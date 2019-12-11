 Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже - 48-летняя преподавательница Наталья Третьякова, - вице-мэр Бедрега

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Как сообщила на сегодняшней сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега, это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова.

По словам чиновника, женщину опознали родственники.

Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

По другим жертвам пожара все сложнее.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила Бедрега.

С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели нашли 10 тел при том, что изначально пропавших было 14. Поиски продолжаются.

Светлана Бедрега добавила, что семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с легкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести – по 40 тысяч гривен, в тяжелом – по 80 тысяч гривен.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.