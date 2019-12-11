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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:саммит (757) Евросоюз (12707) минские соглашения (2710)

 На саммите Евросоюза заслушают доклад о выполнении Минских соглашений

Лидеры ЕС соберутся 12-13 декабря на саммит в Брюсселе. В повестке дня - изменение климата, Brexit, бюджет и другие экономические вопросы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на письмо-приглашение президента Совета Европы Шарля Мишеля главам государств и правительств ЕС, 12 декабря, среди прочего, в контексте санкций будет заслушан доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

"Первый день завершится заслушиванием доклада о реализации Минских соглашений одновременно с краткими выводами по ВТО, Африке и Турции", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Украина обсудили санкционную политику в отношении оккупированного РФ Крыма

Отметим, что на заседании Европейского совета должны принять решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Напомним, экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины. Текущий срок действия санкций заканчивался 31 января 2019 года.

Кроме того, Европарламент недавно принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3164686
 
   
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политика зедебилов это увести в сторону ответственность агрессора и оккупанта от ответственности и перевести все в гражданский конфликт.
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Предательство подписано шмарклей. Теперь ЕС еженедельно будет проверять, как мы выполняем указания Путера. Когда принимаем Закон об Особом Статусе на постоянной основе?
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Просто подражнити ПО кидьків України мене не влаштовує,бо вони мають сісти до буцигарні за ЗРАДУ України,яка відбулася у Мінську та за мирний план з 14-и пунктів:https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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