 Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

Об этом сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство одобрило законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц", - написал премьер.
По его словам, "это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей".
"Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - добавил Гончарук.
Напомним, на данный момент прожиточный минимум составляет 2102 грн.
побили депутанга из "слуг уродов". я так понял за закон про продажу земли
Файна Бородянка
@StahivUA
Аж сльози на очах! Шкода мужика! Мабуть одною мівіною харчуються...
"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - міністр Малюська."
https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819