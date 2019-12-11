EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2443  58
Материалы по теме:
Все про:армия (7605) контракт (350) призыв (518) Сенченко (245)

 Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко

Действующая власть перед выборами обещала отменить призыв, не совсем понимая суть вопроса. Потом пришли, испугались и призыв оставили. Начали хватать призывников, молодежь побежала в Польшу, потому что не хочет быть рабами. Ведь призывников не направляют на восток, а используют в тылу как угодно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

Он подчеркнул, что призыв - это неэффективная форма решения проблемы некомплекта в армии, а также проблемы подготовки резервов.

"Я общался с теми, кто прошел срочную службу. Один - пулеметчиком его считали, а другой - водитель бензовоза. За год срочной службы водитель бензовоза так и не увидел своего бензовоза, а пулеметчик стрелял трижды по 10 патронов. Это ложь, а не подготовка", - заявил Сенченко.

По его словам, Офису президента предложили изменить подходы к контрактам в Вооруженных силах. Сенченко считает, что должны быть три типа контрактов.

"Первый - основной контракт на службу в ВСУ на 3-5 лет. Его подписывает человек, который определился. Второй - дополнительный контракт для очень взрослых людей, уже имеющих боевой опыт, которые свое уже отслужили, но готовы защищать страну. Если, не дай Бог, будет обострение на войне, без них страна не справится", - рассказал он.

Но нужен еще один тип контракта - "предварительный контракт на службу в армии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы под госгарантии обеспечить броней и оружием целую бригаду Десантно-штурмовых войск, - Сенченко

"Речь идет о контракте, по которому люди идут служить на 3 месяца, но за это время с первого до последнего дня должны посвятить очень-очень интенсивной военной подготовке, как говорят, по натовским стандартам. Мы даже предложили несколько типов программ: общая программа для сухопутных войск, специальная программа для сухопутных войск с элементами горно-пехотной подготовки, специальная программа для морской пехоты и специальная программа для десантно-штурмовых войск", - продолжил Сенченко.

Эту систему необходимо предложить как альтернативу срочной службе.

"Кстати, мы предложили ввести такой порядок, что без прохождения службы по предыдущему контракту человек не может подписать основной контракт на службу в армии. Если человек, прошедший этот курс, не желает дальше служить в армии, она автоматически становится подготовленным резервистом", - рассказал он.

Сенченко заявил, что необходимо ввести правило: если годен по состоянию здоровья, но не прошел службу по предыдущему контракту, - не имеешь права на работу в полиции, прокуратуре, НАБУ, ГБР, Пограничной службе и других подобных структурах.

"Считаю, что такие же ограничения должны быть и для государственной службы", - подытожил он.

Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная приемка не должна устанавливать уровень зарплаты специалистов в оборонной сфере, - Сенченко

Источник: https://censor.net.ua/n3164687
 
 
 Топ комментарии
 
Штош

Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4621

Смена власти произошла, причём полная. Президент, кабмин, монобольшинство в Раде, СБУ, НАБУ, ДБР, ГПУ, суды - везде зелёные утырки. Всех "ястребов" прошлой власти отстранили, на некоторых даже завели уголовные дела. Путину на уступки пошли, войска местами развели, стрелять запретили, теперь вот встретились и поговорили тет-а-тет.

Настало время задать вопросы:

1. Вова, почему вчера переговоры с ВВХ закончились ничем? Порошенко больше нет, только ты и Путин. Где результат, Вова?.. Или война тебе выгодна, поэтому не заканчивается?
2. Кто теперь наживается на войне? Ты? Братья Шефиры? Богдан? Коломойский? Кто, Вова - назови? Ведь война не заканчивается исключительно потому что кто-то наживается! Ты и твои квартальные гниды несли этот бред всю избирательную кампанию, может ответишь за слова своей команды, Вова?

Признавать свои ошибки - это нормально. Выйди к людям и скажи: "я был неправ, Путин - хуйло, и война не заканчивается именно из-за него".

А если не скажешь - то значит это ты виноват.

https://ibigdan.livejournal.com/24465769.html
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вполне разумная система... Только "предварительный - маловат... За три месяца человек даже "азы" специальности освоить, не успеет... Полгода - и то, если непосредственно заниматься боевой подготовкой...
 показать весь комментарий
 
 
В автошколе обязательный наезд 40 часов, да еще теории примерно сколько же. Люди занимаются в свободное от работы время и ничего, потом нормально водят.
Неужели базовая военная подготовка настолько сложнее, что на нее нужен год с полным отрывом от дома, семьи, работы? Я думаю если выбросить тупую муштру, мойку туалетов и копание канав от забора до обеда, то за три месяца вполне можно подготовить человека. Особенно если этот человек не раб-призывник а мотивированный доброволец.
 показать весь комментарий
 
Сколько ты, лично, служил? Я видел, КАКИМИ приходили те, кто готовился, примерно столько же, в Афган... Больше половины погибших - это они, в первые месяц-два...
 показать весь комментарий
 
 
Как годы муштры на плацу, подметания этого самого плаца, мойки туалетов, работы на генеральских дачах способствуют выживанию в реальном бою?
 показать весь комментарий
 
 
Я задал вопрос о ТВОЕЙ службе... Это РАЗ! Второе - а ты видел, чем занимались те, кто в Афган готовился? Ты был на этих базах подготовки? Сам там "генеральские дачи копал"? Или - "лишь-бы, "ляпнуть"?...
 показать весь комментарий
 
 
Так точно, товарищ генерал.
Идите ***, товарищ генерал.
 показать весь комментарий
 
 
Ясно... Ты у нас - из "диванных вояк", которые не знают разницы между "эскарпом" и "эскалопом"...
 показать весь комментарий
 
Идея правильная и хорошая но кто же полковникам тогда будет копать огороды!! поэтому власти в лице полковников и генералов будут против, тяжело властям отказаться от шаровой рабсилы к которой они привыкли!!
 показать весь комментарий
 
 
Принцип должен быть такой. "не служил, не мужик"
 показать весь комментарий
 
 
Тут особый случай. Не служивший главнокомандующий...
 показать весь комментарий
 
 
Nikolay Bilyi, хватит ерничать и заниматься демагогией. В современной Украине после 90-х годов, в подавляющей массе служат только те, кто не смог откосить. Причина в крации описана в самой статье, совковая оргструктура и коррупция.

Армию необходимо строить по образцу Швецарии, тогда и служить в ней будет престижно и боеспособность ее значительно вырастет.
Как только это произойдет начнешь кидать свои какашки в президента.
 показать весь комментарий
 
Кацахол-саша паламарчук і він же 4 повістки, це про тебе, засцика-багатостаночник, який в неті себе за "учасніка куліковскай бітви" видає. 😂
 показать весь комментарий
 
 
Вариант первый: увидел ник - сразу дави "в спам" Не читая
Вариант два: есть такое браузерное приложение. Ты не будеш видет писанину людей,кого отправил в черный список
Вернее оно тебе будет выдавать сообщение типа "Дебилоидное боостуга написал какую-то гадость"
А поскольку зеленые твари ничего кроме говна не производят (думать им нечем) - поэтому поле деятельности обширнейшее
 показать весь комментарий
 
 
А це лише підтвердження моїх слів, що це саме ти, багатостаночник. 😂
Браво, ідіот, ти сам себе ж видав.
 показать весь комментарий
 
а от кацахола ти зря зачепив, і я не ховаюсь від тебе, а скарги всі в оон.
 показать весь комментарий
 
А барыга служил? Или яныку отсидки за службу защитали?
 показать весь комментарий
 
в армії агресора з СРСР, а не в Українському війську.
Твій кумир гірше уклоніста.
 показать весь комментарий
 
Зато сынок его месяц на 110 линии просидел и стал участником боевых действий.
 показать весь комментарий
 
Ой как интересно! А какой принцип для женщин?
"НЕ ..., не баба" Что в троеточии предполагается?

Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4266

--
Я хоть и отслужил свои положенные, но все равно считаю что лучше 1-го нормально одевать, вооружать и тренировать и платить, чем набрать 10-х и учить их строевым шагом по плацу шагать )))) Пользы с одного обученного будет намного больше чем с 10-х умеющих громко шлепать сапогом по асфальту. Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2907
 показать весь комментарий
 
 
контракт само собой ,но призыв должен остаться.
 показать весь комментарий
 
 
Кому это так призыв задолжал?
И когда? Бесплатные рабы когда-то кого-то защитили???
Я о таком не слышал!
 показать весь комментарий
 
 
В воюющей стране, с таким "соседом" не толшько призывать нужно, но и мобилизацию всего населения проводить.по три месяца в зоне оос, поэтому все мужчины обязаны знать что происходит в живую, а не с кружкой пива у телевизора.
 показать весь комментарий
 
Если под службой понимать умение владеть оружием, то это не солдат.И когда подобных спецов собрать вместе получится банда. Служба в армии включает в себя не только умение ходить строем, но и приучение к дисциплине, порядку, ответственности, понятию равенства перед сослуживцами. Да хотя бы отсутствию мамы с пирожками умению самостоятельно убирать за собой, пришить пуговицу, и много много другого.
 показать весь комментарий
 
точно точно надо набирать призывников в армию и учить печь пироги и шить пуговицы! это же мать его армия!!
 показать весь комментарий
 
У контрактника должно быть право как у любого госслужащего - уволится по собственному желанию. Сейчас эта норма отсутствует, по сути контрактники - это добровольные рабы, заробитчане. В армию должен быть конкурс. Но сейчас она скатывается к образцу довоенных годов - немотивированное стадо аватаров, заробитчан и неудачников, которые в нормальной жизни ничего добиться не смогли. Так быть не должно
 показать весь комментарий
 
 
"У контрактника должно быть право как у любого госслужащего - уволится по собственному желанию." - то есть государство, потратив кучу ресурсов и финансов на обучение контрактника должно вот так с легкостью его отпустить? А вы знаете, к примеру, сколько стоит обучение 1 единицы летного состава?
 показать весь комментарий
 
 
" - то есть государство, потратив кучу ресурсов" Nikolay Bilyi

--
То есть государство должно обеспечить желание контрактника продолжать контракт.
А это в том числе убрать бездельников-идиотов командиров, которые пошли в армию, потому что больше никуда не брали, даже в таксисты ))
 показать весь комментарий
 
 
у него должно быть одно право защищать страну и до окончания контракта не заикаться. Или ты хочешь на контракт или нет. Насильно никто пока не заставляет.
 показать весь комментарий
 
Идея правильная, по-этому только идеей и останеться.
 показать весь комментарий
 
 
Петя профукал весь золотой запас обстрелянных в начале войны ветеранов,теперь будет все сложнее.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец вечером от шефа рошенку получишь бот.. Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2921
 показать весь комментарий
 
 
Штош

Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4621

Смена власти произошла, причём полная. Президент, кабмин, монобольшинство в Раде, СБУ, НАБУ, ДБР, ГПУ, суды - везде зелёные утырки. Всех "ястребов" прошлой власти отстранили, на некоторых даже завели уголовные дела. Путину на уступки пошли, войска местами развели, стрелять запретили, теперь вот встретились и поговорили тет-а-тет.

Настало время задать вопросы:

1. Вова, почему вчера переговоры с ВВХ закончились ничем? Порошенко больше нет, только ты и Путин. Где результат, Вова?.. Или война тебе выгодна, поэтому не заканчивается?
2. Кто теперь наживается на войне? Ты? Братья Шефиры? Богдан? Коломойский? Кто, Вова - назови? Ведь война не заканчивается исключительно потому что кто-то наживается! Ты и твои квартальные гниды несли этот бред всю избирательную кампанию, может ответишь за слова своей команды, Вова?

Признавать свои ошибки - это нормально. Выйди к людям и скажи: "я был неправ, Путин - *****, и война не заканчивается именно из-за него".

А если не скажешь - то значит это ты виноват.

https://ibigdan.livejournal.com/24465769.html
 показать весь комментарий
 
 
Маркиз ты либо не понимаешь о чем пишешь либо сознательно делаешь вбросы (скорее всего второе). Зеленскому в наследство достались удивительные минские соглашения, подписаные Порошенко и ратифицированные советом безопасности ООН. Если из них выйти (чего ждут в ЕС), то санкции с РФ снимут, а всю ответственность за срыв переложат на Украину.

Стратегия выбранная Зеленским заставила Путина вернуться в переговорный процесс с которого он не может соскочить теперь без последствий для РФ.
 показать весь комментарий
 
ну да большая заслуга еще 10 лет переговорного процесса! причем умные люди еще во время выборной компании говорили что ключи от мира у ***** а ни у ЗЕЛИ! я же тоже могу пообещать полететь на марс, но почему то мне ты не поверишь а ЗЕЛЕ поверил!!
 показать весь комментарий
 
А по новой системе ЗЕня уклонятся уже не будет!?))))
 показать весь комментарий
 
Армии прийдет гаплык,если туда влезли такие как сенченко.
 показать весь комментарий
 
4 тип контракту ЕЛІТНИЙ на пів дня.Програма : приїхав,пообідав,пукнув,з відстані 200 метрів подивився у бінокль на солдат,поїхав додому.Переваги - сподобається всім прихильникам ЗЕкоманди. Тільки ось навіщо,ЗЕ команда анонсувала один 5-ти річний термін.
 показать весь комментарий
 
Может сперва задать простой вопрос - а ЧТО "должен уметь солдат" кроме кричать "ура"?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ тренировок потребуется, чтобы оторванный от компостера школьник смог пробегать 3 километра, не задыхаясь?

А КТО будет подметать плац? специально нанятые лица? А кто картошку чистить? А туалеты мыть? А платить этим "специально нанятым лицам" - бюджета хватит?
Может некоторый простейший физический труд солдата будет взносом в обороноспособность за счёт экономии военного бюджета на мойщиков-подметальщиков?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх