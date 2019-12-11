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 ВНО по математике будет двухуровневым и обязательным, - Новосад

С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

"Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3164684
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего это не даст, пока вы полностью не перепишите учебники. Так как математику преподают в школах, можно преподавать только тем кто собрался стать математиками или инженерами. Для всех остальных учебники должны быть совершенно другие. Поясню чтобы было понятно о чём речь, на примере курса "Дифференциальные уравнения" в советской и американской системе.
Советские учебники начинаются так: "Дифференциальными называются такие уравнения в которые входят как сама неизвестная функция, так и её производные".
Американский учебник начинается так: "Рассмотрим задачу: имеется морской регион, в котором живёт вот такая-то популяция рыб. Известна их скорость размножения; известна скорость с которой этих рыб поглощают хищники и т.д. Нас интересует ответ на вопрос: какой максимальный вылов рыбы допустИм, чтобы популяция успевала восстановиться ? Уравнение, которое описывает такую задачу, относится к классу дифференциальных уравнений".
Короче, учебники математики для всех кто не собирается строить математическую карьеру, должны быть написаны исключительно с точки зрения полезности для реальной жизни. Доказательства теорем можно опустить; это никому не нужно кроме профессионалов.
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Удалите лучше свой пост.Не позорьтесь.....
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Да, менно так.
Совки любят поныть "а вот у СССР было самое сильное образование" но почему-то не уточняют откуда при "самом сильном образовании" взялись миллионы дебилов которые заряжали воду перед телевизором, стадами ходили на стадионы на "коллективный прием" "целителей", ломанулись ко всяким херомантам и гомеопатам.
"Тупые" американцы во всю эту лабуду почти не верят.
Отсюда мысль - "совковое" образование проигрывает "западному".
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Це точно. Демагогія - це мабуть єдина з "наук" що не потребує математичних знань.
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Это наука которая доказывает что белое это черное.
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Ні, логіка це розділ ФІЛОСОФІЇ, а для математики, як і інформатики логіка є тільки предметом дослідження! Математична логіка, це один із підвидів Логіки як науки, а не її основа.
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50/50. логіка - розділ філософії, а для математики чи інформатики логіка логіка не предмет дослідження, а засіб. (менше віки читайте).
До речі, я не стверджував, що математика основа логіки. Я стверджую, що без математики не було б логіки. Без математика Логіка як наука - набір догм.
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Второй уровень сдавать надо будет в трускавце?)
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Двухуровневую проверку математики требует недоучка министерша неотличающая интеграл от косинуса .
Это зрада!
А зачем вам математика, если чтобы стать успешным достаточно снять штаны и постучать хреном по клавишам рояля?Математики этого точно не оценят. Это заговор и подготовка путча! Труба проснись!!!
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Не дуже розумію для чого ця обов'язковість. А якщо дитина далі планує здобувати гуманітарну вищу освіту, а не технічну?
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І що? Який її рівень потрібне наприклад хірургу? Дві нирки порахувати?
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Хирургу особенно нужно знать математику. Она учит логически и аналитически мыслить, благодаря этому принимать правильные решения в критических ситуациях.
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плевал я на высшую математику. она мне и на не на. высшая математика - для занудного чмырья
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Не тільки. Це маніпуляція. Хірург не інженер, йому і базового рівня достатньо.
Я ще не бачив ЖОДНОГО математика, який був би здатний прийняти швидке рішення у критичній ситуації.
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работаю с компами,электроникой -ни разу вонючие интегралы не понадобились.
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дело не в интегралах, а в формальной логике. Пальцы в розетку наверное не суешь?
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без знания интегралов я бы тоже не совал пальцы в розетку. я считаю что шлак типа интегралов и производных надо изучать только в универах и то не всем.
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интегралы и производные после универа используют меньше 1% дипломированых спецов. вот пусть те 1% специальностей их и изучают.
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Надасте перелік гуманітарних наук, що не потребують знань математики? Одразу зауважу логіка - це теж математика.
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Медицина, для неї важливіші хімія та біологія, математика і даром не потрібна. Філологія, юриспруденція (не смішіть із логікою, це галузь філософії. Так вона є предметом дослідження математики, інформатики, але не більше).
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В медицине не нужна математика ? Вы, наверное, пошутили. Как вы можете без математики разобраться в фармакокинетике ?
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в фармакокинетике нехай розбираються фармакологи, це раз і по друге, мене завжди дивувала позиція людей, що мовляв хімія тісно пов'язана із математикою, бо там бачте "формули" і їх потрібно рахувати... Це маячня. Для знання хімії потрібний мінімальний рівень знань із математики.
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Можливо, а ви демагог і це точно
До речі, перша моя вища освіта технічна і я інженер. Друга гуманітарна. Саме на їх базі, я роблю висновок, що для гуманітарної освіти математика даром не потрібна.
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Вы здесь регулярно высказываетесь на медицинские темы. Медицина насквозь пропитана математикой, если только подняться чуть выше уровня участкового терапевта.
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Я уявляю як зараз ржуть лікарі, яке це читають. Не має в медицині, ніякої математики, окрім найнижчого базового рівня (таблиця множення). Саме тому, ви привели для прикладу фармакологію. Я вам більше скажу, навіть у 90% медичних досліджень її теж не має.
Для лікаря на 99% важливими є біологія та хімія, а математика, може на 1% і потягне... Англійська і та у рази важливіша. Тільки з хімії та біології вони ЗНО не здають, а математика обов'язкова?
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Шановний ( ЗНО з математики буде дворівневим і обов'язковим, - Новосад - Цензор.НЕТ 412 ), будь яка наука потребує досліджень, а дослідження потребують математичних знань, хоча б для обробки статистики експериментів.
Щодо логіки, то ви мабуть з вікіпедії значення терміну вичитали. А далі статтю читали?
Класична логіка повністю орієнтується на аналіз математичних міркувань. Як ви можете аналізувати те чого не знаєте?
На сьогодні існує розподіл між математичною і філософською логікою, для вас це новина?
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Ну то дочитайте статтю до кінця. Може ваша логіка будується на математиці, я вивчав логіку, яку окрему дисципліну, вивчав і математику... тому і пишу, що те, що ви доводите - туфта!
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На сьогодні існує розподіл між математичною і філософською логікою, для вас це новина?

Як я бачу, це для вас стало дивиною. Навчіться програвати спір, особливо, коли ви не праві.
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Просте питання - чому дорівнює сума ВСІХ чисел?
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...це згідно жіночої математичної логіки, очевидно...цікаво, чи буде інша думка з цього приводу...
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порахуйте в стовчик ))
можу навіть калькулятора позичити.
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Для того, щоб порахувати безкінечну кількість чисел потрібен безкінечний час...
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отже моя відповідь цілковито вірна.
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обрисуйте її математичними символами.
XY
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Достатньо символів "+", "-" та цифр натурального ряду чисел на числовій осі. Відповідь дуже проста, але нехай її нададуть інші.
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Саме Так! бо кожному додатному числу відповідає від'ємне.
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Удивительные эти порохоботы. Даже математика им не угодила, если она звучит не из петиных уст.
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