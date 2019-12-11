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 Политика Украины
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 Евросоюз и Украина обсудили санкционную политику в отношении оккупированного РФ Крыма

10 декабря в Брюсселе Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Это была седьмая такая встреча.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина предоставили обновленные справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.

Стороны также обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники также обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и вопросы международного права.

"ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остается приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии и представителей украинского правительства.

Как ожидается, европейские лидеры на саммите в Брюсселе в декабре дадут согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года.

Напомним, ранее в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3164665
 
   
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Чавити гадів санкціями і судовими позовами.
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Саммит саммитом, а про санкции забывать не следует.
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Санкції повинні бути не лише по відношенню до Криму, а й повідношенню до всього кацапстану. Тоді з них буде якийсь тотк. А давмюити санкціями лише військову базу немає змісту.
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Щось не чути щоб новиє ліца застосовували санкції проти окупації Криму. Голобородько на екранах запаребріка це і є санкції?
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