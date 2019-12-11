 Кабмин вернул государству 14 незаконно приватизированных имущественных комплексов ГПЗКУ

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд. Дальнейшую судьбу должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом. Приватизация должна быть прозрачной и в условиях честной конкуренции!" - отметил премьер.
В часи ПОРОШЕНКО пройшли суди і у хуцпатих марамоїв ПОВІДБИРАЛИ ВКРАДЕНЕ!!! Зараз,виконуючі весняні рішення судів, процесс ЗАВЕРШЕН ! майна ЗАБРАЛИ.. ШТРАФИ ЗДЕРЛИ і паскуд відправили в буцегарню
і тебе це дуже засмутило?
А ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ коли гнід=марамоїв ДУШАТЬ
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Де фаміліЇ паскуд?