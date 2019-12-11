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Все про:горячая вода (75) Кабмин (11416) Гончарук_Алексей (370)

 Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук

В случае неполучения услуг, потребитель может обжаловать оплату.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы определили четкие параметры качества услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги.

По словам Гончарук, взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.

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Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164713
 
   
 Топ комментарии
 
Електробойлери спасуть від всяких хитрожопих пастачальників Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8748
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Круто, а лічильники які рахують не лише м3, а й температуру, узаконили?
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Оспорить оплату- это хорошо, а получить компенсацию за отсутствие г. воды?
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Круто, а лічильники які рахують не лише м3, а й температуру, узаконили?
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Електробойлери спасуть від всяких хитрожопих пастачальників
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Навіть, якщо 1 Квт буде коштувати 2 грині то все одно буде дешевше гріти бойлером чим користуватись їхньою централізованою по 110-120 грн за куб.
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з першого травня є постанова уряду що бойлер в багатокв будинках тіки при встановленні не менш 50% кватир.
якщо менше див фото парабелума
я встиг до постанови і висновок що за г воду деруть 1000% навару
бо я разом з бойлером вкалдаюсь в 100 квт
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Я маю на увазі індивідуальний бойлер в квартирі.
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ü я про це й пишу- Зараз хй встановиш інд в кватирі
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Чому не вставиш? Для цього не треба ніяких дозволів. Але покази лічильник гарячої води треба дійсно вказувати щомісяця.
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во! А я трубу опломбировал и никакой епли с личылныками!
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Да какая там *пля? Холодную все равно ставишь каждый месяц...
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https://inforesist.org/kabmin-znachitelno-uslozhnil-ustanovku-kotlov-i-bojlerov-v-kvartirah/

я просто опломбировал г воду и все забіл
а щас ті должен иметь счетчик и ежемесячно подавать 0 а то начнут считать как без счетчика
и раз в три года вся недешовая икотня с поверкой
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Так і я також вкладаюсь в 100 Квт за виключенням деяких місяців. Бойлер включаю вночі. Двузонний лічильник у мене. Вночі нагрів на день хватає.
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Зараз уси свидоми украинци йдуть на Майдан. Тильки перевертни-хохлы сиють ворожнечу.
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Вообще то ничего не понятно (деталей нет кто будет определять температуру кто будет решать платить или нет) кроме одного что завтра как всегда наступит коммунизм!!
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Реалии Харькова утром и вечером 45°С, а днём 25°С, спасает бойлер. Вода горячая подаётся только 4 дня после 4 месячного перерыва.
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Оспорить оплату- это хорошо, а получить компенсацию за отсутствие г. воды?
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У нас в платежках за гор.воду стоит "Холодная вода - ***" и "Подогрев холодной воды - ***".
С такой системой даже счетчики с температурным датчиком.
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