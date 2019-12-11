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 Политика Украины, Общество
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Все про:бизнес (1241) Кабмин (11416) Госаудитслужба (23) Гончарук_Алексей (370)

 Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук

Офис создан для защиты граждан и добросовестного бизнеса от финансового мошенничества.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - цели Программы деятельности Правительства", - говорится в сообщении.

Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. Ее штат будет сокращен на 30%.

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Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164717
 
 
 Топ комментарии
 
перейменування державних установ в офіси та невиважені скорочення то не є реформи.
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Все правильно, надо создавать, где то, кого то трэба пристраивать.Не всем же быть безработными.
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да, вот будет интересно проконтролить сколько налогов уплатит Зеля и его братия из 95 квартала от продажи прав на показ сериала СН в РФ, который по странным стечении обстоятельств начинается сегодня по ТНТ в РФ. и сколько заработает обладатель прав Рамблер... Видимо с Пуйлом на встрече Тет-а-тет догооврились в Париже
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перейменування державних установ в офіси та невиважені скорочення то не є реформи.
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Кантора на Канторі і Канторою поганяє. Де результат?
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по радио сказали сегодня
шо Ахметов сегодня подал в комитет предложение повысить с нового года тарифы на электроэнергию для населения на 33% ... говорит денех мало облэнерго ему зарабатывают
... все бы ничего, если бы не знать что с момента прихватизации этого сектора украинской экономики он не вложил туда ни копейки, в прочем как и в остальные отрасли которые он прибрал к своим рукам
Спасибо Леониду Данилычу за это! начинаю реально верить в ту историю шо Ринат его сын)
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Все правильно, надо создавать, где то, кого то трэба пристраивать.Не всем же быть безработными.
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Опять популизм. Будут плодить всякие конторы для создания видимости реформ
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и должен его возглавить представитель от игарьвалерича
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Государственный орган будет защищать бизнес от государственных органов?! Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7105
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Украине нужно снизить налоги. Это привлечет в Украину бешеные деньги! То бишь могут задать вопрос сразу, а за что пенсии выплачивать и т.п. Ответ прост! Тут как читал Генри Форда и он рассказывал, как увеличивал прибыль за счет снижения цены на автомобили. Когда понижаешь цену на автомобиль, он становится доступным для большего числа людей и авто покупают больше людей. Точно так же и с налогами! Когда налоги снижаются - это привлекает деньги в страну и когда с много денег брать по чуть-чуть, что налогов собирается больше, чем брать денег много с чуть-чуть. Снижение налогов приведет к росту огромному экономики, как это произошло в том же Сингапуре и Дубай в которых низкое налогообложение привело к открытию там сразу кучи компаний и туда хлынули деньги. Тоже самое должна делать Украина!
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"будет защищать бизнес от мошенничества"

Ахахахахахахахахах
единственная самая большая угроза для бизнеса - это государство
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Хе-хе-хе. Это "держаудит" переименовали?
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Надеюсь, Forex & Co наконец-то запретят, правильно?
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