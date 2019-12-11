 Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио НВ.
По его словам, ему "было очень неприятно", что для его назначения были внесены изменения в закон О прокуратуре.
"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы. Потому что только политически назначенный прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной все годы независимости", - заявил Луценко.
12 мая 2016 года тогдашний лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко был избран генеральным прокурором Украины. Ради его назначения в закон О прокуратуре были приняты изменения, позволяющие занимать пост главы ГПУ гражданину страны без высшего юридического образования.
Соответствующий законопроект проходил проверку в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
какую систему еще разрушил?
......
за триллион лет может быть, разрушишь парочку кирпичей там. дефективный прокужоп
Конечно это не только вина Луценко, но на нем несомненно лежит большая ответственность.
Правда смысл сейчас говорить об этом сбитом летчике? Очевидно же, что он политический труп.