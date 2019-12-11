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 Политика Украины
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 "РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе", - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время визита в Вашингтон 10 декабря, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

"РФ рассчитывает, что Зеленский будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну в Донбассе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", - Лавров

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита напомнил  Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164664
 
 
 Топ комментарии
 
Як Зе зупинить війну, якщо це може зробити лише росія?
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Зачем цитировать это животное?
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Звичайно! Зеленський- він як актриса з німецьких фільмів для дорослих. Завжди готовий з будь-якого боку і в будь-якій кількості.
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зупинять ж*доліліпука ЛИШЕ сануції та СПІЛЬНИЙ СПРОТИВ пропукінському фашизму ВСЬОГ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА. марення про те що "фашист пукін станєт добрим" і зупинеться в своїх забаганках -ДУРНЯ пропагандистська "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров - Цензор.НЕТ 5913
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ОФУЕТЬ! БУБОЧКА и снаряды из раши в гумконоях привозит? Через контролируемую рашей границу😀😀😐
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Чтобы остановить войну - нужно надежно закрыть границу с рашей. Так шо ЛОШАДЬ , убирайте своих с украинской границы
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Моя точка зрения в точность.
Надолбы, ров, колючая проволока, патрули, и очень много злых собак.
Забор такой, чтобы уголовная нечисть в Украину не просочилась "ни тушкой, ни чучелком".
Как между Южной и Северной Кореей.
Лет на 50 минимум, пока это поколение, просившее "Путин, введи", не перемрет.
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Зачем такого красивого человека сравнивать с бледнолицем ублюдком?
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Лошадь упоротая, останавливает войну тот, кто её начал и оккупировал территория
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И начнёт в Крыму, где началось там и должно кончиться, а отвод войска оккупантов должен быть параллельный как на Донбассе, так по километрам( 1 к 1000) и в Крыму,а на эти километры должно заходить Украинское войско.И валтите московиты с украинской Кубани
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А на Кубани нужно сделать украинскую автономию с особым статусом
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НА Донбасе, НА Московии
Чмо мокшанское
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******* запам'ятайте:
Сторона війни одна. І вона не на Банковій і не на Донбасі. Вона в Кремлі. Москва і далі буде нас вбивати. Всіх, без розбору - і всіх тих посіпак ворога, чиїм завданням було нас роззброїти, теж. Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Світ, Європа, ОБСЄ, ПАРЄ тільки не хоче цього помічати вони агенти Кремля, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Ми тільки самі зможемо себе захисти, ворогів треба знешкоджувати так як Їзраїль любими методами і в любому місці. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Так, любими методами і в будь-якому місці. З російськими нацистами і терористами тільки так і треба діяти.
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Ларвата в това време е дал заповед:

Массированные обстрелы позиций ВСУ армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
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Це завдяки новій проросійській владі!!!
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"Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают", - сказал АС Пушкин.

Это относится и к Лаврову, и к ЗЕбобикам.

С покращеннем вас, ЗЕбобики, вот вам "понижение" тарифов:
"Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы. " (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
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Самая большая мокшанская мулька, возмущение тем что Украина сопротивляется на єто направлено все и пропаганда особенно, если б Украина вместо теперешних 30 убитых в месяц мокшан убивала бы 300 за мир бы выступало )(уйло.
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Войну начали: путло-ху*ло, лавров-мудак, шойгу-гандон и прочие рашистские свинособаки. Украинцы защищают свои территории, своих людей, своё достоинство (коего у свинособак никогда не было). Так что, лошадь Лавруха, твое место только в стойле (настоящих лошадей прошу не обижаться).
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Кто правит миром? Украина!)


Всеволод Чаплин
@ChaplinVA
·

Отстранение России от Олимпийских игр на 4 года - результат тонкой и эффективной работы украинских спецслужб.
Это месть Украины за Крым, Донбасс и арест украинских судов в конце 2018 года.
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еще один такой стол с пустотой, то Зе надо будет себя отстаивать, а не мир на Донбассе и не погоня за Порошенко.
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Ая Лично считаю, что путин и его окружение - это банда терористов !!!! ЭТО УБИЦЫ! КОТОРЫЕ БЛАГОДАРЯ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ И ЕЕ РЕСУРСАМ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БЕЗНАКАЗАННО!!!!
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