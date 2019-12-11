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Все про:ГПУ (9540) депутат (2790) Киевская область (1825) хищение (459)

 Депутат одного из местных советов Киевщины подозревается в хищении 32,5 млн грн, - ГПУ

Депутат местного совета подозревается в неправомерной добыче и продажи песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Экспертом подтвержден причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн грн.

10 декабря чиновнику сообщили о подозрении в нарушении ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164694
 
 
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"Цензор " почему у меня опять "вверх" а не "вгору"?
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мародер сам воровал и другим давал воровать.классные были времена..........
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Цензор, а ви маєте бодай одну інформацію що те, що депутат заніс у бюджет 1 гривню?
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почитаешь статистику - депутатами и мерами становятся часто какие-то проходимцы и жулики...
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Государство не может выполнять свои функции на местах.Владу и финансы оставлять в добровольных комунах и громадах.И пусть они договариваются какое государрство им нужно
и сколько отпускать на его содержание. Начинать надо все со второй палаты представителей земель справом вето.
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тю, та эта он рыбам жилплощадь... жилобъем увеличивал. грин пис...
ниачьом.


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