 Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом передает РИА Новости в среду, 11 декабря.
Соловьев сказал, что ему запрещен въезд в Украину и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Российский пропагандист пригласил украинского президента посетить оккупированный Донецк. По его словам, российский лидер, в отличие от украинского, якобы думает о людях, о чем говорил во время нормандского саммита.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете
Также Соловьев обнародовал в своем Instagram фото в кроссовках – это был своеобразный ответ на ироничные слова Зеленского про страх испачкать в Украине туфли бренда Brioni.
"Никакого Бриони!" – подписал свою фотографию пропагандист.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита нормандской четверки в Париже пригласил Соловьева на Донбасс.
"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у нас, в Украине, или наоборот. Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) - весело рассказывает в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, ни запачкаете", - сказал Зеленский.
Президенту страны не стоит пачкаться об разговоры с таким дерьмом
😁
Это для лохов «все российское», себя-то эти пропагандоны не обижают
Маленький домик, русская печка,
русские книги и русская свечка.
Странного в этом что здесь такого?
Это дом Соловьев на озере Комо.
(с)
опять же...почему преЗЕдент должен слушать журнашлюшку? еще пари заключи...артист
Там может и поверят 😂
Отличить.
И твои жалкие высеры что де Зеленский ляпнул языком про Соловьева не Бог весть что в очередной раз выдают в тебе кацапа. Зеленский сказал то, что знает каждый украинец: Соловьев - кремлевский пропагандон, который не был на Донбассе и не знает ситуацию там, зато свистит на ТВ и радио об этом.
Так шо на Рашу Тудэй с такими заявами. ➡️
- Нет уж, лучше вы к нам приезжайте" (с)
Кусок говна - сливной бачок путинизма, военный преступник пытается на этом хайпануть. Думает, что он ровня в дискуссиях и интернет переписках с президентом Украины.
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.
Короче, сделали из него посмешище ещё до.
Но, видимо, ему мало.
Посмотрите допустим у Рыковцевой опросы на улицах Москвы - "путен россию с колен поднял и во внешней политике успехи огромные".
Путинизм = деградация + психическое помешательство всей страны.
Раша-тв вообще не стоит смотреть имхо
А вот насчёт ютьюба я не согласна. Там просмотров немало, тех же молодых стендаперов, высмеивающих власть в РФ, тоже немало. И их смотрят, потому что новое поколение ТВ не очень. Да они и сами другие.
Смотрела недавно интервью Долгополова (российский комик) Дудю. Он вообще прямым текстом такие вещи задвигает, аж мурашки по коже.
Так что там целое поколение совершенно другое растёт.
Недавно читала анализ по ситуации в Керченском проливе, длиннющий аналитический пост на ФБ, с ссылками и пруфами и пришла в ужас, насколько новости искажали реальность.
Дудь, у нас из беларусов Светлов (NEXTA) собирают миллионы просмотров. Так вот Светлов (политическая тематика, откровенная оппозиция режиму) - вынужденная иммиграция.
Дудь станет более внятным - просто убьют.
Критическая масса неприятия путинизма пока за горизонтом.
Тогда же пошли все эти статьи что Украины как государства никогда не было, что украинский придумали в Австрии и прочий бред
держава почала піклуватися інформаційною безпекою лише при Порошенко... вважаю, що в недостатній мірі. потрібна була війна, щоб хоч трохи щось зрозуміти туповатим зкацапленим хАхлам, та й то далеко не всім...
Или егото му,че ще се разбере с агресора, го кара и/или Кукловодите му КГБ като Богдан, Ермак, Коломойски, Портнов!
Вместо да повтаря, ДА КРЕЩИ -- да връщат Крим и че са убили над 13 000 украинци при агресията си вече 6 години!
Истината е:
Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
І ВНЖ італійського у нього також немає, то все казки від ФБК, а сам він величезний патріот на пару з Кисельовим, інфа 146%
шмаркля, учись,. хотя, в 42 года, ежели идиот, то это навсегда...