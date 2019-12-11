EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3319  33
Материалы по теме:
Все про:Сенченко (245) техника (614) ВСУ (411) Десантно-штурмовые войска (56) Украинская бронетехника (2)

 Мы готовы под госгарантии обеспечить броней и оружием целую бригаду Десантно-штурмовых войск, - Сенченко

Компания "Украинская бронетехника" готова обеспечить одну легкую бригаду Десантно-штурмовых войск транспортными и боевыми машинами и минометами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

Компания "Украинская бронетехника" появилась уже во время войны. Сначала она начала разрабатывать и производить колесные бронированные машины, а сегодня предлагает различные образцы вооружения и военной техники.

По словам Сенченка, у компании есть "интересное и амбициозное предложение".

"Учитывая то, что у государства не хватает средств, наша компания готова под государственные гарантии полностью обеспечить одну легкую бригаду Десантно-штурмовых войск транспортными и боевыми машинами и минометами, то есть поставить т.н. бригадный комплект. Немного производителей украинского оружия готовы работать в таком режиме - не за деньги, а под госгарантии", - рассказал Сенченко.

Он подчеркивает, что это очень амбициозная задача, потому что у нас "несколько десятков бригад в ВСУ, а уровень обеспеченности современной бронированной техникой и вооружением достаточно низкий".

"Да, много еще советского, но время есть время. И поэтому, если мы за год-полтора, максимум два, полностью обеспечим одну бригаду, это будет очень хороший пример. Пусть таким образом поработают и другие производители. Это будет настоящее соревнование", - заявил Сенченко.

Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине выпустят гражданскую версию броневика "Новатор". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3164668
 
   
 Топ комментарии
 
Нафига вы тянете этот фейк везде? Та обосрался ваш зеля... не сдал Украину с потрохами сразу и на том молодец.
 показать весь комментарий
 
Да....якщо ця влада продовжувтиме переозброювання армії.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебилам не треба педиоты. А Сенченко петтингом не занимается если кто не в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались" Источник: https://censor.net.ua/n3164473

Тобто, домовилися про капітуляцію, але зарсали, злякалися людей!
 показать весь комментарий
 
 
Да чёс это всьо, да ещё и кем озвученный, Аваковым, нашли кому верить. В политике, тем более такого масштаба, переговорщики будут сидеть с невозмутимым рожами или улыбаться, даже если им будут плевать в рожу. Не обращайте внимания на фейки.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, на одну шалену бджилку наработал, иди в бухгалтерию получи.
 показать весь комментарий
 
 
Домовлятися, це не обов'язково побратися.
 показать весь комментарий
 
Сенченко - не зєбіл і не прихильник Порошенка. Він - патріот. Український. З Криму, про який Зєлєнскій Парижі не згадав. Сенченко Крим болить. Зєбілів-ні. Тому зєбілам озброювати легку ДШБ не цікаво. Вони війська відводять.
 показать весь комментарий
 
 
Я сприйняв Ваш пост, як заперечення. Тому і вніс уточнення про Крим.
 показать весь комментарий
 
 
Лизнул щоколадный зад? Иди чисть зубы, воняет.
 показать весь комментарий
 
 
Нафига вы тянете этот фейк везде? Та обосрался ваш зеля... не сдал Украину с потрохами сразу и на том молодец.
 показать весь комментарий
 
 
Вони увірували, що він справді таке зробив! 🤣 Убогі!.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да....якщо ця влада продовжувтиме переозброювання армії.
 показать весь комментарий
 
 
Слово тепер за Зе, генштабом і урядом. Поживемо-побачимо...
 показать весь комментарий
 
 
Ще би з ракетами та системами ППО таке виробники зробили
 показать весь комментарий
 
 
Ну, что вы, какие гарантии от государства при ТАКОМ руководстве государства? им гарантии нужны правительства страны-агрессора на прокат сериала "Слуга народа", на газпромовском телеканале ТНТ. Бабло им нужно. Как там на счёт торговли на крови, ЗеДятлы?
 показать весь комментарий
 
 
А, что не правда, за прокат дебильного сериала в Параше и заработке на крови фигляром? Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2905 ЗеДятел, по мне так лучше кушать горький шоколад, чем, как вы, ЗЕлёное говно. Ми готові під держгарантії забезпечити бронею і зброєю цілу бригаду Десантно-штурмових військ, - Сенченко - Цензор.НЕТ 7738

https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes/
 показать весь комментарий
 
 
та що ти Пороха згадуєш? Ви обрали найкращого, найвидатнішого. Давай, напиши, що про "слугу урода" на ТНТ - це фейк
 показать весь комментарий
 
 
А чим володіє Клопомойський, якого ти обрав президентом? Самих лиш яхт 4 штуки, але ж тебе це не турбувало, чомусь.
 показать весь комментарий
 
Сенченко почуял выборы? Не исключаю что он связан с ФСБ
 показать весь комментарий
 
Сєнченко був пов'язаний з Юлею, а Юлі вся ця зелена мерзота боїться, як вогню. Як боялись Янек і Пєця. Ну нічого, нічого...
 показать весь комментарий
 
 
Юля зашкварилась союзом с Петей и вряд ли сможет от этого отмыться
 показать весь комментарий
 
 
Може хтось бачив Юлю на мітінгу "Червоних ліній"? Може Юля відмовилась від свого твердження, що всю діяльність Пєці треба провести через аудит? Чому Портнов до Пєці висуває виключно політичні питання, а не корупційні? Може тому, що Портнов працює на Порошенка? Бо ці політичні звинувачення розсипляться в суді і будуть зрештою працювати на самого Пєцю?
 показать весь комментарий
 
Але це зайвий раз доводить, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла шахраїв і російських підніжок, російських шпигунів. Не було і не є між ними ніякого суперництва, ніякого реального протистояння. А ворожнеча між ними удавана, постановочна. Природньо Пєця всівсь в корупційні схеми Янека, а Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і ніхто нікого не переслідує. Головне абинеюька. Бо вона не краде і не вписується в цю компанію
 показать весь комментарий
 
Та понятно, шо за деньги можно новыми БТР хотя пять бригад обеспечить.
Вон хоть бы и поляки Онцилл наделают сколько надо, токо плати им деньги.
И весьма кстати вероятно, шо польская Онцилла будет дешевле, чем любой БТР наших заводов.
Проблема в том шо новая бронированная машина стоит дороже, чем Майбах, а в б'ютжеті ямка, поэтому приходится дедушкам с низкими зарплатами на ржавых станках Укроборонпрома ремонтирувать ржавые совеццкие БТРы.
 показать весь комментарий
 
 
А під які гарантії Порох ПВО навколо Києва відновив?
 показать весь комментарий
 
 
є якісь документальні підтвердження..?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх