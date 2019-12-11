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 Кабмин утвердил распоряжение об усилении морской безопасности, - МВД

Кабинет министров Украины на заседании 11 декабря поддержал проект распоряжения "О представлении на ратификацию ВРУ Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции по официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины".

Как отмечает пресс-служба Министерства внутренней политики, теперь за соответствующий документ должны проголосовать народные депутаты, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что данный документ позволит реализовать крайне важный проект - строительство украинско-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности.

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"В течение трех последующих лет Госпогранслужба получит 20 современных, 32-метровых патрульных кораблей компании ОСЕА для работы в акваториях Черного и Азовского морей. Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам", - заявил Сергей Гончаров.

Он отметил, что по условиям контракта, до 30% производства будет локализовано в Украине. Кроме этого, контрактом предусмотрено построение системы сервисного обслуживания и подготовки экипажа и технических работников.

Кабмин утвердил распоряжение об усилении морской безопасности, - МВД 01
Кабмин утвердил распоряжение об усилении морской безопасности, - МВД 02

Напомним, большое межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией относительно официальной поддержки в усилении системы морской охраны и безопасности границ подписано 19 ноября в Париже во время правоохранительной выставки Milipol 2019. Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164749
 
 
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Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что данный документ позволит реализовать крайне важный проект - строительство украинско-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности.

а шо там будет украинского в том проекте Гончарук?
гроши?
Д.Б.(с) говорящая лошадь

Источник:https://censor.net.ua/n3164749
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