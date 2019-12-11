 Следователь СБУ получил 7 лет тюрьмы за взятку в 300 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Верховный Суд 5 декабря 2019 года рассмотрел кассационные жалобы стороны защиты на приговор Сиховского районного суда г. Львова и определение Львовского апелляционного суда, которыми сотрудник следственного подразделения СБУ осужден за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) на 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Следователь СБУ обвинялся в получении 300 тыс. грн неправомерной выгоды за квалификацию действий подозреваемого по менее тяжкой статье Уголовного кодекса Украины и не привлечение его к уголовной ответственности по другим эпизодам преступлений.

Читайте также: Невнятная речь и шаткая походка: полиция задержала во Львове пьяного сотрудника СБУ за рулем автомобиля

Осужденный свою вину не признал. В кассационных жалобах защита требовала приговор и определение апелляционного суда отменить, а уголовное производство закрыть.

Заслушав позицию прокуроров, Верховный суд уменьшил наказание до 7 лет лишения свободы и оставил приговор без изменений в части лишения воинского звания и права занимать должности в органах государственной власти на 3 года с конфискацией имущества осужденного.