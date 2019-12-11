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 Общество
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Все про:стипендии (155) Минобразования (1161) Новосад (55)

 Соцстипендии нужно верифицировать, а академические - повысить, но уменьшить процент потенциальных получателей, - Новосад

Из-за существенного увеличения стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать, но на следующий год увеличение не закладывали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", - добавила она.

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Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

"Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3164674
 
   
 Топ комментарии
 
Класс!! Денег все больше и больше, зробылы блд разом😁😁😁.
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т.е. тому кто нуждается? а не тому кто своими знаниями заслужил? не-не?
стипендии всегда давались не за бедственное положение (это не субсидия) а за хорошие оценки и значит хорошие знания! и это тоже был стимул!
а вот академические - повышенные ....или именные...вот тут присматривайтесь как хотите...
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Класс!! Денег все больше и больше, зробылы блд разом😁😁😁.
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"Соцстипенции"

мозг можно поломать, итить. Соцстипендии нужно верифицировать, а академические - повысить, но уменьшить процент потенциальных получателей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8500
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Их могут получать реально студенческая элита.И вообще пора перестать продавать дипломы!
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т.е. тому кто нуждается? а не тому кто своими знаниями заслужил? не-не?
стипендии всегда давались не за бедственное положение (это не субсидия) а за хорошие оценки и значит хорошие знания! и это тоже был стимул!
а вот академические - повышенные ....или именные...вот тут присматривайтесь как хотите...
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совершенно верно.
если нуждающийся..., но умом не блещет, то может заняться чем-то попроще?
щя на многих стройках реально дефицит кадров.

и харе плодить йолопов за госденьгу. их и так плодицо за деньги папок и мамок дофига.
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З вуст неосвіченої міністерки, це звучить, як знущання
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денег нет, но вы держитесь © "он вам не димон"
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ох уж эти министры без образования. Написали бы лучше так когда ждать зарплату в 4000 баксов или имели ввиду зарплату именно ее...
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Не хватает деньжат на всех зебилов.
Как то барыги умели заработать и для себя и остальных прокормить, а эти неучи только урезают.
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Вот вот как у нас классно развивают бесплатное образование! что конституция та какая нахер конституция мы тут бабло пиляем!! У нас одна из самых высоких в Европе налоговая нагрузка!! власти всегда говорил да налоги большие зато медицина бесплатная образование бесплатное и куча льгот есть! ну так где оно бесплатное! хотите делать платную медицину платное образование не вопрос меняйте конституцию и снижайте налоги!!
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Да вообще не платить никому.Нафига те стипендии,подумаешь...че уж там...
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Процент потенциальных получателей электроэнергии тоже надо понизить. с 1 января 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии будет повышен. Вывод очевиден. Вопрос в одном: на сколько?
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Это значит, если перевести на нормальный язык её высказывание, что она указывает ректорам вузов провести "работу" с преподавателями чтобы те занижали оценки студентам, не давая тем самым им возможность получать стипендии. Браво, браво! Именно за это голосовали на выборах и студенты и их родители.
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Соцстипендії потрібно верифікувати, а академічні - підвищити, але зменшити відсоток потенційних одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 3951 Svetlana Odessa:""Соцстипендії потрібно верифікувати, а академічні - підвищити, але зменшити відсоток потенційних одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 3951что она указывает ректорам вузов провести "работу" с преподавателями чтобы те занижали оценки студентам, не давая тем самым им возможность получать стипендии.""
Светлана,у меня внучка учится в пед. (англ.испан). Сейчас сдает сесию (впервые). С анг. у неё все ОК(даже репетиторством зарабатывает) по исп.в основном 5ки (5ти балльная система).
На группу всего две стипендии из 13ти. Конкурс сами понимаете. За стимул не стоит говорить...
Преподы,как она их называет, сознательно,не стесняясь, занижают оценки...Не удивлюсь если СТИПЕНДИАНТЫ уже назначены....
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