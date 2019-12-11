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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Основой для расчета показателей проекта Государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга - 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Доходы Госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164733
 
 
 Топ комментарии
 
В корыте пусто, отлизывай бока, зубожилый.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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О, тепер заживемо .... Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 5856
Цікаво, як скоро його почнуть коригувати, вже в лютому чи дотягнуть до результату 1-го кварталу Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 6992
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Сергей Высоцкий

"Майже згоден з твердженням про те, що «Слуга народу» на російському телебаченні - це Липецька фабрика Зеленського."
А друзі у міжнародці замість МЗС та у РНБО - це ті ж Свинарчуки ?
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О, тепер заживемо .... Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 5856
Цікаво, як скоро його почнуть коригувати, вже в лютому чи дотягнуть до результату 1-го кварталу Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020 - Цензор.НЕТ 6992
 показать весь комментарий
 
 
В корыте пусто, отлизывай бока, зубожилый.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
 показать весь комментарий
 
 
Я з учарошньои ночи на Майдани, протестую проти свавилля влади! И жоден порохосмок не вийшав пидтримати мене и Вкраину! Ви уси запроданци!
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И я тоже. Ты на каком, может мы рядом, жопа к жопе? Помаши хвостом.
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Чуму не на мови!? Знаю таких провокаторив як ти!
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Боюсь! А ты смелый, на тебя можно положить?
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У таких як ти гарно виходить "ложить" на Вкраину вже 28 рокив!
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Доход 1 093,669 млрд гривен . Расход 1 180,099 млрд гривен . Где процветание ?
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Приэднуйся чоловиче до мене, будемо удвох протестувати проти зубожиння на Майдани!
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А працювати, щоб подолати зубожіння, пррбував, тим більш в Києві де і роботу і зарплату нормальну можно найти, чи ти працюєш вже (на Майдані).
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В усьому винна злочинна влада и лично Зэлэнський! На палю!
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Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы.
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Так это ж срусские санкции. Естественно, они не работают, как и все ваше остальное.
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Дефіцит бюджету у 2020 році складе 94,275 млрд грн.Епоха бідності скінчилася. Вивертайте кишені
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