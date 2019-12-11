 США проведут в Европе самые масштабные за 25 лет военные учения, чтобы "предостеречь Россию от повторения аннексий"

Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников с военного штаба НАТО в Бельгии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В Европу для учений перекинут 20 тыс. американских военных. Солдаты высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Всего в учениях примут участие 37 тыс. личного состава.
По словам американского генерал-майора, проведут обучение, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату Крыма в 2014 году.
кто положил во Вьетнаме и с.Корее сотни тыс. штатовского пушмяса?
не совок ли?
кто получил за это по зубам?
не никто ли?
пошли вы в..... марианскую впадину, "демократопитеки"
- хорошей пи#дюлиной