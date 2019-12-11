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Все про:Одесса (5830) пожар (3847) суд (22768)

 Прокуратура потребует домашний арест директору сгоревшего одесского колледжа Кочерге

Меру пресечения руководителю сгоревшего одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерге будут избирать в суде 11 декабря.

Прокуратура будет требовать для нее круглосуточный домашний арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Также решается вопрос об отстранении Любови Кочерги от должности.

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Напомним, вчера директрисе вручили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164688
 
 
 Топ комментарии
 
Пашинский побил рожу парню - сидит в сизо. Тетка сожгла больше десятка людей - под домашний арест.
Ну никакой политики в правосудии?
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Зря вы так. Одесситы моментально мобилизовались и приносили на пожарище вещи тёплые, чай, даже простые стулья и скамейки, чтоб было на чем передохнуть тем, кто практически руками вначале разбирал завалы. Преподаватель, выведшая больше всех детей из пожара, погибла сама.

Это трагедия. При чем уже не первая. Мы будем гореть до тех пор, пока в городе будет править коррупция. У жены труханова набу при обыске нашли просто так налом 300 тысяч долларов, а у города нет ни лестниц нужной высоты , ни батутов.
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Пожарный осмотр проводили?Наверное да. Акты или прочие документы подписывали о том, что всё ок?Наверное да. Кто подписывал, пуцын подписывал?уборщица подписывала?
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Пашинский побил рожу парню - сидит в сизо. Тетка сожгла больше десятка людей - под домашний арест.
Ну никакой политики в правосудии?
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Побил рожу путём пистолетного выстрела в ногу? Гениально, ящетаю, я вас за такое даже лайкнул
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давай не утрируй, сколько детей сгорело???тут садить нужно не только директрісу а і тех, кто закрьвал очі на сію халатность
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Пашинский отдельно, котлеты отдельно)))Садить нужно всех причастных, но она-среди первых в кандидаты на посадку.
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да шо ви говорите, а то министерство ні в хрен не дует, что по всех заведениях такой бардак?
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Обвиним во всём министерство?Акты о том, что в плане пожарной безопасности всё ок кто подписывал?Дюк подписывал?
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Почему вы забываете про Пожинспецию? Кто должен выписать предписание: "Соответствует" или "Не соответвует" пожарным нормам? Включайте мозг Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі - Цензор.НЕТ 2711
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А согласно какому предписанию произошёл пожар, согласно предписанному нахождению хранения огнетушителей под кроватью у коменданта?И вы мне ещё предлагаете мозг включить..)))
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Умиляет вопрос об отстранении её от должности. Какая уже должность, директор сгоревших руин?Я вообще да, за шкирку надо брать.
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Директор поджигал? Директор сделал перепланировку этого здания? Директор устанавливал перегородки из камыша? Сколько лет техникуму, и когда родился директор? После этого, Скрепа, включите мозг (если он у Вас есть). Прокуратура вимагатиме домашній арешт директорці згорілого одеського коледжу Кочерзі - Цензор.НЕТ 3344
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Пожарный осмотр проводили?Наверное да. Акты или прочие документы подписывали о том, что всё ок?Наверное да. Кто подписывал, пуцын подписывал?уборщица подписывала?
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Предписание вы видели? Шо там написано? Если там написано "Не соответствует пожарным нормам", тогда нужно браться за директора, на каком основании там проводили занятии.
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В Одессе почти везде так...местный колорит - на все пох главное сдать подороже квартиру
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Зря вы так. Одесситы моментально мобилизовались и приносили на пожарище вещи тёплые, чай, даже простые стулья и скамейки, чтоб было на чем передохнуть тем, кто практически руками вначале разбирал завалы. Преподаватель, выведшая больше всех детей из пожара, погибла сама.

Это трагедия. При чем уже не первая. Мы будем гореть до тех пор, пока в городе будет править коррупция. У жены труханова набу при обыске нашли просто так налом 300 тысяч долларов, а у города нет ни лестниц нужной высоты , ни батутов.
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