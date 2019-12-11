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Все про:граница (3281) Крым (22173) ФСБ (1418)

 ФСБ РФ задержала украинца в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму сообщают о задержании российскими пограничниками гражданина Украины при пересечении админграницы с Херсонской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В информации управления российской ФСБ по Крыму говорится, что житель Херсонской области "пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой".

"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В ФСБ также сообщают, что мужчину передали "правоохранительным органам" оккупированного Армянска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Украина обсудили санкционную политику в отношении оккупированного РФ Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3164692
 
 
 Топ комментарии
 
Ни один адекватный гражданин Украины не поедет на оккупированную территорию.
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маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять ФСБ РФ задержала украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9593
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З дитинства знайомий віршик Чюковскава - нам кацапы-карацапы нипачьом! ныпачьом! мы кацапав-карацапав кирпичьом! кирпичьом! мы кацапав-карацапав малатком! малатком!...і т.д. і т.п...
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Якби ж то, вони його пустять на обмін замість військово-полоненого українця.
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Потрібно ще набрати заручників.. Ну щоби були підстави і надалі їздити на нікому не потрібні зустрічі.
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Не, не - хай отдохнет и подумает.
Який з нього заручник? Він справжній злодій - купив підробний документ, аби якомога довше бути в рф. Його мрія збулась.
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Рашка начинает новых заложников захватывать, что бы потом шантажировать ими Украину.
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Зеля дуже сентиментальний, він не тільки Україну, а й труси свої віддасть за полонених заручників, і впаде на коліна. Тільки що він робитиме, коли вже нічого буде зливати і окупанти на його місце поставлять гіркіна, а його прив'яжуть до стовпа на Хрещатику і обмотають українським прапором.
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ну так домовились же всіх на всіх, чим більше назбирають тим більше пафосу..
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Ни один адекватный гражданин Украины не поедет на оккупированную территорию.
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Це ватне МУРЛО тоже будет политическим заложником подлежащим обмену на матерых убийц и диверсантов?)))

пускай зв свою тупость торгует жопой на расейской зоне!
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Пора уже ставить точку в этом бардаке.Неадекватные шастают, туда- сюда,через линию разграничения, а потом гос-во должно думать как их вызволять.Пусть сидит,дятел, пока не поумнеет.Их предупреждали,что в рф могут быть неприятности?Предупреждали.Какого хрена поперся?Забить и забыть о его существовании.
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Не)(уй шастать, ещё бы ***** отдыхать туда поехал летом
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украинец в Крыму это что то невероятное для оккупанта
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Малоросс едет в Россию, там его хватают, потом Клоун с пафосом и фанфарами его меняет на очередные уступки )(уйлу. Хорошо придумано.
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Малоросская вата, не ценившая Украину☝️☝️
,попала к мокшанам в застенки НКВД, все закономерно 😁😁😁
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Зебіли, це тепер у вашого ЗЕ буде така фішка - кожен місяць добиватися від )(уйла нового обміну.

Зараз за цей обмін скасовують закон про мови.

Наступним обміном внесуть зміни в Коснтитуцію.

І так до нескінченності, доки від України нічого не зостанеться.
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давай ты попадёшь в плен , а мы тут будем твой пост постоянно выкладывать .
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А давай твій ЗЕ буде президентськими справами займатися, а не торгувати людьми та Україною з )(уйлом.
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а где я написал что какой то Зе мой ? Это первый вопрос. Второй . Какую часть Украины продал Зе ? Третий, контрольный в голову. Что, неохота оказаться в плену , лучше всякую муть постить сидя на диване ?
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Відразу після зустрічі з )(уйлом СН подала законопроект про скасування закону про мови.

Що продасть нетвій ЗЕ на наступних торгах, коли буде звільняти цього ідіота?
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ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9769

В среду, 11 декабря, прогремели взрывы и произошел масштабный пожар в Свердловской области РФ, передает телеграм-канал Mash и пресс-службу МЧС РФ.
Стало известно, что на заводе лакокрасочных изделий вспыхнули бочки с краской, затем последовали взрывы.В МЧС сообщили, что разлилась краска - горит на площади 600 квадратных метров.
По словам очевидцев, рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами.
ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1590
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Очень хотелось-бы верить, что пламя поднатужится и дойдет все-таки до газовых баллонов!
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***** шатстать. Тат тому довбойобу і треба
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Він не лише собі нашкодив. Домовлятися про його звільнення будуть за наш рахунок.
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Фігня. Щас наш бубочка поїде в нормандію і виміняє на якийсь сущій пустяк.
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На жаль, не сущій пустяк.
До кінця року слуги урода збираються скасувати закон про мови. Мотив такий - "Іначє пуцін не атдаст наших рібят!"
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Теперь зе вот таких лохов будет менять на военных преступников которые убивали украинцев
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Какой же это украинец? Это классический хахол,забирайте его себе там таких мильенны и кацапы называют их украинцами,хотя это хохлы и ватники,вот почему они не требуют укр языка в школах это вата,украинцы Канады,украинцы США высказывают свою позмцию поддерживают целостность Украины постоянно,а "украинцы" Мордора даже не идентифицируют с исторической родиной,ни разу ни в блогах в интернете не так не было поддержки во время майдана не сейчас,на площади вас никто не просит выходить,даже нет в интернете,вывод там в основном хохлы
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Согласен с тезой, что это не украинец, а хохол-манкурт. Туда ему и дорога!
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как выйдет, то пусть подает на номинацию премии Дарвина. п.с. а Дарвин, учел такую вот тупиковую ветвь эволюции?
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Кум в СБУ служит, так он сказал, что это нашего агента взяли. Готовили что-то, но улики успел уничтожить при задержании. Скоро вытащат. Обменяют на кого-то. Так что не поднимайте кипиш.
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Наши там работают очень активно, вы просто многого не знаете, а я всего рассказать не могу. Все будет Украина!
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Завистливые вы ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9074...Пацан четко добился своей цели - за четыре тыщщи хотел продлить время пребывания в Мордоре - и продлил! Сразу лет на пять...Правда место нахождения будет выбирать не сам, но ведь это наверное не существенно ФСБ РФ затримала українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9074
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Для обмена путин за неделю нахватает сколько нужно... А придурок клоун рад, что обмен удался...
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