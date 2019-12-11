 С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, боевых потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
В зоне боевых действий на временно оккупированном Донбассе за минувшие сутки 10 декабря боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" 11 раз атаковали позиции украинских войск, информирует Диалог.UA. Согласно утренним сообщениям штаба Операции Объединенных сил, Вооруженные силы Украины были обстреляны в районе Лебединского, Павлополя, Широкино, Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, а также недалеко от Луганского, Катериновки и Новолуганского.
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