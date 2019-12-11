 Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали", - отметил он.
По словам Дубилета, это отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться.
"Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать", - добавил министр.
та потвор ґидотніше та паскудніше ґебельсів пукіна в світі НЕМА
Если зачитывают, то и появляются обязательные требования к наличию данных...
Нех делать больше?
Минус - что вся страна из таких мелочей.
Куда не посмотри, все какое-то косое, кривое..