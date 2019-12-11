EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  9611  108
Все про:бензин (242) Милованов Тимофей (103) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (4)

 Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до 21%. По-моему, это много. Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают", - говорится в сообщении.

По словам Милованова, Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российской агрессии Украина потеряла от $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов 01
Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164723
 
   
 Топ комментарии
 
Але не збрехав! У бензотрейдерів скінчилася епоха бідності!
 показать весь комментарий
 
ну я ж трускавців не закінчував як ви, хєнії. Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов - Цензор.НЕТ 4732
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Деньги вложены в яхты, недвижимость монте-карло, испании, UK,USA итд бентли, ламбурджини, выведены в офшоры кипра, мальдивов, багам, люксембурга.
 показать весь комментарий
 
 
Милованова назначил себе месячную премию в 16 раз превышающую зарплату. Наверное, это из-за падения курса.
 показать весь комментарий
 
 
Отскок бакса ,как окопная жизнь,примирять всех.Всем будет херово
 показать весь комментарий
 
 
Наступила нагальна необхідність запросити китайських суддів і розстрільну роту!
 показать весь комментарий
 
Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают"- попросту говоря ******* украинского народа продолжается...ибо если не падают цены на топливо,то усиление курса и снижение инфляции -лапша на уши народа Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Бла-бла-бла. Я вообще удивлён, что цены на топливо не растут. Ведь в нашей стране есть три основных причины роста цен на топливо:
- рост курса доллара (или мировых цен на нефть);
- стабильность курса доллара (или мировых цен на нефть);
- падение курса доллара (или мировых цен на нефть).
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх