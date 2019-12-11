EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1457  8
Материалы по теме:
Все про:Крым (22173) прокуратура (3776) суд (22768) государственная измена (322)

 Экс-депутата ВС Крыма, депутата Госдумы Савченко заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену, - прокуратура АРК

Заочным приговором Святошинского районного суда города Киева 10 декабря 14 лет лишения свободы получила бывший депутат Верховного совета АР Крым VI созыва Светлана Савченко.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, женщину осудили за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности. И в качестве примера депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", - отметил Игорь Поночовный, прокурор АР Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданку Австрии, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет. ВИДЕО

В суде прокуратура АР Крым доказала вину депутата в совершении действий, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно - предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседаниях Верховного совета АР Крым, на котором принято постановление "О независимости Крыма", согласно ему создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правопреемстве Республики Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова.

Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа, и своим голосованием в заседании, на котором принята так называемая "Конституция Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух экс-депутатов ВР Крыма, которые способствовали оккупации полуострова, будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Отметим, что Светлана Савченко - действующий депутат Государственной думы Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3164735
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо дело обьединить как групповуха - там сроки побольше
 показать весь комментарий
 
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестованИсточник: https://censor.net.ua/n3164677

ответочка прилетела
 показать весь комментарий
 
значит 100 или сколько там у них животных было невиновны..а вот одну вычислили... а менты? а сбу?
 показать весь комментарий
 
Какие мы грозные заочно. А если бы она была тут - домашний арест, поруки, условный срок 1-2 года.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх