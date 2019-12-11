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 Оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды и продолжают набирать на службу уголовников, - разведка

Российское оккупационное командование продолжает активные мероприятия по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий с большой задолженностью по заработной плате и жители шахтерских поселений (промышленных районов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ активно оборудуют новые огневые позиции на Донбассе, - разведка

"В то же время продолжается набор на военную службу лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования или в прошлом привлекались к уголовной ответственности", - сообщилив ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3164736
 
 
 Топ комментарии
 
Тю. Які "уголоники", що ви таке кажете? То - "представители территориальных общин" . Аваков планує разом з ними кордон "контролювати"
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повідомьте про це бубочці, бо він впевнений як у миролюбності хуйлопії, так й у відсутності кадрових свинособак на окупованих територіях.
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кгбшники тоже вышли из уголовников с кликухами,сроками.Вспомните:сталин,котовский,ленин,путен....Одели галстуки но суть та же
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повідомьте про це бубочці, бо він впевнений як у миролюбності ********, так й у відсутності кадрових свинособак на окупованих територіях.
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Ты на самом деле такой тупой или притворяешься?
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ну от ти тупий і тобі навіть не треба прикидатися Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка - Цензор.НЕТ 9000
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А че, мудро. Интересный метод борьбы с преступностью. Чем больше их на удобрения пойдет- тем меньше процент преступности
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Так они "мудро" поступают и с утилизацией боеприпасов с истёкшим сроком годности - отправляют на Донбасс. До трети боеприпасов, которые туда везут, или не взрываются, или летят, как-попало, или вообще, в стволах разрываются...
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Тю. Які "уголоники", що ви таке кажете? То - "представители территориальных общин" . Аваков планує разом з ними кордон "контролювати"
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Усиленно "готовятся" к реинтеграции и возвращения в Украину с поглощением всей луганщины и донеччины на основе "особого статуса" на постоянной основе.
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*****, я більше скажу вони їх там вимуштрують, підготують і впарять владі як засуджених які захотіли повернутись в Україну, або по обміну.
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Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка - Цензор.НЕТ 6427

В России обвиняемый едва не скрылся от правоохранителей прямо из зала суда, причем прямо из клетки для заключенных.

https://youtu.be/TLLRwS0ht9I
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для мирного их вхождения на территорию Украины"зе слуги" должны обустроить еще три перехода согласно с международными стандартами...
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будущая зе команда депутатов от стающего на колена лохандона
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