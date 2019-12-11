 Нападение на нардепа Богданца - сознательная провокация пророссийских и называющих себя патриотическими политсил, - заявление "Слуги народа"

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошло дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца.

Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизацию ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний.

Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы.

Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским путем влиять на работу представителей народа Украины", - говорится в тексте заявления.

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