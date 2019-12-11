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 Политика Украины, Общество
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 Военная приемка не должна устанавливать уровень зарплаты специалистов в оборонной сфере, - Сенченко

В оборонном секторе Украины есть интересные разработки в различных направлениях, которые уже поставляются на экспорт. Но многих образцов до сих пор нет в украинской армии - мешает бюрократия и отсутствие понятной военно-технической политики.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

По его словам, существующую систему иначе чем круговой безответственностью назвать невозможно.

"На мой взгляд, проектами новых образцов вооружения должны заниматься специальные менеджеры Минобороны. Так как существующая безответственность снова затягивает все в трясину", - подчеркнул Сенченко.

Другая проблема - контроль ценообразования вместо настоящих конкурентных процедур.

"У нас военная приемка, которая должна быть сосредоточена прежде всего на вопросах качества и надежности оружия и военной техники, в реальности на 90% занимается экономическими вопросами. То есть расчетом стоимости, каждой операции. Доходит до того, что приемка устанавливает ограничения по уровню зарплаты для программиста, который работает над системой управления ракетой", - рассказал он.

Сенченко отмечает, если посчитать, сколько тратится средств государства и производителей на сборку и проверку так называемых расчетно-калькуляционных материалов, то окажется, что изменение этой системы может привести к существенному снижению расходов государства и расходов производителя.

"Нужно избавляться от абсурдной системы, которая диктует, сколько конструктор должен получать денег. Это должен определять рынок, а не нормативы военной приемки. Ну не может такого быть!", - подчеркнул он.

Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведения сил по всей линии, как хотела Россия, не будет, - министр обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3164670
 
   
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это снова от Портонова, а на него случайно не завели по заявлению Чорновол или уже закрыли? Такие как этот кацап и нужен для таких вот дел от нелоха….чужими руками и по сценарию любительницы перепостов.
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Так на Богдана от Кличко МЕСЯЦ рогом упирались,не открывали! Открыли.
А тут ниоткого на 5 Президанта за час!
Да, демократические процедуры реформирования Порошенко сломаны через колено, и система с радостью и азартом возвращаеться к позвоночными и $+€ решениям времен Янека 2012 - 2013 годов.
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А я оборудовал удочки зимние, и собрался на подлёдную рыбалку... А тут потепление и дожди... Лёд растаял... И рыбалка "накрылась"... (Пусть сначала, хоть материал для предъявления обвинения, соберут, "расследователи"... Я уже молчу об обвинительном приговоре...).
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Вже і новиє ліца у керма, а нових розробок катма.
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Как было так шо Ирак вышвырнул корабли с БТР-4?
+ ко всему они стояли не на .... грубо говоря, кирпичах, а на колесах которые спустили и пришли в негодность + аккумуляторы тоже пошли в утиль.
Че, кто ответил? Вот пока реально сажать за это не будут, то вся болтовня сенченков = "сила трандалогии"
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Вояк просто "жаба давит", что изобретатель больше них получать хочет... В "совке" ведь как было? Кто "на контроле" - тот и имеет больше, потому что "решательная роль" им принадлежит... У нас много хороших "задумок" было, таким образом, погублено... В 60-е годы один агроном, еврей, предложил систему капельного орошения. В Москве сказали: "Дорого... У нас воды и так хватит...". Аральского озера уже нет... Амударья и Сырдарья, в нижнем течении, в "ручейки" превратились... А агроном уехал в Израиль и там, на песке, выращивают массу культурных растений, и в Россию поставляют чеснок, клубнику и даже картошку....
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Система капельного полива имеет кучу недостатков, сталкивался лично, она требует жесткую фильтрацию воды и постоянное обслуживание, в общем это не рационально в условиях нашего климата, низкие температуры и очень высокая влажность способствуют развитию грибковых заболеваний, а значит по мимо воды требуется огромное количество фунгицидов, что делает продукты более токсичными. В Израиле с грибками проще.
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Ты в Средней Азии бывал? Я там жил... И какая там влажность и температура, знаю... А тебе известно, что люди, на побережье Чёрного и Азовского морей, в Украине, занимающиеся выращиванием садово-огородной продукции на своих приусадебных участках и дачах, массово стали внедрять эту систему?
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На юге Украины температура выше, там 6-я климатическая зона, там без полива сохнет все, большая часть Украины находится в 5-й климатической зоне, тут и подходы должны быть разные. На даче проверить пару сотен капельниц не проблема, а вот в масштабах сложнее, забиваются капельницы, не вру.
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А "ничего", что не только на юре Украины, но и в Сумской и Черниговской областях начали арахис выращивать, актинидию ("киви"), персики?
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Персики давно оклиматизировались, актинидия не даст таких плодов, ей не хватает нашего лета, может какой-то сорт и есть, но все равно риск огромен. Плюс идет речь о глобальном потеплении, но это один градус пока, до 6 зоны еще далеко. Пока вишни,черешни, сливы, яблочки и груши наше богатство, не ценим этого... а зря.
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Я не понял - ты хочешь мне что-то разъяснить, или тупо "поставить своё сверху"? То, что у нас персики "оклиматизировались" - я и без тебя знаю. Лианой актинидии полигамы (самой крупной и самой теплолюбивой), у моего товарища заплетена вся северная стена дома, уже лет двадцать. (К твоему сведению, актинидии аргута, коломикта и полигама прекрасно растут на Дальнем Востоке... А там морозы посильнее наших. Кроме того, они любят повышенную влажность. А это как раз условия Северной Украины... Съезди в Харьков, в Краснокутский дендропарк, полюбуйся... ).
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мешает бюрократия и отсутствие понятной военно-технической политики Источник: https://censor.net.ua/n3164670
Печалька, ене ж?

Янелох може допомогти з бюрократами (шоу його профіль), а от зрозумілу військово-технічну політику від нього очікувати не варто (тут думати треба, а нічим).
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