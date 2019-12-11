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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3962) пропаганда (2364) Донбасс (20171) Соловьев (41)

 Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Владимира Зеленского посетить Донбасс. Комментарий прозвучал в его программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом передает РИА Новости в среду, 11 декабря.

Соловьев сказал, что ему запрещен въезд в Украину и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.

Российский пропагандист пригласил украинского президента посетить оккупированный Донецк. По его словам, российский лидер, в отличие от украинского, якобы думает о людях, о чем говорил во время нормандского саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете

Также Соловьев обнародовал в своем Instagram фото в кроссовках – это был своеобразный ответ на ироничные слова Зеленского про страх испачкать в Украине туфли бренда Brioni.

"Никакого Бриони!" – подписал свою фотографию пропагандист. 

Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк 01

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита нормандской четверки в Париже пригласил Соловьева на Донбасс.

"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот. Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) - весело рассказывает в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, ни запачкаете", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3164663
 
 
 Топ комментарии
 
"Никакого Бриони!"______________приезжай в Украину - мы тебе белые лапти купим!
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Так жалко выглядит этот Соловьев при этом
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.

Короче, сделали из него посмешище ещё до.

Но, видимо, ему мало.
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Мокша, о том как "Соловьев мощно мокнул Зеленского в говно» рассказывай на форуме Раша Тудэй.
Там может и поверят 😂
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зе не вздумай балобонить с этим чудом. его место на .....
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Зеля не может не трепать языком - кловун это навсегда
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Лизнул шоколадный зад?
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Все равно на тебя, мокшанский зомби, коллега лалалалки
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"Никакого Бриони!"______________приезжай в Украину - мы тебе белые лапти купим!
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Вісті із-за поребріка: "Это саратовчанин Антон Филатов, ветеран армии РФ, вернулся с войны на Донбассе. Без ножки".
Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 523

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Этим ублюдкам только дай повод, они развезут .авна на годы .
Президенту страны не стоит пачкаться об разговоры с таким дерьмом
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Зе только упомянул мимолетом туфли Соловьева и обана уже на след день Соловьев уже помчался переобуваться

😁
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Натягнув туфлі фабрики "Большевичка". Мабуть з "Мосфільму" привезли.
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😁 да сейчас
Это для лохов «все российское», себя-то эти пропагандоны не обижают

Маленький домик, русская печка,
русские книги и русская свечка.
Странного в этом что здесь такого?
Это дом Соловьев на озере Комо.
(с)
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Дятел Соловьиный помёт пригласил в Донецк.Смешно.Полупустой город,пешеходы на улице редкость.Автомобильных пробок не бывает,поскольку уехало треть населения.Что там смотреть?на шахту Засядько миллиардера Фимы Звягильского с тустым пузом?Лучше поехать в Хорватию и посмотреть как люди живут после распада Югославии.Дятел кремля.Езжай в Архангельск,там банда Путлера готовит Всемирную мусорную свалку из Московской области.Идиот
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"ни запачкаете", - сказал Зеленский.Источник:https://censor.net.ua/n3164663 Бубочка двоєшник.
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зацепи говно...пол месяца вонять будет...
опять же...почему преЗЕдент должен слушать журнашлюшку? еще пари заключи...артист
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Что и требовалось доказать: фильтруй базар кловун. Зеля все никак из этой роли не выйдет, безмозгло брякнул языком своим без костей невесть что и его опустили в г*го
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Мокша, о том как "Соловьев мощно мокнул Зеленского в говно» рассказывай на форуме Раша Тудэй.
Там может и поверят 😂
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Забыл с тобой, мокшанская ботвица, посоветоваться. А если не макнул, так пусть и едет, покажет, что там живут его лепшие братушки и что он крутой перец))
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После деоккупации от вас, кацапни, обязательно поедет
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Не наводи тень на плетень, ботва макшанская. Твоя ориентация всем тут предельно понятна, и потому ты всегда в спаме
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Кацап, если тебя привлекли какать на Зеленского, то это не значит, что тебя от местного порохобота не отличить.
Отличить.

И твои жалкие высеры что де Зеленский ляпнул языком про Соловьева не Бог весть что в очередной раз выдают в тебе кацапа. Зеленский сказал то, что знает каждый украинец: Соловьев - кремлевский пропагандон, который не был на Донбассе и не знает ситуацию там, зато свистит на ТВ и радио об этом.

Так шо на Рашу Тудэй с такими заявами. ➡️
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Мокшанская ботва усиленно лайкает друг другу. Сразу вся шобла отметилась
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"- Приезжайте к нам на Колыму.
- Нет уж, лучше вы к нам приезжайте" (с)
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Зеленский говорил про открытость и прозрачность Украины, про незыблемость демократического курса развития.
Кусок говна - сливной бачок путинизма, военный преступник пытается на этом хайпануть. Думает, что он ровня в дискуссиях и интернет переписках с президентом Украины.
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Так жалко выглядит этот Соловьев при этом
Ему уже на РФ свои же наваляли, до этого. Не так давно был скандал (пару видео на Ютьюбе видела), Ургант там добавил. После песни БГ «Вечерний м...звон» началось.

Короче, сделали из него посмешище ещё до.

Но, видимо, ему мало.
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Они все там такие. У нас, кстати, такого .овна тоже хватает
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Да-да, Украина по свободе слова (есть такой международный рейтинг) в 2019 на 113-м месте. Раша - на 149-м.
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Дык, в рашке за посты в инете сажают, свобода слова!
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К сожалению аудитория "дождя, свободы, эхо, прогрессивных блогеров" слишком мала в сравнении с электоратом говноканалов.
Посмотрите допустим у Рыковцевой опросы на улицах Москвы - "путен россию с колен поднял и во внешней политике успехи огромные".
Путинизм = деградация + психическое помешательство всей страны.
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Я не смотрю ТВ вообще, кто такая Рыковцева не знаю 🙈
Раша-тв вообще не стоит смотреть имхо

А вот насчёт ютьюба я не согласна. Там просмотров немало, тех же молодых стендаперов, высмеивающих власть в РФ, тоже немало. И их смотрят, потому что новое поколение ТВ не очень. Да они и сами другие.

Смотрела недавно интервью Долгополова (российский комик) Дудю. Он вообще прямым текстом такие вещи задвигает, аж мурашки по коже.

Так что там целое поколение совершенно другое растёт.
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Это не ТВ - Радио Свобода, одна из ведущих. Youtube
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А ок, я стараюсь больше читать новости, а не смотреть.
Недавно читала анализ по ситуации в Керченском проливе, длиннющий аналитический пост на ФБ, с ссылками и пруфами и пришла в ужас, насколько новости искажали реальность.
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Но вы сами сказали про "новое поколение" - им ближе формат получения информации с визуальными раздражителями.
Дудь, у нас из беларусов Светлов (NEXTA) собирают миллионы просмотров. Так вот Светлов (политическая тематика, откровенная оппозиция режиму) - вынужденная иммиграция.
Дудь станет более внятным - просто убьют.
Критическая масса неприятия путинизма пока за горизонтом.
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Да, просто проигнорировать теперь. И всё
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Неужели вы хоть на секунду подумали, что Зеленский вступит в палемику?
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Надеюсь, что нет . Но, думаю, что кто-то из команды поведется. Что тоже не камильфо
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Поведется - хороший тест будет на разжижение мозга.
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А чого Янелоху боятися? Там його лекторат. Він їм компенсацію, федералізацію. Для донецьких він національний герой, яких знищує Україну, як незалежну державу. Не здивуюсь, якщо втілиться ще один кацапський проект, і бубочка "прийме виклик" і попхається к "нашимлюдям"
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По большому счёту именно Соловьев и Киселев были назначены главными пропагандонами кремлевского рейха еще до Майдана,а это означает что нападение готовили еще при Витьке не сидевшем 2 раза.А письмо которое зачитал 4 марта 2014 года на СовБезе ООН Чуркин о вводе войск плешивого в качестве "помощи" доказывает хронологию событий так,что вторжение в Украину готовили намного раньше.Ситуация сложилась так,что плешивый думал крымский сценарий пройдет и в Донбассе.Но тут вмешался простой люд Украины, прямо с Майдана уйдя в тапочках и кроссовках защищать страну.Есть такая профессия,Родину защищать
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С 2004 после Оранжевой революции начался поток антиукраинской пропаганды в яры
Тогда же пошли все эти статьи что Украины как государства никогда не было, что украинский придумали в Австрии и прочий бред
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Це правда...десь з першого Майдану. Україну поливають брудом на рашистських зомбі-каналах з 2004 року. Постійно...про Україну тільки негатив, приниження, висміювання... хАхлятсько-малороська ЗеБільна більшість все це споживала без жодних сумнівів, та й зараз дивилась би з задоволенням та хрюканням, якби хоч трохи не зачистили інформаційний простір.
держава почала піклуватися інформаційною безпекою лише при Порошенко... вважаю, що в недостатній мірі. потрібна була війна, щоб хоч трохи щось зрозуміти туповатим зкацапленим хАхлам, та й то далеко не всім...
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Тот самый случай, когда можно сказать про рабсеянина-зассал. Ибо отделался невнятным бредом и убогой фоточкой.
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Нах он нужен этот чёрт!!! "Интервьюер" куев!!! И на куя тут рекламу этому черту делаете???
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С рашей лучше не связываться и не обсуждать
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Защо изобщо комуникира Зе с убийците на украинци!

Или егото му,че ще се разбере с агресора, го кара и/или Кукловодите му КГБ като Богдан, Ермак, Коломойски, Портнов!
Вместо да повтаря, ДА КРЕЩИ -- да връщат Крим и че са убили над 13 000 украинци при агресията си вече 6 години!

Истината е:

Массированные обстрелы позиций ВСУ гибридной армией Российской Федерации на Донбассе 10 декабря не утихали практически по всей линии фронта, несмотря на очередной раунд переговоров в Париже о полном прекращении огня на Востоке Украины.
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Украинский президент еще побивает в Донецке и не раз, а вот соловьиний помет никогда, ни в Киеве , ни в Донецке.
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...а винницковский-шапиро,типа "соловьёва" и далее запускает проплаченные ФСБ РФ "трели"..Действительно беспринципнейшая мразь...
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шмаркля - мудак и идиот, ежели опускается до общения с рашистскими сливными бачками и ублюдками-пропагандонами.
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Як не смішно, але своїм запрошенням цей рашистський пропагондон "спалив контору" . За версією ***** "ихтамнет", а тут така підстава від придворного шута 😃
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а шо этот еврейский певец русскаго мира под названием соловьиный помет решил что донецк этотуже рашка? не рано ли а изя? а чего ты л зельца на озеро Комо в Италию не приглашаешь?
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А також ніякої нерухмості в Італії
І ВНЖ італійського у нього також немає, то все казки від ФБК, а сам він величезний патріот на пару з Кисельовим, інфа 146%
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рашистские сливные бачки и пропагандоны максимум должны нюхать подмышки охраны, а не открывать рот при появлении украинских Президентов.

шмаркля, учись,. хотя, в 42 года, ежели идиот, то это навсегда...

Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 443
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