Но на фоне грядущего еще одного поднятия пенсионного возраста мышебратьям ("по просьбам трудящихся"), мышебратьям как то стало не до "биндер".
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Для выявления кацапских троллей на сайте разрешено называть ***** путиным.
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так не стесняйся ,свинопсинка,попробуй назвать,если тебе разрешили - хотя ты уже сподобился)
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щупальца хунты - они везде, да им бог здоровья.
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Шо прям на визитке яроша так было и написано?- хочу устроить теракт в Мурманске !?
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Классный мультфильм. ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 2621 Правый сектор в Заполярье ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 2621
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так вроде сезон мухоморов закончился.... ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 4181
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я думаю, что боярышник такого эффекта не даст, та и привыкшие они к нему
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фсбешнки перед Новым годом решили новые звания получить и побухать на премию. Денег нет, вот и решили дело по быстрому состряпать на бомжа какого-то местного.
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Пацан попался на тривиальний кгбєшний развод...
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Из твитера:
Старший лейтенант ФСБ Нариков - в роли «правосека из Мурманска». Все хорошо получилось, вот только визитки Яроша для большей достоверности достать нигде не удалось. А такой классный план был.
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орки даже не в знают шо правый сектор у нас уже не моден
надо было написать сторонника европейской солидарности
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шо таке кбму?
а чего отрицать
яж не глупый
они повсюду
возможно и за стенкой у которой щас сижу ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 3477
так шо делись инфой, или просто так перднув?
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А что, в ватном рейхе ГУГЛ уже забанен? Ты погугли, ватан, погугли.
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Ой и ******** же ты вата! А по-украински написать то что ты только что пропердело можешь?
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харашо, шо фысыбишныки не видели жовто блакытный герб мурманска ))
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Задержали какого-то местного психа и заодно решили его в ПС окунуть на всякий случай. Умные, я не могу.
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Унылое представление для спятившего старого автобусного пердуна.
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А на Путина ФСБ ничего не нарыло?!!!! Уж там можно поработать!!!!!
Парни не бойтесь его!!!! Все равно поймают !!!
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своих ватников пусть гноят это духовная скрепа которой на федерашке дифецит
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це щоб пов'язати Україну з тероризмом
примітивне лайно
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наконецта раздуплились что вместо кокса лучше подбросить визитку Яроша а кокс самим сожрать!
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Вот этот вот светоч скрепной цивилизации хотел взорвать злобный правосек, несомненно по заказу кровожадных американских империалистов. Правда у меня такое впечатление, что там все уже взорвано до него.
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Это так со 2-й мировой.
Бомбили или нет - не важно.
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Пардон...
Это фото до теракта или после?!)))))))))))
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На Раисе принято и скрепно выбрасывать пакеты с мусором из окон...
На фото масса тому доказательств...
Наш правосек хотел лишить мурманчан этой скрепы?
Тогда...СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!))))
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Но хит...это конечно ХОЛОДИЛЬНИК))))
с тараканами...
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О за поребриком тоже имитация бурной деятельности
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щитаю нада дополнить УК рэфии статьей "за мысли об теракте...", тады фсб разгуляется, всех можна посадить..., ну или через одного...
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Did Mitya

@Did_Mitya


Зедібіли... тут ваша бубочка Моніка, - домовилася з ****** про бізнес на крові. Кажете цукерки "Рошен" продаються на расіі? Вас звичайно не цікавить, що ваша бубочка торгує своєю хрипкою пикою, в кожній хаті лаптестану?

До Бубочки питань немає?
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Беслан,Норд-Ост и не взорвавшийся дом в Рязани,анекдот для плешивого окурка
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Візитка Яроша рванула- тепер порве сотні запорєбрєкових пердаків!.. ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 1977
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Сині шльопки, термос, візитку Яроша знайшли? Ну хоча б обладнання зварювальника? Чи може піндоську методичку "Як положить кран на адмірала кузю"? Нє? Тоді підстава! ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 1984
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Вообще-то конечно , печалька. ФСБ у нас все взрывает и поджигает. А мы типа, добрые. Я не верю,что без государства,могут быть диверсии.Это ложь.А диверсии должны быть.И это наше главное оружие - точить врага изнутри. Но это должно быть с закосом как помощь угнетенным нациям. Типа Чечни,Татарстана и прочих недовольных.Нужно разжигать межнациональную рознь. Межрелигиозную. Подло ? А не подло делать тоже самое и говорить,ихтамнет ?
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