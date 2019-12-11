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 Политика Украины
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 Антикоррупционная стратегия НАПК будет подана до весны 2020 года, - врио председателя Новак

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) продолжается разработка антикоррупционной стратегии, которую обещают подать в Верховную Раду до весны следующего года.

Об этом сообщила врио председателя НАПК Наталья Новак во время публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционной повестки дня", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Украины.

"Есть предварительные наработки, состоялись встречи с общественными антикоррупционными организациями, - сказала Новак. - НАПК обязан подать стратегию, и она будет подана не позднее весны следующего года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак

Наталья Новак также сообщила, что на сегодня в НАПК создан единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, налажена связь еще с 13 реестрами для проверки электронной декларации. В этом году НАПК подключается еще к трем реестрам - в частности, актов гражданского состояния, доверенностей. С Минюстом подписано соглашение о подключении к реестрам. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было подключено к реестру е-деклараций для проведения расследований.

По словам Новак, проведен аудит НАПК, который выявил ряд нарушений, касающихся оплаты труда руководящего состава. Однако его до сих пор не рассмотрела и не утвердила Счетная палата.

Источник: https://censor.net.ua/n3164718
 
 
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Да пора уже разгонять все эти паразитические НАПК НАЗК,ГБР, НАБУ. которые , кроме высасывания бабла с бюджета ничего путного не сделали.
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только стратегия... т.е активной борьбы в ближайшие месяцы не предполагается
гуляй коррупция.. .еще стратегия не готова! )))))
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