EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  5083  42
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1379) Керченский пролив (358) корабль (1305) Россия (74531) трибунал (136)

 "Это п#здец": в оккупированном Крыму проведут слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе

В оккупированном Крыму собираются провести слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат, член рабочей группы при русском правительстве Крыма приглашает меня быть "общественным защитником Украины" на каких-то игрушечных слушаниях "международного общественного трибунала" по Керченскому проливу, которые они хотят провести. Можно даже за гонорар", - говорится в сообщении.

Адвокат Новиков ответил вежливым отказом. 

"И я ответил только "Спасибо, нет". И зря. С утра РИА Новости уже пишет, что Новиков отказался защищать Украину, потому что "дело гиблое", а действия украинских властей невозможно оправдать", - рассказал Новиков.

"Консервативно настроенные коллеги иногда упрекают меня за употребление энергичных выражений. "Можно ведь сказать то же самое литературным языком, зачем использовать мат?" - говорят они. Затем, что инфляция экспрессивных языковых средств уже привела нас к тому, что вежливая форма объективно воспринимается как терпимое отношение к сути. И чем безумнее ситуация, тем вероятнее, что говорящего о ней в нейтральном тоне воспримут так, что он может и не до конца согласен, но в целом не имеет принципиальных возражений. "Приговор суда незаконный и возмутительный" - говорит адвокат в телекамеру, и это считывается аудиторией как "у юристов на этот счет есть разные точки зрения". "Это п#здец!" с большими шансами воспримут как сигнал тревоги, даже если само слово кого-то резанет", - добавил адвокат. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали РФ разблокировать Азовское море

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 01
Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 02
Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 03
Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 04
Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 05
Это п#здец: в оккупированном Крыму проведут слушания международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе 06

Источник: https://censor.net.ua/n3164742
 
   
 Топ комментарии
 
Альтернатива Гааге. Скоро сумасшедшие Абаму будут судить, за подъезды в немытых городах Немытии
 показать весь комментарий
 
а в "международный общественный трие@ал" по морским инцидентам войдут представители рахеи, Белоруссии, Монголии, Зимбабве, Бурунди и Узбекистана?...
 показать весь комментарий
 
"международный... общественный".)))).. эк как закрутили.. .крымский-межгалактический ))))
а Международного Трибунала по морскому праву... мало было?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нояіков потрібен там, де він Україні принесе найбільше користі. Отже, потрібен у лігві ворога. А оці "мєждугчлактічєскіє" трибунали - те саме, що фейковий ЧС з футболу, який показувала лише Північна Корея і який вона ж і виграла. Подивимось, що заспіває Дристайко. Ну і Зєлєнскому на замітку про кацапські договірняки. Не віддадуть кацапи унітази. Конфіскують за моральні збитки.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський завів точно таку ж справу проти "кієвскіх властей". Труба розслідує.
 показать весь комментарий
 
 
Стесняюсь спросить, а "Международный общественный аукцион украденных унитазов при инциденте в Керченском проливе" будет?
Или они ушли прямиком в личную домашнюю коллекцию *****, как ценный сувенир?

 показать весь комментарий
 
 
а що це за *********** цирковий суд?
Ні, свинособаки, тільки Гаазький міжнародний трибунал!!!
 показать весь комментарий
 
 
Трешуха... 😁
Мальчик в трусиках - главный свидетель...
 показать весь комментарий
 
 
Альтернатива Гааге. Скоро сумасшедшие Абаму будут судить, за подъезды в немытых городах Немытии
 показать весь комментарий
 
 
а в "международный общественный трие@ал" по морским инцидентам войдут представители рахеи, Белоруссии, Монголии, Зимбабве, Бурунди и Узбекистана?...
 показать весь комментарий
 
 
ні, ще Болівія, Куба та Північна Корея
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо Ви наполягаєте, то запрошуть Іран теж))
 показать весь комментарий
 
Туда войдут представители древнейших народов - ДНР и ЛНР
 показать весь комментарий
 
 
Надо в Мухосранске провести трибунал по ущемлению прав кроликов на размножение "Это п#здец": в оккупированном Крыму проведут слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 228
 показать весь комментарий
 
 
"международный... общественный".)))).. эк как закрутили.. .крымский-межгалактический ))))
а Международного Трибунала по морскому праву... мало было?
 показать весь комментарий
 
 
а блаЗЄнські з портновом поїдуть свідками того, що Порошенко хотів вчинити провокацію?
 показать весь комментарий
 
 
цікаво, участь яких правознавців надасть статус "міжнародний" цьому фіктивному трибуналу ?
 показать весь комментарий
 
 
Международный ОБЩЕСТВЕННЫЙ трибунал!)))))))
Прям как общественный туалет)))
Снова будут исходить фекалиями?))))
 показать весь комментарий
 
 
,а для чего ж унитазы тогда свинтили? чтоб заседать!
 показать весь комментарий
 
 
Господин Молохов! Вопрос: куда можно сходить с решение Международного общественного трибунала по Керченскому инциденту? Как потом можно реализовать его решение? Прошу дать исчерпывающие ответы с ссылками на нормы международного права.
 показать весь комментарий
 
Сразу вспомнил Бендера в Нью Васюках))))
И первый в мире МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ турнир!))))
 показать весь комментарий
 
 
Гребите Киса...гребите
По лицам вижу не в шахматы с нами ьудут играть.!))))
 показать весь комментарий
 
 
Бисмарк был прав, но я бы добавил: Рашка = бей пока не обосрется.
"крымская война" доказала что это за гниль то. жаль не освободили Украину(ну мы же православные то, как сцарька православного предать то?) "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9378
 показать весь комментарий
 
 
ви всі даремно жартуєте та смієтесь.

росія вперто робить свою справу. комічний та смішний цей суд? а заява портнова та порушення кримінальної справи дбр щодо розслсідування "керченського інцинденту" як провокації влаштованої Україною - теж викликає посмішки?
росія вперто робить свою справу, проросійські в Україні вперто роблять свою справу, ті, що зараз "влада" - мовчать або погоджуючись кивають.
смійтеся.
 показать весь комментарий
 
 
Что предлагаешь делать, послать делегацию общественности?
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю послать от Украины "Нептун". "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
 
От "Украины" будет Труба. Только на стороне "обвинения"...
 показать весь комментарий
 
для початку перестати сприймати їх як великих жартівників.
жартома сприймали лужкова в Криму, жартома жириновського та інш. руських, сміємося з зеленського, сивохи та інших зе.

жартуємо, а вони геть не смішні.
 показать весь комментарий
 
Вся эта возня рассчитывается для внутреннего потребления кацабыдлом на мордоре. Им главное втюхать слово, международный, и вата не будет замарачиваться что за этим стоит. Скрепы, знаете ли мешают...
 показать весь комментарий
 
 
АБСОЛЮТНО ВЕРНО, ТУПОЙ ПЛЕБС ЗНАЕТ ЧТО ДОЛЖЕН КАКОЙ ТО СУД ПРОИЗОЙТИ, НУ ВОТ ИМ ПОКАЗУХУ И ПОКАЖУТ. Я НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ И ПОКАЗУХУ ПО СБИТОМУ БОИНГУ СВОЮ ПОКАЖУТ
 показать весь комментарий
 
 
Очередное пропагандонство, рассчитанное на внутреннего рашкинского потребителя.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то єто копия дела заведеного зеленским против Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Вы б ещё дело, сфабрикованное СК рашки на Яценюка вспомнили бы...
 показать весь комментарий
 
А вони вирішили створити свій "міжнародний трибунал": Абхазія, "ДНР", КНДР, Внесуела... Зара як розслідують за кілька днів, а потім як винесуть вирок за кілька годин, то все! Міжнародний трибунал згорить від сорому, стопудово! "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3308
 показать весь комментарий
 
А-ха)) "по абвинению киевских властей в инцинденте в Керченском проливе"
А у Трубы точно такое же дело от портнова и ОП зеленского.
Зебилы, шо це?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх