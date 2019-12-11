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 Общество
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Все про:взятка (4803) ГПУ (9540) Львов (3577) приговор (817) СБУ (14122)

 Следователь СБУ получил 7 лет тюрьмы за взятку в 300 тыс.

Военная прокуратура отстояла в суде реальный срок лишения свободы на 7 лет сотруднику Службы безопасности Украины, обвиняемому в получении 300 тыс. грн взятки

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Верховный Суд 5 декабря 2019 года рассмотрел кассационные жалобы стороны защиты на приговор Сиховского районного суда г. Львова и определение Львовского апелляционного суда, которыми сотрудник следственного подразделения СБУ осужден за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) на 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Следователь СБУ обвинялся в получении 300 тыс. грн неправомерной выгоды за квалификацию действий подозреваемого по менее тяжкой статье Уголовного кодекса Украины и не привлечение его к уголовной ответственности по другим эпизодам преступлений.

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Осужденный свою вину не признал. В кассационных жалобах защита требовала приговор и определение апелляционного суда отменить, а уголовное производство закрыть.

Заслушав позицию прокуроров, Верховный суд уменьшил наказание до 7 лет лишения свободы и оставил приговор без изменений в части лишения воинского звания и права занимать должности в органах государственной власти на 3 года с конфискацией имущества осужденного.

Источник: https://censor.net.ua/n3164689
 
 
 Топ комментарии
 
А Насиров миллиарды и на свободе,Розенблат миллиарды и на свободе
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при пеце получил бы повышение по службе
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11 рублей, ты этим комментом заработал. Сходи, купи доширак.
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Совет форумчанПравила форума
 
300 штук гривен за 7 лет.. Та да, не чемпионская зарплата.
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без реальных посадок и не только стрелочников коррупцию не остановить.Основа государства -соблюдение законов и неотвратимость наказания.Украину превратили на сегодня в медузообразное состояние
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А Насиров миллиарды и на свободе,Розенблат миллиарды и на свободе
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Так он же не просто так получил эти бабки, он кому-то жизнь поломал.
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Ну, мы ведь не знаем, что натворил тот персонаж. Всякое случается.
У меня товарищ 5 лет назад подписал поручительство за чужую торговую операцию. Кинули всех в результате. И что? Вот 5 лет под следствием. Тоже СБУ занимается. И тоже предлагают решить за взятку. Но это тоже развод. Как бы не сел надолго за чужое. Говорю ему, семью к теще, сам на лыжи.
Життя бентежне...
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Ну ему же наверное, что-то обещали за подпись, или он на шару полез в дерьмо?
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Это у них профессинольное, от привычек быстро не избавляются ))))
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11 рублей, ты этим комментом заработал. Сходи, купи доширак.
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3571 гривны в месяц. Ей-богу, овчинка выделки не стоила.
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а если он брал 5 лет каждую неделю то очень даже стоила
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соевый шизофреник ты лучше посчитай сколько мальдивский мародер заработал в росии во время войны.патриоты недоделанные
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