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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11416) реклама (572) Дмитрий Дубилет (56)

 Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать

Кабинет министров отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали", - отметил он.

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По словам Дубилета, это отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться.

"Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать", - добавил министр.

Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164722
 
   
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Статки "дубілета" почнуть рости зі швидкістю "ефекту перемотки" зачитування ліцензій компаній. Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе - Цензор.НЕТ 2094
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та шо ж ґебельси пукіна тут свою жадібність та падлючисть міряють на УКРАЇНЦІВ? Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати - Цензор.НЕТ 8206

та потвор ґидотніше та паскудніше ґебельсів пукіна в світі НЕМА
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Если радио берется рекламировать, пусть на себя берут обязательство проверки документов.
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Ну так как бы так и есть.... "Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается." Источник: https://censor.net.ua/n3164722
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Дебилет, не все умеют пользоваться google в особенности те, кого и обдирают...
Если зачитывают, то и появляются обязательные требования к наличию данных...
Нех делать больше?
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ідійотам допоможе медсестра в палаті псих лікарні...
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Хоть какой-то плюс.
Минус - что вся страна из таких мелочей.
Куда не посмотри, все какое-то косое, кривое..
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а поц=мотя знов хуцпуэ... хитродупе "швидке читання" то було ПОРУШЕННЯ закону (бо нічого не ррозібрати) а не Є причиною того що треба прибрати оголошення установчих даних. Що до самого читання - дійсно.. якось воно рків на 10 застаріло ВЖе Кабмін скасував зачитування даних ліцензій компаній і банків у радіорекламі: нічого не можна розібрати - Цензор.НЕТ 9094
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Приключения Электроника в кабинете министров ой вэй
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