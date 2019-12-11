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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Гриценко Анатолий (1356) Россия (74531) суд (22768)

 В России решили заочно судить Гриценко

Российский следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины"/, - говорится в сообщении.

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"По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока. Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела. В настоящее время уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в Следкоме РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164677
 
 
 Топ комментарии
 
цими справами кацапи намагаються продемонструвати, що їхня юрисдикція розповсюджується на українські землі та на наших громадян.
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
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Мабуть за те що не все розпродав.
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тот который топил против Порошенко, а теперь Зеленский выдаст его россии в знак дружбы

премию дарвина ему В России решили заочно судить Гриценко - Цензор.НЕТ 1331
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Гриценко просто дурачок безмозглый, пошел бы в ВСУ и показывал на фронте свою воинственность, а рассказывать в телевизоре что кто то за него должен устраивать теракты - это давать козыри московским шавкам что Украина поддерживает терроризм.
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Источник: https://censor.net.ua/f2000002
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Документы об отчуждении имущества из вверенных ему ВСУ подписывал?
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Быдлу не нужно куда-то опускаться, оно опущено само по себе и демонстрирует это.

Министр Гриценко НЕ ЗНАЛ о том, что из ВСУ забиралось и продавалось оружие, имущество?
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При продажу військового майна діє своя процедура,там є підписи представників "Укрспецекспорту",Міністерства економіки,а з міністром оборони там,здається,лише погодження.
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Погоджував, значить знав і не виступав із протестами на ТВ та прес-конференціях.
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Угу, ну то отримали замість нього Зебіла.
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Вести из дурдома! а причин спектакля может быть множество -в т.ч. поднять рейтинг -зачем??.Это информвойна
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тот который топил против Порошенко, а теперь Зеленский выдаст его россии в знак дружбы

премию дарвина ему В России решили заочно судить Гриценко - Цензор.НЕТ 1331
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Ой,не может быть.Это гриценко напоминает о себе.Пасынок разумков не может сдать своего родственничка.Что-то задумали.Наверно,зеленскому скоро конец.
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Почему "наверное"? Богдан же сказал - "До Нового года...".
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Монстр логічних висновків!
Цікаво, премія акась таким геніям є?
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бо двічі помилково, росссосися, *********, засрашка.
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Мокши такие тупо смешные...заводят уголовные дела на людей, чужой им страны.
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Это всё-равно, что дрочить на портрет Моны Лизы.
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Чергова багатоходівка, щоб зробити в Україні героя із ще одного їхнього агента.
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Слишком толсто. Пан полковник Аталотий Грицацуев консерва-активизируюсь-когда-хозяин-прикажет в Украине слился уже с концами.
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Це ми розуміємо, що товсто. Але ж розрахунок на 73%.
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цими справами кацапи намагаються продемонструвати, що їхня юрисдикція розповсюджується на українські землі та на наших громадян.
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
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Та він "яблуко без передишки не з"їсть...". Він, під час Майдану сидів тихо, як миша, а у 2014-му, коли почали формувать уряд, почав "ногами ******", щоб стать міністром оборони, а його "послали", бо знали, що він - "медуза"... Так він "образився"...
А справи хай порушують... Ярош ще з 2013-го, "у розшуку"... От тільки Інтерпол все наполегливіше "посилає" РФ, у її потугах...
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Тю. Я думал с Яценюком резал бошки рашкованам. Дурныця.
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Всі такі злі У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 6372 Він дуже хотів, прагнув, рвався, на фронт. Та був змушений відсиджуватись у Юлі, під спідницею
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а, интересно есть ли уголовные дела на таких, как пореченков и ему подобных...?
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Всего то? Ну если у нас эту гниду за распродажу техники и вооружения оперативного резерва ВСУ не посадили, так может его за границей отловят и в Параше посадят.
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Гей Труба! (Как любит говорить ЗЕ в обеих смыслах этих слов ) А чё это еще Жирик, Соловьёв и другие мудаки не скрываются от международного розыска на территории РФ?
Если он и труба то только резиновая, в простонародье гандоном зовущаяся
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Кацапи мабуть пробухали весь перший курс юрфаку, коли там розповідали про поняття територіальної юрисдикції...

До речі, Гриценко, Сєня, Турчинов і інші, проти кого кацапи справи порушили, цілком можуть подавати в Європейський суд з прав людини, це завідомо виграшні справи... Ясно, що кацапи не визнають вироки, але хоча б попіаритися на цьому можна.
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Про Сеню-головореза цапы выдумали, а Гриценко реально заявлял такое в интервью 112 каналу.
Не исключено, что отдыхать за рубежом он больше не отважится.
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Пояснюю для тих, хто в танку. Пофіг, що заявляв Гриценко - він говорив це на території України! Юрисдикція правоохоронних органів обмежена кордонами держави, відповідно кацапський слєдком має право розглядати дії/заяви, які відбулися лише на території рашки...
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Заяву він робив щодо росії, тому для Анатоля не все так гладко.
Нехай би та росія вигоріла вся до тла. Але знаючи сміливість Гриценка, який за п'ять років війни не доїхав до лінії фронту, я припускаю, що відпочивати тепер він буде в себе на фазенді.
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Для Інтерполу його заява не доказ, їм важливе місце виголошення заяви... Кацапи що завгодно можуть придумувати, але для Інтерпола важливе міжнародне право.

От Мазура чому в Польщі затримали? Бо його кацапи хотіли звинуватити у злочині на території Чечні і Інтерпол на це повівся, бо Чечня - територія рашки...
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Нехай би на цю тему висловились українські юристи...
Мій коментар більше стосується поведінки самого Гриценко.
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Вот кого нужно было президентом выбрать
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Терміново Анатоліку тікати на Рашку потрібно , доки його там ще не засудили . Бо потім буде пізно 😕
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Українські правоохоронні органи відкривають кримінальні справи проти московитських загарбників і підбурювачів до нападів на Україну і українців ? Якщо ні то чому ? На Путіна і його оточення має бути відкрито сотні кримінальних справ не кажучи вже про інших рашистів.
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Вот это ПОВОРОТ!))))
видно Гриценко насолил своему пасынку Разумкову))))
Выдать АнаТОЛИКА и не очем не жалеть!
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Це така форма розкрутки для вітчима разумкова, перед його призначенням на якусь жирну посаду? Це ще той "борцун з надлишковим майном" армії, Там ціле сімейство "партіотів"
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О , промерзла корка у свинорылых
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"По данным следствия, ... Гриценко, ... выступил ... с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации ... в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока......", - добавили в Следкоме РФ.

Они именно так и сказали?! Т.е. фактически признали террористическую деятельность своих спецслужб на территории Украины!
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Странно, а вот на самого главного поцреота, батька нации, Свиночолого мессию, Петю Поросенко в розыск не подают... уважают и боятся Петра Ляксеича кацапы, не иначе.
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вони його сцять як і півшостий призедент. У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 3993
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точно..їх аж ціпило, коли він на передок приїздив..ні одного обстрілу у цей час..
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точно, все як і при зеленському. тільки у бійців ще і зброю забирали, щоб бубочку не грохнули.
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Да уж сцять...как скунса... а то оно как испортит воздух! Ух!
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це ти про перемовини призедента у нормандії? У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 9285
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господи, а этого то бесполезного за что?
приплатил что ли? чтобы дело завели. чтобы не хуже хотя бы рудьковского
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Операція прикриття свого цінного агента?
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публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.


Это как понимать? Они сами признались во всем? Тогда какие претензии к Гриценко?
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Зловив себе на думці, що українські журналісти відвідують пресухи х@йла, але ні Цимбалюк, ні хтось інший не спроможний задати йому дуже просте питання: чому у Рашці садять в тюрму за пости у соцмережах, але ніколи не порушили справу проти Жиріка за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в прямому ефірі... І процитувати пару фраз Жиріка - пресуха ж у прямому ефірі там завжди.
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Игорь Л напрягся, и пошел собирать тревожный чемоданчик...
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а в Украине не могут завести уголовное дело даже на тех кого поймали на месте преступления
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видно совсем плохо у анатолика и бабки не отработал как следует мало барыгу топил
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https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg ..
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отам де коммент оставляешь, чуть выше, после буковок и мордочки есть картинка. "Изображение" называется. вставляй туды эти пруфы.
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А наши хоть на кого-то из кАзлАстана завели уг.дело?там одному жирику 10 пожизненых надо! И остольным путиноидам
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Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины"/, - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3164677

Вот и весь бред . Да не скрывается он , а живет спокойно себе и даже в презики баллотируется . И , читая дальше, хрен ему что-то сделаете и тут , и в Европе , и в Америке .

А в Рашу он и не желает проехаться ...
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"И в Таганроге..." Да, в Таганроге - это сильно.
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Нікчема Гриценко не є небезпечним для кацапів
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Осталось,чтобы портнов или ермо,походатайствовали перед ВАЗоном и выдали Степаныча рашистам.Ото поржем!Не рой другому яму,а то сам туда попадешь.
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Эти росиянские убдюдки могут только в сраку Гриценко поцеловать...
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за 12 років жоден бандиський режим ні пасичника, ні януковоча, ні брехлоПОПа, ні ЗЕка не довів злочинні дії Гриценка на посаді міністра оборони, тільки продажна сволота продовжує гавкати відпрацьовуючи бандитські копійки.
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Толик-террорист... Курам на смех! Это примерно то же самое, что обвинять Сеню-Кролика в военных преступлениях, совершенных во время войны в Чечне. Достаточно просто посмотреть на них обоих - один Винни-Пух, а другой тощий задрот. Да еще и в очках оба... Ну просто вылитые террористы...
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порохоботы! вот у толика есть в россии "дело" на него, а на вашего "гетьмана" нет. совпадение? не думаю...
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На мертвечучку надьку теж була справа, на проросійського фаната клиха теж була справа. І що це доводить?
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Чому ГПУ не порушує справу проти Жирика?
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"Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины". У Росії вирішили заочно судити Гриценка - Цензор.НЕТ 6544

Формулировка в деле из категории "нарочно не придумаешь". Интересно, почём у них шмаль, она судя по всему забористая, я бы прикупил. ))
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