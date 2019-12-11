 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, боевых потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Напомним, 10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.