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 Политика Украины
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 Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа"

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошло дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца.

Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизацию ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний.

Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы.

Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским путем влиять на работу представителей народа Украины", - говорится в тексте заявления.

Читайте также: Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли

Источник: https://censor.net.ua/n3164740
 
 
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100% !!!!! Сівохою клянусь! Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8290

навибирали зебілів- жуйте!
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З яких це пір СН вже прокраїнська партія? Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4287
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категорически против насилия и драк в парламенте, за исключением случаев, когда п....т рыгов или слуг урода.
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пророссийских и называющих себя патриотическими политсил

в горячке не разобрались кто же ему пи..дюлей навешал. Или касабы, или патриоты, или и те, и другие одновременно, дебилы, мля... Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1195
Впрочем, кем бы они ни были - браво и бис!
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Так вот какие они, руки кремля, проросийцы
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Ну, він і сам любитель помахати кулаками, а потім розказати байку про "провокацию потерпевшего и тяжелое психологическое состояние, связанным со службой в АТО" - - Биография Андрея Богданца: что известно о слуге народа ...

https://fakty.com.ua › ... › Украина › Политика
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Саме цікаве, що той Богданець, власник птахофабрики, яка знаходиться в селі Великі Гаї, близько Тернополя.А Тернопільська, то аграрна область.
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Как аукнится так и откликнется.За выпучиными стекляными очами думали слуги сороса отседеться и продать землю. Защищать землю от преступной власти можно везде и всегда.
Вот Свобода и подняла прапор борьбы на нужную высоту.
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Не провокація, а відточення майстерності. Як гартувались кулаки свободівців на мордах ригів і комуняк див відео:
https://intvua.com/news/politics/87862-svoboda-pobila-simonenka.html
https://vid6.tsn.ua/2013/03/19/383758896-2.mp4
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