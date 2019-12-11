 Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Основой для расчета показателей проекта Государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.
Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга - 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.
Доходы Госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
"Майже згоден з твердженням про те, що «Слуга народу» на російському телебаченні - це Липецька фабрика Зеленського."
А друзі у міжнародці замість МЗС та у РНБО - це ті ж Свинарчуки ?
Цікаво, як скоро його почнуть коригувати, вже в лютому чи дотягнуть до результату 1-го кварталу
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.