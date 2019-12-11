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 Общество, За рубежом
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Все про:Европа (1144) США (15901) учения (2222) военнослужащие (4378)

 США проведут в Европе самые масштабные за 25 лет военные учения, чтобы "предостеречь Россию от повторения аннексий"

Соединенные штаты собираются в 2020 году провести в Европе самые масштабные военные учения со времен окончания "холодной войны", чтобы "предостеречь Россию от повторения аннексий". В учениях примут участие 37 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников с военного штаба НАТО в Бельгии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Европу для учений перекинут 20 тыс. американских военных. Солдаты высадятся в Бельгии и Нидерландах. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. Всего в учениях примут участие 37 тыс. личного состава.

По словам американского генерал-майора, проведут обучение, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату Крыма в 2014 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164695
 
   
 Топ комментарии
 
Вы б школьную географию подучили, а то сразу экономические и психо-биологические аспекты рассматривать.
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О , мокшанская вата , типа бори казлофа вылазить начала. Это замечательно. Горите ватные пердаки, поярче горите ☝️☝️☝️
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Це АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК -3.....
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ахаха, всегда эту Рашку кормили и тут типо "опозишн форсес" к Рашке
кто положил во Вьетнаме и с.Корее сотни тыс. штатовского пушмяса?
не совок ли?
кто получил за это по зубам?
не никто ли?
пошли вы в..... марианскую впадину, "демократопитеки"
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От би зброю і амуніцію після навчань нам залишили... Чи продали чи подарували
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О , мокшанская вата , типа бори казлофа вылазить начала. Это замечательно. Горите ватные пердаки, поярче горите ☝️☝️☝️
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Украина тоже Европа,мы ждём вас в Харьковской и Сумской области, и ближе к Беларуси,чтобы оттуда авно не пёрло
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Украина не Европа. На данный момент наш уровень это ближняя Азия и страны Африки. Ментально и экономически между нами и Европой огромная пропасть.
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Вы б школьную географию подучили, а то сразу экономические и психо-биологические аспекты рассматривать.
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Ты всё прекрасно понял, со мной дурачка корчить не получится, на ком-нибудь другом пробуй. Если раньше ещё позиция нашего государства была предметом дискуссии, то сейчас это уверенный уровень стран Африки и похер, где мы находимся физически.
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Ну тогда не впадайте в маразм, вы тоже в таком случае прекрасно поняли начальный пост но стали корчить дурачка. Вам можно, а другим нельзя это чья такая знакомая идеология?
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То есть ты сейчас сделал однозначный вывод и за автора изначального комента и за меня. А ты уверен в себе, я себе такого уже лет с 14 не позволял. Впрочем зря я тебе вообще отвечал, диагноз уже по первому коменту ставить можно, хватит этого флуда.
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У вуличній бійці перемагає не той, хто сильніший, а той, хто готовий убити.
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Кацапов можно предостеречь только одним способом:
- хорошей пи#дюлиной
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