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Все про:образование (1920) Минобразования (1161) Новосад (55)

 Новосад: Мы должны признать, что наша система образования углубляет неравенство

Министр образования и науки Анна Новосад признает, что украинская система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы – все общество – должны признать, что наша система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию в нашей стране напрямую зависит от стартовых жизненных позиций ребенка. Мы должны это изменить", - заявила она.

"На днях мы получили результаты международного рейтинга качества школьных систем PISA, в котором приняли участие пятнадцатилетние подростки из 78 стран мира", - добавила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164707
 
 
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Выше бери, вся наша жизнь усугубляет неравенство
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"Мы - все общество - должны признать, что наша система образования углубляет неравенство и доступ к качественному образованию в нашей стране напрямую зависит от стартовых жизненных позиций ребенка. Мы должны это изменить"

так а что не так? если у ребенка на старте позиция "не хочу учиться а хочу жениться"? то как это будем менять?
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не все зависит от старательного изучения предмета. Много других факторов. Способности к освоению, место учебы, возможность нанимать репетиторов.
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У прифронтовій Костянтинівці нач. міської освіти О. Барабаш етнічна московитка із своїми підлеглими розмовляє виключно на мові агресора.
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Молодець.Розчідкик у тилу ворога повинен діяти сміливо.
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Етит твою мать,професор. Воно пити,курити і розмовляти почало в один час,а ти йому про якусь математику.
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шо ты поменяешь?

все изменицо, если будет "образование" = "больший достаток".
пока эта формула нихрена не работает.
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