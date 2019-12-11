 Счетная палата проведет повторный аудит НАПК, - Новак

"В этом году мы подключаемся еще к трем реестрам - реестр актов гражданского состояния, реестр доверенностей и реестр наследства. Мы сейчас уже подписали с Минюстом соглашение о подключении к этим трем реестрам", - напомнила Новак в среду в Киеве в ходе публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционном повестки дня", говоря о деятельности агенства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новак рассказала, что ранее был проведен аудит работы НАПК.

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"Аудит выявил целый ряд нарушений, особенно эти нарушения касались оплаты работы в НАПК. К сожалению, когда этот отчет должна была утверждать Счетная палата, произошло то, чего никогда не происходило со Счетной палатой - она не смогла открыть свое заседание... Учитывая то, что, наверное, результаты проверки надо было передавать в правоохранительные органы, возможно, руководство Счетной палаты не захотело, чтобы материалы на бывшее руководство НАПК передавались в правоохранительные органы", - рассказала Новак.

Она сообщила, что в настоящее время "аудиторский отчет счетной палаты до сих пор остается неутвержденным и счетная палата обещает провести еще одну проверку, чтобы четко установить, какие там были нарушения".

Также она выразила сожаление тем, что большинство международных организаций с связи с потерей репутации НАПК отказались от сотрудничества.

Вместе с тем, она отметила, что в бюджете на следующий год предусмотрены средства на модернизацию реестра деклараций, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

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Также, по ее словам, в бюджете заложено 26 млн грн с тем, чтобы заработало автоматизированное распределение обязанностей по проверке деклараций.