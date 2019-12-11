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Все про:Одесса (5830) опознание (53) пожар (3847) Бедрега (1)

 Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже - 48-летняя преподавательница Наталья Третьякова, - вице-мэр Бедрега

Опознана еще одна жертва пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25 в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Как сообщила на сегодняшней сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега, это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова.

По словам чиновника, женщину опознали родственники.

Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

По другим жертвам пожара все сложнее.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила Бедрега.

С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели нашли 10 тел при том, что изначально пропавших было 14. Поиски продолжаются.

Светлана Бедрега добавила, что семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с легкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести – по 40 тысяч гривен, в тяжелом – по 80 тысяч гривен.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164720
 
 
 Топ комментарии
 
Пищет шо мона только 1 вдох сделать и все, отключается мозг от "чадного газа".
так шо хотя бы не мучились.

другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
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Тут причина не только в инспекции, а и в руководителях объектов, которые проверяются. Проще ведь взятку дать инспектору, чем отвечать за нарушения и тратить средства на устранение несоответствий. Вывод - причина в людях, которые предпочитают коррупцию, чем порядок
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кстати ПОГИБШАЯ ( скорей всего и есть)?! 2 ЛИЦО- КОТОРУЮ ПОЛИЦИЯ СОБИРАЛАСЬ ПРИВЛЕЧЬ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ИМЕННО В ЕЕ КАБИНЕТЕ ВСЫХНУЛ ПОЖАР УДЛИНИТЕЛЬ ПОШЕЛ ДОМ, НО ОНА УВИДЕВ СИЕ ЗАКРЫЛА КАБИНЕТ И ПОБЕЖАЛА ИСКАТЬ ДИРЕКТОРА... ТИПА ЧТО ДЕЛАТЬ???!!!! мда уж.... пока бегала пожар охватил 700 кв. метров площади....и не сказала о задымлении пожаре и вовремя не началась эвакуация...
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Пищет шо мона только 1 вдох сделать и все, отключается мозг от "чадного газа".
так шо хотя бы не мучились.

другое дело что тварей "инспектировавших" эту халабуду - надо садить, причем лет на 25.
с правом продолжения срока, а не с правом "УДО"
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Придурок, какие 25 лет, какое "продолжение срока"?!!! Ты в своём уме? Где ты подобное в законодательстве видел?! Опять на "Антиколорадоса" сошлёшься?...Хоть УК Украины открой, и посмотри сроки за "преступную халатность"!!! А "инспектировавшим", кроме этого, инкриминировать нечего... (Разве что докажут, что взятку получили... ТОгда можно и "хабар" прилепить, и "злоупотребление должностным положением"... Но кто же признаваться будет, и себе "срок наматывать"?).
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А вы видел как садят детей в норм. странах?
30 лет дают за убийство.
спецом расшифрую для "юристов" - ребенок, 13 лет, убил соседа, пусть лет 10 и т.п.(и тому подобное) - получает десятки лет за решеткой.

и теперь че ты скажешь то? ты как Мертвечук шоле - за слова давать 8 лет каторги, а за то шо люди поджарились - бла-бла-бла, 3 года "общего"?
ты поехавший? нам надо именно - романскую систему, а не то совковое говно шо щас.
вот я задавлю на велосипеде твою внучку и получу 3 "условно" - устроит тя, сэр?(причем умышленно задавлю ) Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже - 48-летняя преподавательница Наталья Третьякова, - вице-мэр Бедрега - Цензор.НЕТ 5392
ты чем больше пишешь, тем больше у тя штаны спадают....
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"Спадают штаны" у тебя... У нас и есть "романо-германская система права". Объясняю для "тупых" - это система права, созданная на основе древнеримского права. Современной её основой стал так называемый "Кодекс Наполеона". Относительно уголовного права он предусматривает перечень правонарушений, их признаки и определённую меру наказания, в отличие от "англосаксонской системы", так называемой "прецедентной", где основа базируется на подобных решениях судебной системы, устоявшихся в обществе...
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так я же написал - нам надо латинскую, или как там эта прецедентая система называет ся то

или тебе тогда "харчеваться" будет трудно то? Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 7489

за посадки детей ты не имеешь шо ответить?
а я поддерживаю(твои спадающие штаны)
лучше бы вы занялся чем-то полезным, например собаку выгулял, или внучке планшет обновил.
нет - лезешь сюда шоб обосраться то)
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Боже, какой же ты дурак!!! Да нет "латинской" системы!!! Есть "римская", происходящая от "12 таблиц" античного Рима. От них родились "прецедентная", используемая в Великобритании, США и странах Британского содружества", и романо-германская, континентальная, используемая в странах континентальной Европы и Латнской Америки... Ну, не соображаешь - какого чёрта чушь пишешь?!!!
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а, ок.
но ты "козыряешь" своими профессиональными знаниями совковыми.
это например как я щас те буду "козырять" знанием пранков и цитировать Вольнова.
но я ведь не лезу к людям со срачами на предмет пранков то?
не лезу.
а ты лезешь с умничаньем. плюс, высрал выше шо немцы = почти то же шо и НКВД. Ты бы пошел и увидел закатованого деда своего, он просто носил вышыванку - что бы ты сказал?
совок это навсегда, извини. если ты ездил в норм. страны - это чувствуется, как и ненависть к совку(по своих повадках то).
и это х.з., как "убить" до конца. ну и ободрение - нам Европа не светит. там не дураки сидят то.
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Да пошёл ты "нахрен", идиот... Задрал уже своим "умничаньем"... Я тебе "стриженое", а ты мне "бритое"... При чём здесь "совок"? Ты малейшего понятия не имеешь в юриспруденции, а пытаешься "рассуждать". Юриспруденция - это наука, а не "политическая система"!...
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ну так, господинчик хороший, я вёдь нё лёзу со своими знаниями сраться на нормальных мужиков то?
а понятиё "идиот", вы должён знать просто в силу проФФёсии мёдвёдчуковской Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 8360
че не так то? разве я неправ то?
че, за деда уже базара нету? может вы - потомок катов?
а кстати, обилие, как раз "умничанья", - ознака то шо челевек чем-то тяготится...
запомни это и не пробуй дальше сраться со мной(я типо патриот и т.д. и т.п.) Упізнано ще одну жертву пожежі в одеському коледжі – це 48-річна викладачка Наталія Третьякова, - віцемер Бедрега - Цензор.НЕТ 8759
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Тут причина не только в инспекции, а и в руководителях объектов, которые проверяются. Проще ведь взятку дать инспектору, чем отвечать за нарушения и тратить средства на устранение несоответствий. Вывод - причина в людях, которые предпочитают коррупцию, чем порядок
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