 Кабмин одобрил правила поставки горячей воды, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы определили четкие параметры качества услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Кроме того, определен порядок оплаты услуги.
По словам Гончарук, взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.
якщо менше див фото парабелума
я встиг до постанови і висновок що за г воду деруть 1000% навару
бо я разом з бойлером вкалдаюсь в 100 квт
я просто опломбировал г воду и все забіл
а щас ті должен иметь счетчик и ежемесячно подавать 0 а то начнут считать как без счетчика
и раз в три года вся недешовая икотня с поверкой
С такой системой даже счетчики с температурным датчиком.