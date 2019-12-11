 Сегодня гособоронзаказ может загрузить предприятия только на 5%, нужно содействовать экспорту, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".
По его словам, над этим должны работать Минэкономики, МИД и все наши посольства, военная и внешняя разведки.
"Кстати, и президенту Украины нужно изучить опыт Соединенных Штатов, где лидер страны является одним из главных лоббистов оборонно-промышленного комплекса в части его продвижение на внешние рынки. Кроме того, надо помнить, что лучшая реклама украинской военной техники и вооружения - использование ее собственной армией страны", - подчеркнул Сенченко.
Он считает, что сегодня экспорт украинского оружия сдерживается не только конкуренцией с другими странами, но и искусственными препятствиями дома.
"До сих пор работают абсурдные процедуры, многие из которых остались еще с советских времен. Так, каждый производитель, который нашел за рубежом покупателя для своей продукции, обязан получить согласие Минобороны и Генштаба на ее экспорт", - рассказал Сенченко.
"Нужно понять, что способность государства профинансировать за счет средств налогоплательщиков государственный оборонный заказ значительно ниже, чем реальный потенциал украинской оборонки - около 5%", - подчеркнул он.
Сенченко отметил, что государство не должно мешать конкуренции в этой сфере.
"Однако это не повод для того, чтобы не появлялись новые предприятия, ведь они появляются или в тех нишах, которые не заполнены (в нишах современного оружия, военной техники), или они разрабатывают что-то более качественное или с меньшими затратами, чем у других государственных или частных производителей", - заявил он.
Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.
Он че,заплатил?
Достаточно посмотреть на жизнеописание и сразу понятно,что это за чмошник
1977-1983 - навчався на факультеті машинобудування Ленінградського механічного інституту (нині Балтійський державний технічний університет «Воєнмєх») за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів (ракетобудування)».1980 - тесляр у складі студентського будзагону на будівництві Байкало-Амурської магістралі СМП-575 тресту «Нижньоангарськтрансбуд».1983-1984, - майстер цеху, 1984 - інженер відділу праці та зарплати, 1984-1986 - заступник секретаря, секретар Комітету комсомолу Сімферопольського заводу «Фіолент».1986-1990 - на виборних посадах в ЛКСМУ Криму.1990-1991 - голова Комітету у справах молоді Кримського облвиконкому.1991-1993 - голова Комітету у справах молоді Ради міністрів Автономної Республіки Крим.1993-1997 - заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим. Вперше домігся профіцитного бюджету автономії протягом двох років. З 1994 - державний службовець першого рангу; капітан третього рангу запасу.1997-2000 - член ради директорів (директор по Україні, Росії, Західній Європі) компанії «IFEX Global».2001-2006 - голова наглядової ради ЗАТ «******* інформаційні технології». 2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків - кандидатів у депутати посів 24 місце зовсім трохи поступившись Рінату Ахметову (23 місце).[5]Квітень 2002 - травень 2006 - депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим.2006-2014 - Народний депутат України.
Этот урод продолбил все
А теперь умные речи толкает?
И сразу видно его принцип: Это не предать,это предвидеть
Це при Порошенкові він стояв, а от зараз, за його, блаЗЄнського, каденцію виготовлять: 5х900=4500 танків. І це не жарт.
Подобные процедуры существуют во всех странах идиет. Если бы не они производители бы оружие прямо в ДНР продавали бы или игилу.
https://www.state.gov/u-s-arms-sales-and-defense-trade/
https://www.export.gov/article?id=Defense-Trade-Export-Controls-and-Licenses