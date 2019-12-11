 Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до 21%. По-моему, это много. Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают", - говорится в сообщении.

По словам Милованова, Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом.

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