 Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Новости Донбасса".



"Я думаю, что такой законопроект найдет больше 226 голосов в зале", - подчеркнула она.



Верещук отметила, что после Нового года будет начата работа по написанию новой версии закона.

Отметим, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады 11 декабря рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.