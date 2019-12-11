 Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".
Он подчеркнул, что призыв - это неэффективная форма решения проблемы некомплекта в армии, а также проблемы подготовки резервов.
"Я общался с теми, кто прошел срочную службу. Один - пулеметчиком его считали, а другой - водитель бензовоза. За год срочной службы водитель бензовоза так и не увидел своего бензовоза, а пулеметчик стрелял трижды по 10 патронов. Это ложь, а не подготовка", - заявил Сенченко.
По его словам, Офису президента предложили изменить подходы к контрактам в Вооруженных силах. Сенченко считает, что должны быть три типа контрактов.
"Первый - основной контракт на службу в ВСУ на 3-5 лет. Его подписывает человек, который определился. Второй - дополнительный контракт для очень взрослых людей, уже имеющих боевой опыт, которые свое уже отслужили, но готовы защищать страну. Если, не дай Бог, будет обострение на войне, без них страна не справится", - рассказал он.
Но нужен еще один тип контракта - "предварительный контракт на службу в армии".
"Речь идет о контракте, по которому люди идут служить на 3 месяца, но за это время с первого до последнего дня должны посвятить очень-очень интенсивной военной подготовке, как говорят, по натовским стандартам. Мы даже предложили несколько типов программ: общая программа для сухопутных войск, специальная программа для сухопутных войск с элементами горно-пехотной подготовки, специальная программа для морской пехоты и специальная программа для десантно-штурмовых войск", - продолжил Сенченко.
Эту систему необходимо предложить как альтернативу срочной службе.
"Кстати, мы предложили ввести такой порядок, что без прохождения службы по предыдущему контракту человек не может подписать основной контракт на службу в армии. Если человек, прошедший этот курс, не желает дальше служить в армии, она автоматически становится подготовленным резервистом", - рассказал он.
Сенченко заявил, что необходимо ввести правило: если годен по состоянию здоровья, но не прошел службу по предыдущему контракту, - не имеешь права на работу в полиции, прокуратуре, НАБУ, ГБР, Пограничной службе и других подобных структурах.
"Считаю, что такие же ограничения должны быть и для государственной службы", - подытожил он.
Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.
Неужели базовая военная подготовка настолько сложнее, что на нее нужен год с полным отрывом от дома, семьи, работы? Я думаю если выбросить тупую муштру, мойку туалетов и копание канав от забора до обеда, то за три месяца вполне можно подготовить человека. Особенно если этот человек не раб-призывник а мотивированный доброволец.
Идите ***, товарищ генерал.
Армию необходимо строить по образцу Швецарии, тогда и служить в ней будет престижно и боеспособность ее значительно вырастет.
Как только это произойдет начнешь кидать свои какашки в президента.
Вариант два: есть такое браузерное приложение. Ты не будеш видет писанину людей,кого отправил в черный список
Вернее оно тебе будет выдавать сообщение типа "Дебилоидное боостуга написал какую-то гадость"
А поскольку зеленые твари ничего кроме говна не производят (думать им нечем) - поэтому поле деятельности обширнейшее
Браво, ідіот, ти сам себе ж видав.
Твій кумир гірше уклоніста.
"НЕ ..., не баба" Что в троеточии предполагается?
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Я хоть и отслужил свои положенные, но все равно считаю что лучше 1-го нормально одевать, вооружать и тренировать и платить, чем набрать 10-х и учить их строевым шагом по плацу шагать )))) Пользы с одного обученного будет намного больше чем с 10-х умеющих громко шлепать сапогом по асфальту.
И когда? Бесплатные рабы когда-то кого-то защитили???
Я о таком не слышал!
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То есть государство должно обеспечить желание контрактника продолжать контракт.
А это в том числе убрать бездельников-идиотов командиров, которые пошли в армию, потому что больше никуда не брали, даже в таксисты ))
Смена власти произошла, причём полная. Президент, кабмин, монобольшинство в Раде, СБУ, НАБУ, ДБР, ГПУ, суды - везде зелёные утырки. Всех "ястребов" прошлой власти отстранили, на некоторых даже завели уголовные дела. Путину на уступки пошли, войска местами развели, стрелять запретили, теперь вот встретились и поговорили тет-а-тет.
Настало время задать вопросы:
1. Вова, почему вчера переговоры с ВВХ закончились ничем? Порошенко больше нет, только ты и Путин. Где результат, Вова?.. Или война тебе выгодна, поэтому не заканчивается?
2. Кто теперь наживается на войне? Ты? Братья Шефиры? Богдан? Коломойский? Кто, Вова - назови? Ведь война не заканчивается исключительно потому что кто-то наживается! Ты и твои квартальные гниды несли этот бред всю избирательную кампанию, может ответишь за слова своей команды, Вова?
Признавать свои ошибки - это нормально. Выйди к людям и скажи: "я был неправ, Путин - *****, и война не заканчивается именно из-за него".
А если не скажешь - то значит это ты виноват.
https://ibigdan.livejournal.com/24465769.html
Стратегия выбранная Зеленским заставила Путина вернуться в переговорный процесс с которого он не может соскочить теперь без последствий для РФ.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ тренировок потребуется, чтобы оторванный от компостера школьник смог пробегать 3 километра, не задыхаясь?
А КТО будет подметать плац? специально нанятые лица? А кто картошку чистить? А туалеты мыть? А платить этим "специально нанятым лицам" - бюджета хватит?
Может некоторый простейший физический труд солдата будет взносом в обороноспособность за счёт экономии военного бюджета на мойщиков-подметальщиков?