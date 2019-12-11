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 Политика Украины
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 Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что его назначение на должность было политическим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

По его словам, ему "было очень неприятно", что для его назначения были внесены изменения в закон О прокуратуре.

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы. Потому что только политически назначенный прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной все годы независимости", - заявил Луценко.

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12 мая 2016 года тогдашний лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко был избран генеральным прокурором Украины. Ради его назначения в закон О прокуратуре были приняты изменения, позволяющие занимать пост главы ГПУ гражданину страны без высшего юридического образования.

Соответствующий законопроект проходил проверку в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3164703
 
 
 Топ комментарии
 
Ни х........ я себе РУШИТЕЛЬ. Они там все уже ЕБ..........сь?
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не ври , ты туда соевым был поставлен возглавить её ,и собирать дань......... но не конфетами Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко - Цензор.НЕТ 8507
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует... (c)
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Один "політичний труп" призначив другого...Клуб політичних мерців.....
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Боролись с волонтерским движением что есть сил. И трагедия Иловайска все еще не расследована.
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Югик же говорит *можно было*,,, но не говорит, что *разрушил*.
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Сердечно-сосудистую систему свою он разрушил.
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Это он о чем,? Что опять на стакан присел?
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Порошенко залез в кресло Януковича, сел на потоках, и коррупционер Луценко ему сильно помог в этом. Никаких реформ не случилось, убийцы Майдана не были покараны, коррупционеры только расцвели.
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и как... разрушил систему? или систему укрипил?
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иди, Дурик, "разрушай" Великую Китайскую Стену та же.
......
за триллион лет может быть, разрушишь парочку кирпичей там. дефективный прокужоп
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Это же шо получается, хотел разрушить систему, чью? ПОРОШЕНКА?
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таки хрен ты разрушил юрик она как была днищем так и бубочку переживет Да, я был политически назначенным прокурором. И плюс в том, что только так можно было разрушить систему, - Луценко - Цензор.НЕТ 976
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не ври , ты туда соевым был поставлен возглавить её ,и собирать дань......... но не конфетами
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Картавий ти ії не зруйнував а посилив корупцію...брехло...
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Кроме печени,это комсомольское д..рьмо ничего не посадили и не разрушило.
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Не, все таки РУШИЛ. Не даром развалилась империя Порошенка. Его заслуга в єтом есть.
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Разрушить систему, возможно, можно было "только так", но где Луцик хоть пытался эту систему разрушить?
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шо этот биоматериал несет, кто то панимает а чем ано?
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Проблема в том, что подстроили все под тебя, а толку ноль. Система не только не разрушилась, система разрослась до масштабов времен януковоща.
Конечно это не только вина Луценко, но на нем несомненно лежит большая ответственность.
Правда смысл сейчас говорить об этом сбитом летчике? Очевидно же, что он политический труп.
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Говорити стоїть бо знову спрацює закон граблів..
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Другими словами, вмісті з Петрушкою при підтримці Ради, грубо порушили закон і плюнули в лице всьому суспільству поставивши вмісто Генпрокурора держави Україна кишенькового недоумка. Стали організаторами небувалої корупції в державі.... Ніхто нікому не заважав ні президент бандитам, ні бандити президенту...
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И? Разрушил? После скандалов, которые сопровождали его как Ген.прокурора, спутавшего право и политику, Луценко еще долго будет сидеть в засаде и ждать команды от единомышленников (Порошенко и иже с ним). Что он в дерьме, что его супруга.
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