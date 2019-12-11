 "РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе", - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Соответствующее заявление Лавров сделал во время визита в Вашингтон 10 декабря, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
"РФ рассчитывает, что Зеленский будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну в Донбассе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине.
Надолбы, ров, колючая проволока, патрули, и очень много злых собак.
Забор такой, чтобы уголовная нечисть в Украину не просочилась "ни тушкой, ни чучелком".
Как между Южной и Северной Кореей.
Лет на 50 минимум, пока это поколение, просившее "Путин, введи", не перемрет.
Чмо мокшанское
Сторона війни одна. І вона не на Банковій і не на Донбасі. Вона в Кремлі. Москва і далі буде нас вбивати. Всіх, без розбору - і всіх тих посіпак ворога, чиїм завданням було нас роззброїти, теж. Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Світ, Європа, ОБСЄ, ПАРЄ тільки не хоче цього помічати вони агенти Кремля, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Ми тільки самі зможемо себе захисти, ворогів треба знешкоджувати так як Їзраїль любими методами і в любому місці. Слава Україні! Смерть ворогам!
Массированные обстрелы позиций ВСУ армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
Отраду старцам подают", - сказал АС Пушкин.
Это относится и к Лаврову, и к ЗЕбобикам.
С покращеннем вас, ЗЕбобики, вот вам "понижение" тарифов:
"Очередное административное повышение цен на ресурсы первой необходимости от режима Зеленского. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 января 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии. Ориентировочное подорожание электроэнергии 8-11%. Мы посвятим отдельное сообщение после окончания работы над этим экономической группы. " (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Всеволод Чаплин
@ChaplinVA
·
Отстранение России от Олимпийских игр на 4 года - результат тонкой и эффективной работы украинских спецслужб.
Это месть Украины за Крым, Донбасс и арест украинских судов в конце 2018 года.