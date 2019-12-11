 Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - цели Программы деятельности Правительства", - говорится в сообщении.
Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. Ее штат будет сокращен на 30%.
шо Ахметов сегодня подал в комитет предложение повысить с нового года тарифы на электроэнергию для населения на 33% ... говорит денех мало облэнерго ему зарабатывают
... все бы ничего, если бы не знать что с момента прихватизации этого сектора украинской экономики он не вложил туда ни копейки, в прочем как и в остальные отрасли которые он прибрал к своим рукам
Спасибо Леониду Данилычу за это! начинаю реально верить в ту историю шо Ринат его сын)
Ахахахахахахахахах
единственная самая большая угроза для бизнеса - это государство