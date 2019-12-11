 Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

По его словам, ему "было очень неприятно", что для его назначения были внесены изменения в закон О прокуратуре.

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы. Потому что только политически назначенный прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной все годы независимости", - заявил Луценко.

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12 мая 2016 года тогдашний лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко был избран генеральным прокурором Украины. Ради его назначения в закон О прокуратуре были приняты изменения, позволяющие занимать пост главы ГПУ гражданину страны без высшего юридического образования.

Соответствующий законопроект проходил проверку в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.