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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5830) пожар (3847) Гончаренко (293)

 Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе: 200 тыс. - семьям погибших, 50 тыс. - пострадавшим

Кабинет министров Украины выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Одессе.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, семьи погибших при пожаре в Одесском колледже получат от государства по 200 тыс. гривен. Пострадавшие получат по 50 тыс. гривен.

Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе: 200 тыс. - семьям погибших, 50 тыс. - пострадавшим 01

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164741
 
 
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Схерали? Меня завтра собьет машина, Кабмин будет моей семье давать помощь? Нет. Так какого другим дают?
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Социальное страхование - неотъемлемая часть социальной политики и деятельности государства, главным направлением которого является забота о человеке и гражданине. В Конституции Украины (ст. 46) записано что право граждан на социальную защиту гарантируется обеспечивается общеобязательным государственным социальным страхованием.

Статья 254. Средства социального страхования.
Государственное социальное страхование работников осуществляется за счет государства. Взносы на социальное страхование уплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями без каких-либо вычетов из заработной платы работников. Неуплата предприятием, учреждением, организацией страховых взносов не лишает работника права на обеспечение по государственному социальному страхованию.
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И что? Если я попаду под машину, государство даст моей семье 200 тысяч?
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Если это произойдет во время учебы, работы, лечения, отдыха на территории или в помещении производственной, учебной, лечебной части какого либо зарегистрированного учреждения, то есть там где гарантированно не должно быть движущихся автомобилей (учебный класс, больничная палата, фойе кинотеатра).
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