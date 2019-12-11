 Новосад: Мы должны признать, что наша система образования углубляет неравенство

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы – все общество – должны признать, что наша система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию в нашей стране напрямую зависит от стартовых жизненных позиций ребенка. Мы должны это изменить", - заявила она.
"На днях мы получили результаты международного рейтинга качества школьных систем PISA, в котором приняли участие пятнадцатилетние подростки из 78 стран мира", - добавила министр.
так а что не так? если у ребенка на старте позиция "не хочу учиться а хочу жениться"? то как это будем менять?
все изменицо, если будет "образование" = "больший достаток".
пока эта формула нихрена не работает.