 Арахамия объяснил суть законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО: "31 декабря 2019 года" меняется на "31 декабря 2020 года"

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе изменяется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций", - написал Арахамия.

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Нынешняя редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".



