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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11416) ГПЗКУ (12)

 Кабмин вернул государству 14 незаконно приватизированных имущественных комплексов ГПЗКУ

Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), которые были незаконно приватизированы ранее.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд. Дальнейшую судьбу должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом. Приватизация должна быть прозрачной и в условиях честной конкуренции!" - отметил премьер.

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Кабмин вернул государству 14 незаконно приватизированных имущественных комплексов ГПЗКУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164726
 
   
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розкрадають страну...раніше такого не не було!!
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тупорилий совок=пєрдовєц ТАК те що ти тут бзднув НЕ СПІВПАДАЄ З ДІЙСНІСТЮ!!! Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1200
В часи ПОРОШЕНКО пройшли суди і у хуцпатих марамоїв ПОВІДБИРАЛИ ВКРАДЕНЕ!!! Зараз,виконуючі весняні рішення судів, процесс ЗАВЕРШЕН ! майна ЗАБРАЛИ.. ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню
і тебе це дуже засмутило?
А ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ коли гнід=марамоїв ДУШАТЬ Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1800
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ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню

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Де фаміліЇ паскуд? Кабмін повернув державі 14 незаконно приватизованих майнових комплексів ДПЗКУ - Цензор.НЕТ 1842
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Це тебе так від шоколадки плющить? Корвалольчика випий)))
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Бистро Петро Порошенко вийшов із засновників агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро", її кінцевим бенефіціаром став його старший син Олексій.
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