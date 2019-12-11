 Антикоррупционная стратегия НАПК будет подана до весны 2020 года, - врио председателя Новак

Об этом сообщила врио председателя НАПК Наталья Новак во время публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционной повестки дня", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Украины.

"Есть предварительные наработки, состоялись встречи с общественными антикоррупционными организациями, - сказала Новак. - НАПК обязан подать стратегию, и она будет подана не позднее весны следующего года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак

Наталья Новак также сообщила, что на сегодня в НАПК создан единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, налажена связь еще с 13 реестрами для проверки электронной декларации. В этом году НАПК подключается еще к трем реестрам - в частности, актов гражданского состояния, доверенностей. С Минюстом подписано соглашение о подключении к реестрам. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было подключено к реестру е-деклараций для проведения расследований.

По словам Новак, проведен аудит НАПК, который выявил ряд нарушений, касающихся оплаты труда руководящего состава. Однако его до сих пор не рассмотрела и не утвердила Счетная палата.