 Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Новости Донбасса".
"Я думаю, что такой законопроект найдет больше 226 голосов в зале", - подчеркнула она.
Верещук отметила, что после Нового года будет начата работа по написанию новой версии закона.
Отметим, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады 11 декабря рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
хотя, это одно и то же
Зеля таки змовився з фуйлом ?
Зебилы после выборов: О, Верховна Рада продила закон Порошенка об особом статусе Донбасса!!! Круто!!!!
Зеленский: Должен ли быть у Донбасса особый статус? Нет.
Нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-dolzhen-li-byt-u-donbassa-osobyy-status-net-nam-pridetsya-dolgo-vyhodit-iz-etoy-kriminalnoy-situacii-mozhet-byt-nam-pomozhet-imenno-informacionnaya-voyna-896851.html
Кучка ватных идиотов и проплаченных провокаторов - возможно. Но это далеко не всё население Донбасса. И даже не сколь-нибудь значительная его часть.
Усі інші або прихильники ******** (більшість, нажаль), або - пристосуванці та ватний баласт.
Тут ось воно що:
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби)