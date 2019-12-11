 Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже - 48-летняя преподавательница Наталья Третьякова, - вице-мэр Бедрега

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Как сообщила на сегодняшней сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега, это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова.
По словам чиновника, женщину опознали родственники.
Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.
По другим жертвам пожара все сложнее.
"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила Бедрега.
С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели нашли 10 тел при том, что изначально пропавших было 14. Поиски продолжаются.
Светлана Бедрега добавила, что семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с легкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести – по 40 тысяч гривен, в тяжелом – по 80 тысяч гривен.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.
В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.
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так шо хотя бы не мучились.
другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
30 лет дают за убийство.
спецом расшифрую для "юристов" - ребенок, 13 лет, убил соседа, пусть лет 10 и т.п.(и тому подобное) - получает десятки лет за решеткой.
и теперь че ты скажешь то? ты как Мертвечук шоле - за слова давать 8 лет каторги, а за то шо люди поджарились - бла-бла-бла, 3 года "общего"?
ты поехавший? нам надо именно - романскую систему, а не то совковое говно шо щас.
вот я задавлю на велосипеде твою внучку и получу 3 "условно" - устроит тя, сэр?(причем умышленно задавлю )
ты чем больше пишешь, тем больше у тя штаны спадают....
или тебе тогда "харчеваться" будет трудно то?
за посадки детей ты не имеешь шо ответить?
а я поддерживаю(твои спадающие штаны)
лучше бы вы занялся чем-то полезным, например собаку выгулял, или внучке планшет обновил.
нет - лезешь сюда шоб обосраться то)
но ты "козыряешь" своими профессиональными знаниями совковыми.
это например как я щас те буду "козырять" знанием пранков и цитировать Вольнова.
но я ведь не лезу к людям со срачами на предмет пранков то?
не лезу.
а ты лезешь с умничаньем. плюс, высрал выше шо немцы = почти то же шо и НКВД. Ты бы пошел и увидел закатованого деда своего, он просто носил вышыванку - что бы ты сказал?
совок это навсегда, извини. если ты ездил в норм. страны - это чувствуется, как и ненависть к совку(по своих повадках то).
и это х.з., как "убить" до конца. ну и ободрение - нам Европа не светит. там не дураки сидят то.
а понятиё "идиот", вы должён знать просто в силу проФФёсии мёдвёдчуковской
че не так то? разве я неправ то?
че, за деда уже базара нету? может вы - потомок катов?
а кстати, обилие, как раз "умничанья", - ознака то шо челевек чем-то тяготится...
запомни это и не пробуй дальше сраться со мной(я типо патриот и т.д. и т.п.)