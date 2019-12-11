 Соцстипендии нужно верифицировать, а академические - повысить, но уменьшить процент потенциальных получателей, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.
Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.
"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", - добавила она.
Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.
"Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - добавила она.
мозг можно поломать, итить.
стипендии всегда давались не за бедственное положение (это не субсидия) а за хорошие оценки и значит хорошие знания! и это тоже был стимул!
а вот академические - повышенные ....или именные...вот тут присматривайтесь как хотите...
если нуждающийся..., но умом не блещет, то может заняться чем-то попроще?
щя на многих стройках реально дефицит кадров.
и харе плодить йолопов за госденьгу. их и так плодицо за деньги папок и мамок дофига.
Как то барыги умели заработать и для себя и остальных прокормить, а эти неучи только урезают.
Светлана,у меня внучка учится в пед. (англ.испан). Сейчас сдает сесию (впервые). С анг. у неё все ОК(даже репетиторством зарабатывает) по исп.в основном 5ки (5ти балльная система).
На группу всего две стипендии из 13ти. Конкурс сами понимаете. За стимул не стоит говорить...
Преподы,как она их называет, сознательно,не стесняясь, занижают оценки...Не удивлюсь если СТИПЕНДИАНТЫ уже назначены....