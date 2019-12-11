 В России решили заочно судить Гриценко

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ, передает Цензор.НЕТ.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Гриценко был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины"/, - говорится в сообщении.
"По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока. Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела. В настоящее время уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в Следкоме РФ.
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Источник: https://censor.net.ua/f2000002
Министр Гриценко НЕ ЗНАЛ о том, что из ВСУ забиралось и продавалось оружие, имущество?
премию дарвина ему
Цікаво, премія акась таким геніям є?
я вже так мрію, коли ту рашку нахрін підірвуть, най вони палають у вічному полум'ї.
А справи хай порушують... Ярош ще з 2013-го, "у розшуку"... От тільки Інтерпол все наполегливіше "посилає" РФ, у її потугах...
Если он и труба то только резиновая, в простонародье гандоном зовущаяся
До речі, Гриценко, Сєня, Турчинов і інші, проти кого кацапи справи порушили, цілком можуть подавати в Європейський суд з прав людини, це завідомо виграшні справи... Ясно, що кацапи не визнають вироки, але хоча б попіаритися на цьому можна.
Не исключено, что отдыхать за рубежом он больше не отважится.
Нехай би та росія вигоріла вся до тла. Але знаючи сміливість Гриценка, який за п'ять років війни не доїхав до лінії фронту, я припускаю, що відпочивати тепер він буде в себе на фазенді.
От Мазура чому в Польщі затримали? Бо його кацапи хотіли звинуватити у злочині на території Чечні і Інтерпол на це повівся, бо Чечня - територія рашки...
Мій коментар більше стосується поведінки самого Гриценко.
видно Гриценко насолил своему пасынку Разумкову))))
Выдать АнаТОЛИКА и не очем не жалеть!
Они именно так и сказали?! Т.е. фактически признали террористическую деятельность своих спецслужб на территории Украины!
приплатил что ли? чтобы дело завели. чтобы не хуже хотя бы рудьковского
Это как понимать? Они сами признались во всем? Тогда какие претензии к Гриценко?
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Вот и весь бред . Да не скрывается он , а живет спокойно себе и даже в презики баллотируется . И , читая дальше, хрен ему что-то сделаете и тут , и в Европе , и в Америке .
А в Рашу он и не желает проехаться ...
Формулировка в деле из категории "нарочно не придумаешь". Интересно, почём у них шмаль, она судя по всему забористая, я бы прикупил. ))