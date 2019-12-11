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 Политика Украины
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Все про:Крым (22161) резолюция (270) нормандская четверка (989) Пристайко (304)

 Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту, - Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что считает принятую резолюцию ООН по Крыму дополнительным прогрессом к нормандскому саммиту.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко выразил благодарность странам, которые поддержали резолюцию во время голосования.

"Дополнительный прогресс к нормандскому саммиту. Генассамблея ООН приняла обновленную и усиленнную резолюцию о милитаризаци Крыма. Мы благодарны каждому государству, которое проголосовало "за". Крым - это Украина. Еще раз подчеркнули вчера и в Париже, и в Нью-Йорке", - написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

Как сообщалось, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164662
 
   
 Топ комментарии
 
Резолюція Генасамблеї ООН не доповнення, а є вищим рішенням, ніж Нормандська зустріч. Поки реальним рішенням Нормандського саміту є кулуарні домовленості, демонстрація шантажу росії та демонстрація "Сватів" на росії.
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А що там про особливий статус на постійній основі, це прогрес в який бік???
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Навіщо нам це ?
Будуть великі протести.
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Резолюція Генасамблеї ООН не доповнення, а є вищим рішенням, ніж Нормандська зустріч. Поки реальним рішенням Нормандського саміту є кулуарні домовленості, демонстрація шантажу росії та демонстрація "Сватів" на росії.
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Це вже є та сама ранкова зрада чи ще ні?
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Не подписало 19 стран одна из них Белорусь а не с Лукашенко ли наш голубь обчушивался в Винныце ?
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А що там про особливий статус на постійній основі, це прогрес в який бік???
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Навіщо нам це ?
Будуть великі протести.
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Ніякої основи не буде. Бубочку винесуть вперед ногами.
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Я тоже так думаю.Но не верю,чтобы наперсточники-бубочки что-то не смухлювали после саммита.Что-то вылезет.
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Вже вилажить шантаж росії та "Свати" на російському телебаченні.
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Ну и толку,а раша как плевала так и продоолжает плевать на резолюции
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Також раша плює на Нормандський саміт збільшенням обстрілів української території.
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Думаю, що це не помста. ***** демонструє, що хоче захопити всю Україну. Бо росія досі не в змозі забезпечити сама себе продовольством.
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Шо воно меле? Резолюція захищає унітарність України. "Формула штайнмаєра- пуйла", підписана єрмаком, узгоджена в Парижі, нищить українську незалежність. Це не дипломат, а шизофреник. Ну ось на кого розраховано це лайно? "Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, а федерализации Украины не будет"
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