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 Политика Украины
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Все про:ВР (24130) местное самоуправление (150) Донбасс (20185) Арахамия (179)

 Арахамия объяснил суть законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО: "31 декабря 2019 года" меняется на "31 декабря 2020 года"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прояснил подробности законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе изменяется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций", - написал Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство фракции "СН" в ВР зарегистрировало законопроект об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Нынешняя редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Арахамия объяснил суть законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО: 31 декабря 2019 года меняется на 31 декабря 2020 года 01
Арахамия объяснил суть законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО: 31 декабря 2019 года меняется на 31 декабря 2020 года 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164727
 
 
 Топ комментарии
 
Хамия, лучше ты себе пол смени, яйца вам, зебилам, без надобности
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Итоги «Нормандского формата»: 90% обязательств из подписанного документа поставили Украине
После саммита «Нормандской четверки», возникает один вопрос - а в чем, собственно, заключаются обязательства РФ?
Президент РФ Путин вновь неуклонно продвигает «прямой диалог», «изменения в Конституцию», «местные выборы» и «защиту русскоязычных» - и почти все из этого попадает в новый документ, который на 90% должна выполнять именно Украина, в иезуитский фон «скидки на газ» и фактический шантаж с обменом заложников.
Московская гибридная дипломатия по факту ослабляет украинские позиции.
И лучшая тактика остановить это сползание - по-прежнему интерпретировать договоренности в пользу продолжения санкций, душить российский «Газпром», выводить из спячки и активизировать работу украинского МИД, ведь все предыдущие пять лет на дипломатическом фронте наши дипломаты достойно указывали России на ее место.
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Осталось в новой редакции, что не вступает в силу, пока не выведены вооруженные формирования?
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Хамия, лучше ты себе пол смени, яйца вам, зебилам, без надобности
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Завжди була підозра, що в цій тусівці тільки Меркель з яйцями. Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року" - Цензор.НЕТ 8985 Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року" - Цензор.НЕТ 7003
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Никак не пойму , идёт заморозка "конфликта" (ВОЙНЫ) , или что происходит ? Если так , то надо укреплять новые рубежи , а не отводить войска на голую землю .
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кстати логично
орки с сепарами хотели особый статус, получите
до 31.12.2020
то же самое можно и с автономией сделать
предоставить автономной республике лугандон автономию до 31.12.2020
в минских соглашениях ведь не написано шо этот особый статус должен быть вечным
зачистить там всю мразоту и вернуть всё взад как было, как вариант)
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в версии от 09.12.19 УЖЕ моника прописало
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А ты что тут трешься, спекулянтка, барыга отмародеренная? Распродало все бюстгальтеры, так иди работай по женским трусикам, чучело!
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о, привет скотиняка
реально рад тебя видеть, без тебя тут так скучно(
ты мне про бюстгалтер уже третий раз намекаешь
тебе выслать? какой размер нужен?
... а мамкин точно не подходит, чи вона тобi нi дае?
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Можешь кинуть адрес ларька, скажу водиле, посмотрит, что то выберет. К тому реклама, я ж не один тебя читаю, дурака. Сомневаюсь на счет цены, за копейку зубожилый удавишься! Или скидки?
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у тебя с водилой одинаковый размер сисек?
или снегурочкой на новый год быть его очередь?)
или сам приедешь?) я типа водила злого карлика
от ты хитрун))
давай реквизиты новой почтой тебе отправлю))

задармо) т.е. безкоштовно))
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Замкнуло тебя на сиськи, не твоя масть, твоя тема письки. Можешь хоть в снегурочку, хоть в деда, хоть в санта клауса, результат один-утром тебе к проктологу.
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ахренеть
ты у меня лифон третий день просишь
водилу собрался высылать
а замкнуло меня)
Можешь хоть в снегурочку, хоть в деда, хоть в санта клауса, результат один-утром тебе к проктологу.(с)

держитесь там)
псы. от ты ***** без комплексов) на такие темы тут трёшь) уважаю)
Арахамія пояснив зміст законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО: "31 грудня 2019 року" змінюється на "31 грудня 2020 року" - Цензор.НЕТ 3140
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Сборище Хламидии верещало, что этот закон очень плохой. Почистили, помыли, облизали...? Спустились на грешную землю?
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разве может быть плохой закон который придумал и подписал Петр Алексеевич?
лучше им уже не придумать
так шо слуги как всегда на халяву занимаюся плагиатом трудов великого Поросха
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Прав, но рука не поднимается поддержать "мне нравится". 80% всего принятого старые проекты, не было голосов. Что лучше, стадо безмозглых макак, или индивидуальность?...
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Переломов много. Быстро набрал от полусреднего до супертяжа, а головы у лохов как ты все крепче, мозгов меньше, броня толще.
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так ты не карлик получается на самом деле?
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ще до 31 грудня є час. Нуди ви поспішаєте ?
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Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже
По завершении саммита «нормандской четверки» в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем, пишет «Коммерсант».
По данным издания, когда лидеры Франции, Украины, РФ и Германии завершили ужин и направлялись на пресс-конференцию по итогам саммита, Меркель сказала именно эту фразу Владимиру Путину, но «без особой радости».
«Сегодня ты победитель», - цитирует ее газета.
https://iz.ru/952999/2019-12-11/merkel-nazvala-putina-pobeditelem-na-sammite-v-parizhe
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Дед, "Коммерсант" тебе и не такое напишет. Это ты еще "Комсомольскую правду" не читал.
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Итоги «Нормандского формата»: 90% обязательств из подписанного документа поставили Украине
После саммита «Нормандской четверки», возникает один вопрос - а в чем, собственно, заключаются обязательства РФ?
Президент РФ Путин вновь неуклонно продвигает «прямой диалог», «изменения в Конституцию», «местные выборы» и «защиту русскоязычных» - и почти все из этого попадает в новый документ, который на 90% должна выполнять именно Украина, в иезуитский фон «скидки на газ» и фактический шантаж с обменом заложников.
Московская гибридная дипломатия по факту ослабляет украинские позиции.
И лучшая тактика остановить это сползание - по-прежнему интерпретировать договоренности в пользу продолжения санкций, душить российский «Газпром», выводить из спячки и активизировать работу украинского МИД, ведь все предыдущие пять лет на дипломатическом фронте наши дипломаты достойно указывали России на ее место.
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А як же "маленьке уточнення", чи "доповнення", яке змінить суть? Ви ж так працюєте
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Руководство фракции "СН" в ВР зарегистрировало законопроект об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
Руководство фракции "СН" В Верховной Раде Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в аппарате парламента законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Как сообщает Цензор.НЕТ законопроект зарегистрирован на официальном сайте ВР.
Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет, но, вероятно, речь идет о продлении действия закона.
Проект закона о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.
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«Будет Сребреница»: Путин не намерен возвращать границу Украине без амнистии членам НВФ
До того времени, пока не будет объявлена полная амнистия на территориях Луганской и Донецкой областей, которые временно не контролируются Киевом, никакого возвращения Украине контроля над границей между Донбассом и Россией не будет. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, а также правам человека.

Таким образом, глава Кремля подчеркнул, что он обсуждал с Владимиром Зеленским, украинским лидером, вопрос относительно возможного уголовного преследования членов незаконных вооруженных формирований, акцентируя внимания на то, что Украиной не был введен в действие закон относительно амнистии.
Путин также заявил: «Я вчера тоже говорил об этом. Постоянно Киев ставит вопрос так: предоставьте нам возможность закрыть границу Вооруженными силами Украины. Однако лично я даже представить не могу, что начнется после этого. Будет Сребреница. Вот и все
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Ангела Меркель отметила, что договоренность продлить закон «Об особом порядке местного самоуправления…» достигнута.
В итоговом документе также говорится, что в украинское законодательство должна быть интегрирована «формула Штайнмайера» (названа именем предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера; предполагает вступление в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными).
https://www.kommersant.ru/doc/4188396
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Дед, про Сребреницу- типично -кацапско-гебешная манипуляция для путиноидов и дураков.
В Славянске- Сребреницы никакой не произошло, так что нехр пукинские мантры повторять. А "внедрить в законодательство Украины «формулу Штайнмайера» можно только сидя на толчке в Ростове , РФ.
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Что касается "закона об особом статусе", то дело не в сроках его действия, а об условиях его вступления в силу. А это как раз те условия , которые плешивый только что наотрез отказался выполнять. Так что этот "закон"-мэртвый по-любому, и можете его продлять хоть до японской пасхи.
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Суть .. суть... Она должна хотя бы отличаться чем то у "новой команды" от "ганебного режима бариги",.. Так почему тогда опять продление особого статуса на цельный год, при ежедневных обстрелах и, убийствах, преследования украинских граждан в ОРДЛО и РФ. Логичнее показать то, что новая власть не согласна с нынешним положением вещей и позиции РФ "которой там нет" и если и продлить "особый статус" ОРДЛО то вполне достаточно на 6 месяцев ( максимум) вот это было бы взвешенно . Хотя по большому какой "особый статус" если это как мы официально признаем оккупированными территориями. Вот и статус должен быть " Оккупированные территории Украины" ( можно добавить что оккупантом является РФ) Но если подобная формулировка под давлениям западных партнеров не проходная, давайте продлять на 6 месяцев а не на год.
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На нары Арахамию! Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Арахамия поедет на 15 лет в тюрьму за гос измену!
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А дальше там что, хитрая ты еврейская рожа?
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Это другое дело. Не то что барыжный потрох! Эту шнягу можно продлевать вечно. Главное чтоб ничего ненароком не добавили или убрали. У них это часто бывает.
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Страна.ua, Украина

«Сегодня в Париже прошел саммит «Нормандской четверки», который в Киеве приближали как могли. Для Владимира Зеленского эта затея и раньше была не очень понятной: слишком много вопросов предполагалось решить.
И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом «взять Москву» не удалось.
Непонятно, правда, на чем были основаны гипотезы, что Россия согласится отбросить минские соглашения и отдать Зеленскому то, чего не отдавала Порошенко.
<...>
Но факт остается фактом: стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, что поменял бы расклады на Донбассе. <...>

 И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее.


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The Washington Post, CША

«Переговоры, где встретились юморист, недавно ставший президентом, без опыта международной дипломатии и расчетливый бывший агент КГБ, который находится у власти уже несколько десятилетий, происходят в решающий момент украинского конфликта на востоке страны.

Гражданские лица и солдаты все еще гибнут на линии фронта, а Зеленский пришел к власти, пообещав обеспечить мир.


Но некоторые наблюдатели опасаются, что его могут подтолкнуть к уступкам, которые еще больше придадут смелости Путину.

Зеленский сейчас в глубоком одиночестве.
Некогда железная поддержка США сходит на нет.
Канцлер Германии Ангела Меркель стала посредником на нормандской встрече, но ее внимание отвлекают внутренние дела своей страны. Макрон, который пытался строить из себя лидера Европы, выступал за перезагрузку с Россией, заявляя, что хотя у него «нет иллюзий» по поводу поведения Кремля, он ему не враг».


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Не садится Владимир Александрович за стол переговоров с таксистами, парикмахерами и шахтерами из ЛДНР почему-то, а предлагает сесть Арахамии (сначала за стол переговоров, а потом - на нары).
Заскучаешь от такой перспективы, как не заскучать.
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написал бы прямо" создание замороженного военного конфликта в Украине ,по указанию рашиста завершенно в "нормандском формате " при участии французско- немецких подельников оккупанта Украины"
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Если Зеля все просрал и испортил отношения со всеми союзниками, то нечего на них пенять, если у самого рожа кривая и голова дурная.
Все, чего добивалась Украина годами, слито Зюзей в унитаз
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Спочатку продовжать документ з 31 по 31 січня 2020 , а потім швиденько проштовхнуть закон ,нададуть всі права сепарам ОРДЛО на законодавчому рівні , як зрозуміло впродовж чотирьох місяців, до наступного саміту , після якого повинні одразу відбутися вибори , як повідомив Макрон . Бо навіщо продовжувати , а кажуть що не зрада , що нічого страшного не відбувається..(((
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Маленькими кроками, щоб не розбудити Майдан , народний гнів ,який вони страшенно бояться ,слуги Урода зливають Україну мордору.
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Перемоги немає. Та і звідки б вона мала взятися?


Україну почали зливати, тонко, поступово, по-тихому, щоб уникнути Майдана.

Принагідно - Порошенко відвоював третину Донбасу. І створив, по-суті, західну коаліцію на підтримку України.
Так от в той час, як Порошенко та патріоти воювали за Україну, клоун Зеленський її проституткою обзивав.
Ну а тепер буде сам проституткою
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Вот этим самоуправление, что ли:
"В ДНР изобрели новое оружие

В Народной милиции ДНР сообщили об успешном испытании новой системы ПВО «Мантия АРП». Она войдет в средства артиллерии, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В частности, «Мантия АРП» будет противостоять беспилотникам.
Кроме того, донецкие оружейники модернизировали ракетный комплекс «ОСА-АК(М)» и внедрили в систему ПВО комплекс радиоэлектронного подавления «Террикон-М2Н»."
(Московский Комсомолец, сегодня)

О, какие талантливые то оказались шахтеры с парикмахерами и таксистами в ЛДНР.
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