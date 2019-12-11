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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (1007) Филарет (491) Епифаний (210) ПЦУ (501)

 За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний

Окружение почетного патриарха Филарета сеет вражду и ненависть.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ярко видно, что патриарх Филарет потерял, скажем по-светски, ту команду, которую он имел, которую он создал. Мощную команду. Почему? Потому что руководитель самостоятельно не всегда владеет всей ситуацией. Часто патриарх Филарет, например, принимал определенные решения, и мы, те, кто окружали его, приходили, убеждали, доказывали, что он не прав. И он принимал это мнение. Со временем. Его трудно было убедить сразу в чем-то. У него есть такое в характере упрямство. Но, возможно, это упрямство и довело его до того, что он так приумножил Украинскую православную церковь Киевского патриархата. То есть патриарх Филарет настойчивый, преданный, если он в чем-то убежден, то он будет идти до конца. Он молитвенник, он постоянно совершает богослужения, скромный в быту. Но, к сожалению, как сейчас все констатируют, что будучи скромным в быту, он не скромный в том, что касается властных амбиций. И это сейчас ясно видно. Но патриарх, возможно, уже понимает внутри, что возврата не будет, что он остался практически один. Но вот такая черта характера, его упрямство, не позволяет ему пересмотреть свои взгляды и смириться с большинством, с абсолютным большинством", - рассказал Епифаний.

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"Я бы сказал, что 98 или 99 процентов архиереев ПЦУ остались единодушны относительно его "ухода", все хотят сохранить единство. И мы сохранили единство, раскола как такового не произошло. Почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место в Синоде - каждый может убедиться - до сих пор ожидает его возвращения. То есть он сейчас самоизолировался в составе Православной церкви Украины", - резюмировал Епифаний.

"В связи с полной ликвидацией Киевской патриархии было принято единогласное решение Священным синодом, что в связи с теми заслугами, которые почетный патриарх Филарет имеет перед Украинской православной церковью, мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36. Владимирский собор также пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д. Мы идем на уступки, мы уважаем его, мы проявляем к нему христианскую любвь. Почетный патриарх часто декларирует, что его хотят "выбросить на улицу". Это не соответствует действительности и это - неправда. Никогда ни у кого даже не было подобного мнения. Но к сожалению, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", - констатировал Епифаний.

"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня. Он, возможно, этого не понимает даже. Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - резюмировал Епифаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3164666
 
   
 Топ комментарии
 
Патріарх Філарет під агентурних псевдом "Антонов" належав до групи верхівки керівництва РПЦ, яка перебувала під контролем КГБ . Так що тут дивуватися нічому.
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Чем больше таких комментариев, тем больше нет уверенности в завтрашнем дне, не путать с дном, особенности языка. Вера в будущее является основой успеха, а тут ее нет, лишь раскол и не важно у кого большинство.
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Что не так?
Человек всегда срется за бабло и ништяки. Даже если этот человек - в платье, с бородой, размахивает руками и бормочет сказочки.
А какое будущее можид быть если Путин нас настолько ненавидит шо аж ботокс течет то?))
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козел та шо ж ти до людей пхаєшся зі своїми примітивними висерами та з жаргоном тупорилих москалів 60х років? За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8034 ТОБІ ж=шлємазлу=час вже вдавитися За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1314 За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7244
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ти себе вважаєш "людиною", та ще й "християнином"?

нє, ти просто класичний - один зі стада. якраз примітивний, бо все шо відрізняється від твоїх переконань = єретизм, чи як там попи верещать?
йди, хоча б, кілька тисяч попу дай на новий джипок За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4445
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А кто тя, Епифан, так "выстрелил" по служебной лестнице? А? "возлюби ближняка" и "прощай" - это не о тебе? А ты должен первым подавать пример.

\\\\\\\\\скромный в быту\\\\\\\\\\\\
+
\\\\\\\\\\\мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36. Владимирский собор также пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3164666\\\\\\\\\\

.......... сама "скромность" чо. За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2911

какие вы наглые, попы, один поп высрал даже "Боб дал нам мобильную связь".
Я чуть не обосрался от такой "скромности" попа.
Жгли и преследовали этих бедных ученых, не чураясь присваивать Бобу их изобретения(если тем удавалось чет изобрести то)
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Нажимайте "это не спам", а то "смиренные" заспамили.
кстати - еще 1 довод в пользу того какие они лицемерные. гаденько из под тишка "творят дела Косподнии" За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8651
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Теперь прокремлевские кгбешные попы и их холуи под крышей мыролюбной власти.
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Хто це тобі писав епіфашка таку єресь?Ти ж виставив себе ПО кидьком-тобі чітко сказали:"спасибі,що на вулицю не викинули",а ти смердиш "ліквідували упц","мітинги медведчука","проросійські сили".Весь світ знає,що таке UOC-Українська Православна Церква і хто її утворював,а ти з баригою дьячком МП 2009-го поросенком вирішив рейдернути упц через вселнського патріарха без помісної церкви,автокефалії реальної та визнання іншими помісними церквати,зчинили розкол,обман,єретиканство та внесли диявольщину в упц.
Як покараний небом був твій ПОП з другим терміном,так будеш покараний і ти за ці твої брехливі звинувачення.
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він сам собі "гріхи відпустить" і буде вічно грати на саксофоні Яхве За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9146

а ми - "горітимемо вічно" За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5432
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И этот про агентов Кремля начал рассказывать...))) как-то не очень верится.
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Почитай розслідування Глєба Якуніна про зв'язки РПЦ і КГБ. Там багато є чого цікавого...
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Филарет всю свою жизнь создавал независимую ни от кого Церковь Украины!
И это есть Киевский патриархат на сегодня. Эта церковь не подчиняется ни Константинополю, ни Маскве.
Если бы Епифаний с Порошенко его не обманули с ПЦУ, то КП был бы ликвидирован.
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Филарет полжизни был в РПЦ и УПЦ МП... И когда в 90-х года его не выбрал на пост московского патриарха, то от тут же стал "патриотом" и начал создавать себе церковь, что бы главным быть...
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да и "монашек" не дурак был "исповедовать"..... За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6113
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Патріарх Філарет під агентурних псевдом "Антонов" належав до групи верхівки керівництва РПЦ, яка перебувала під контролем КГБ . Так що тут дивуватися нічому.
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ой, типо любой поп априори - не лицемер, лжец и сребролюб то
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Вокруг каждого, более-менее значимого лица суетится шобло лизоблюдов, которое кормится от его щедрот, пользуясь его возможностями и авторитетом. Филарет - не исключение... Вот они-то, поняв, что их "хотелки" превышают возможности Филарета, и начали "говно в ступе толочь"... Кое-чего они уже добились - выбили у Епифания "кормное место" ... Однако, "аппетит приходит во время еды"... Да и Филарет не вечен. Помрёт - и всё... Так они решили у "медведчуковцев" выклянчить преференции, на будущее...
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О ще один підлеглий агента російських спецслужб Порошенка згадав про Мендведчука.
І зовсім забув,а хто дав зелену вулицю на покупку трьох каналів ТБ в Україні куму путіна
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Беззаботный человек нерадением своим губит свою душу. Из-за любви к суетному, земному и временному он лишается наслаждения небесных благ; поставленный от Творца и Бога царем и господином всего, он делается рабом греха из-за мирских страстей (свт. Иоанн Златоуст)
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зачем ты тут цитируешь надписи в общественном сортире Вологды?
т.ворец это Путин?
Боб это Геркулес?
или что там нужно понимать в писанине обдолбанных писцов?
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