 ВНО по математике будет двухуровневым и обязательным, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.
Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.
"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сообщила она.
По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.
"Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.
До речі, я не стверджував, що математика основа логіки. Я стверджую, що без математики не було б логіки. Без математика Логіка як наука - набір догм.
Это зрада!
А зачем вам математика, если чтобы стать успешным достаточно снять штаны и постучать хреном по клавишам рояля?Математики этого точно не оценят. Это заговор и подготовка путча! Труба проснись!!!
Я ще не бачив ЖОДНОГО математика, який був би здатний прийняти швидке рішення у критичній ситуації.
До речі, перша моя вища освіта технічна і я інженер. Друга гуманітарна. Саме на їх базі, я роблю висновок, що для гуманітарної освіти математика даром не потрібна.
Для лікаря на 99% важливими є біологія та хімія, а математика, може на 1% і потягне... Англійська і та у рази важливіша. Тільки з хімії та біології вони ЗНО не здають, а математика обов'язкова?
Щодо логіки, то ви мабуть з вікіпедії значення терміну вичитали. А далі статтю читали?
Класична логіка повністю орієнтується на аналіз математичних міркувань. Як ви можете аналізувати те чого не знаєте?
На сьогодні існує розподіл між математичною і філософською логікою, для вас це новина?
Як я бачу, це для вас стало дивиною. Навчіться програвати спір, особливо, коли ви не праві.
можу навіть калькулятора позичити.
XY