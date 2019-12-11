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 В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен

Во вторник, 10 декабря, в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец ​​батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

Об этом сообщила в Twitter волонтер Галина Цегельник, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцен Юрий", - написала она.

Подробностей трагедии Цегельник не уточнила.

В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен 01

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Как пишет Юлия Сабат в Facebook, Яцен защищал независимость несколько ротаций подряд. Он побывал в горячих точках и получил тяжелые ранения.

Кроме того, он участвовал в спецоперации по задержанию "медового террориста" - деда, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

Яцен был родом из села Рогозки Сновского района. Он стал кинологом после войны. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

В ДТП погиб ветеран АТО Юрий Яцен 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164672
 
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