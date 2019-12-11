EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  332  15
Все про:аудит (294) Счетная палата (130) Новак Наталья (22) НАПК (787)

 Счетная палата проведет повторный аудит НАПК, - Новак

Счётная палата обещает провести ещё одну проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Результаты предыдущей так и не были утверждены, видимо, из-за установленных нарушений, отмечает врио главы НАПК Наталья Новак.

"В этом году мы подключаемся еще к трем реестрам - реестр актов гражданского состояния, реестр доверенностей и реестр наследства. Мы сейчас уже подписали с Минюстом соглашение о подключении к этим трем реестрам", - напомнила Новак в среду в Киеве в ходе публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционном повестки дня", говоря о деятельности агенства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новак рассказала, что ранее был проведен аудит работы НАПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционная стратегия НАПК будет подана до весны 2020 года, - врио председателя Новак

"Аудит выявил целый ряд нарушений, особенно эти нарушения касались оплаты работы в НАПК. К сожалению, когда этот отчет должна была утверждать Счетная палата, произошло то, чего никогда не происходило со Счетной палатой - она не смогла открыть свое заседание... Учитывая то, что, наверное, результаты проверки надо было передавать в правоохранительные органы, возможно, руководство Счетной палаты не захотело, чтобы материалы на бывшее руководство НАПК передавались в правоохранительные органы", - рассказала Новак.

Она сообщила, что в настоящее время "аудиторский отчет счетной палаты до сих пор остается неутвержденным и счетная палата обещает провести еще одну проверку, чтобы четко установить, какие там были нарушения".

Также она выразила сожаление тем, что большинство международных организаций с связи с потерей репутации НАПК отказались от сотрудничества.

Вместе с тем, она отметила, что в бюджете на следующий год предусмотрены средства на модернизацию реестра деклараций, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак

Также, по ее словам, в бюджете заложено 26 млн грн с тем, чтобы заработало автоматизированное распределение обязанностей по проверке деклараций.

Источник: https://censor.net.ua/n3164724
 
 
 Топ комментарии
 
Та их можно пересаживать, как угодно: объединять, разъединять, тасовать, раскладывать - ничего не поменяется.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нічого. Просто цей "аудит" -- це кругленька сума з бюджету для чиєїсь фірми-аудитора. Only business. Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак - Цензор.НЕТ 9958
 показать весь комментарий
 
интересно хватит у кого то мозгов объединить набу, нпк и дбр в одну контору по примеру фбр, или свинарчуки продолжают плодится как кролики и требуются новые кормушки?
... интересно что они будут делать когда весь народ в польшу свалит памидоры собирать,
сами себя жрать начнут?
 показать весь комментарий
 
 
Та их можно пересаживать, как угодно: объединять, разъединять, тасовать, раскладывать - ничего не поменяется.
 показать весь комментарий
 
 
прямо как депутаты в верховной раде
 показать весь комментарий
 
 
Як варіант. Сподіваються, що їх місце займуть "кормильци понаехавшие" із-за поребріка. Ось тільки, при такому розкладі, ті "понаехавшие", понаїдуть зі своїми свинарчуками. Чи, взагалі, ні про що не думають, бо нічим
 показать весь комментарий
 
 
-В Українське податкове законодавство слід імплементувати американську концепцію, а саме :
-де б не був зареєстрований бізнес резидента США (хоч в офшорах), але податки на його підприємницькі доходи він зобов'язаний декларувати і сплачувати - в казну США...
(не плутати з доходами від заробітної плати і стипендіями резидентів - мігрантів)
-У нас українське майно (активи) олігархи зареєстрували в офшорах, отримують від них доходи за кордоном, продають , перепродають його, а доходи в казну саме України не поступають. Більше того, український парламент понаприймав масу законів (ратифікував угод) про "уникнення подвійного оподаткування", але суть їх зводиться до того , що доходи олігархів не оподатковуються саме і лише в Україні... уникають оподаткування саме в Україні! Наприклад від багатосот мільйонних продаж (в долярах) українських активів (але зареєстрованих в офшорах) ні Потрох, ні Ложкін, ні Тигіпко, ні Хорошковський і інші олігархи саме в українську казну не сплатили ні копійки. Але справно сплатили лише "за бугром"..!
-І навпаки - закон про оподаткування репатріації прибутків іноземцями, отриманими в Україні, - досі не імплементований в податкову систему України...Чому ?
 показать весь комментарий
 
Так свинарчуків нібито усцнцли, нє?

.... нічого цікавого, весь нарід не свалить, на крайняк китайцями замінять чи маскалів запустять, кордон же просто пересувають.
 показать весь комментарий
 
та нi( не чипають покi( або бздят, або самi такi)

китайцi такого терпити не будуть шоп чужи iх *****=)
 показать весь комментарий
 
Ну своїх амператорів терплять (це про китайців)

 показать весь комментарий
 
Звичка, то така штука, що рідко зникає якщо навмисне не її усувати.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх