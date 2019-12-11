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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11416) прожиточный минимум (146) Гончарук_Алексей (370)

 Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

Об этом сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство одобрило законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц", - написал премьер.

По его словам, "это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей".

"Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - добавил Гончарук.

Напомним, на данный момент прожиточный минимум составляет 2102 грн.

Смотрите также: Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164711
 
 
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ти давай законопроект про 4000 долларів кожному в місяць! а то тільки вчителям пообіцяли!
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в раде драка
побили депутанга из "слуг уродов". я так понял за закон про продажу земли
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Файна Бородянка
@StahivUA

Аж сльози на очах! Шкода мужика! Мабуть одною мівіною харчуються...

"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - міністр Малюська."


https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819
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Да вы там не очень торопитесь, выживаем и при этом минимуму. Все равно пенсии платят не по прожиточному. Платят, что бы лишь ноги не протянуть.
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В дальнейшем это завуалированное светлое будущее, которое может и не наступить или цены прыгнут так, что за эти деньги можно купить раз в месяц буханку хлеба и 1 литр молока.
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А можна спочатку мінімальну пенсію зробити 4200 грн, а потім прожитковий мінімум? Що значить - ніт?! Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц - Цензор.НЕТ 4554
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