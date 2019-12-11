 Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы определили четкие параметры качества услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги.

По словам Гончарук, взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.

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