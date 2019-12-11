 Военная приемка не должна устанавливать уровень зарплаты специалистов в оборонной сфере, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".
По его словам, существующую систему иначе чем круговой безответственностью назвать невозможно.
"На мой взгляд, проектами новых образцов вооружения должны заниматься специальные менеджеры Минобороны. Так как существующая безответственность снова затягивает все в трясину", - подчеркнул Сенченко.
Другая проблема - контроль ценообразования вместо настоящих конкурентных процедур.
"У нас военная приемка, которая должна быть сосредоточена прежде всего на вопросах качества и надежности оружия и военной техники, в реальности на 90% занимается экономическими вопросами. То есть расчетом стоимости, каждой операции. Доходит до того, что приемка устанавливает ограничения по уровню зарплаты для программиста, который работает над системой управления ракетой", - рассказал он.
Сенченко отмечает, если посчитать, сколько тратится средств государства и производителей на сборку и проверку так называемых расчетно-калькуляционных материалов, то окажется, что изменение этой системы может привести к существенному снижению расходов государства и расходов производителя.
"Нужно избавляться от абсурдной системы, которая диктует, сколько конструктор должен получать денег. Это должен определять рынок, а не нормативы военной приемки. Ну не может такого быть!", - подчеркнул он.
Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.
А тут ниоткого на 5 Президанта за час!
Да, демократические процедуры реформирования Порошенко сломаны через колено, и система с радостью и азартом возвращаеться к позвоночными и $+€ решениям времен Янека 2012 - 2013 годов.
+ ко всему они стояли не на .... грубо говоря, кирпичах, а на колесах которые спустили и пришли в негодность + аккумуляторы тоже пошли в утиль.
Че, кто ответил? Вот пока реально сажать за это не будут, то вся болтовня сенченков = "сила трандалогии"
Печалька, ене ж?
Янелох може допомогти з бюрократами (шоу його профіль), а от зрозумілу військово-технічну політику від нього очікувати не варто (тут думати треба, а нічим).